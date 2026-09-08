La crisis total del PSOE de Leganés: dimiten 4 miembros por la "soberbia" del nuevo candidato a la alcaldía

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Las claves Generado con IA Cuatro miembros de la ejecutiva del PSOE de Leganés han dimitido por su desacuerdo con el liderazgo de Miguel Recuenco Pérez, el nuevo candidato a la alcaldía. Entre los dimisionarios está Sara Oviedo, antigua rival de Recuenco en las primarias, que denuncian una pérdida total de confianza y falta de diálogo en la dirección local. Los exdirigentes acusan a la dirección de imponer decisiones de manera unilateral, excluir voces críticas y alejarse de los acuerdos internos alcanzados en abril de 2025. La carta de dimisión señala que la dinámica actual puede afectar la cohesión del PSOE local de cara a las próximas elecciones municipales de 2027.

El Partido Socialista ya ha anunciado a sus candidatos a las elecciones de 2027 en los municipios madrileños con más de 20.000 habitantes. En Leganés, el elegido ha sido Miguel Recuenco Pérez, joven de 27 años que ya fue elegido como secretario general de la agrupación.

Ante esto, cuatro miembros de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Leganés han presentado su "dimisión irrevocable" de la dirección local. Entre ellos, la concejala Sara Oviedo, quien se había postulado a las primarias como única rival de Recuenco.

Sus motivos dados han sido la "profunda y total pérdida de confianza" en el proyecto encabezado por este. La carta, dirigida al propio Recuenco, confirmado ya como candidato a la Alcaldía en 2027, ha sido publicada por Oviedo en la red social X y está firmada también por María José Carrasco, Elena Ayllón y Bernardo Ramos.

Los cuatro socialistas aseguran que su renuncia no responde a un episodio "aislado ni coyuntural", sino a la deriva política y orgánica que, a su juicio, ha tomado la agrupación desde que Recuenco asumió la Secretaría General.

En concreto, denuncian una concentración de las decisiones en torno al líder local, la "ausencia sistemática de diálogo real", el incumplimiento de compromisos internos y la consolidación de un modelo de funcionamiento basado en "la imposición y el personalismo".

La salida de estos cuatro miembros evidencia la ruptura de los equilibrios internos alcanzados tras el proceso orgánico celebrado en abril de 2025, cuando las distintas sensibilidades del partido acordaron integrarse en una misma dirección. Según recoge el escrito, aquel pacto buscaba garantizar la convivencia interna, preservar la pluralidad y construir un proyecto político compartido con el objetivo de recuperar la Alcaldía que el PSOE perdió en 2023.

Sin embargo, sostienen que durante los últimos 17 meses esos acuerdos han quedado reducidos a "papel mojado" y que las decisiones más relevantes se han adoptado "sin información previa, participación ni voluntad de consenso".

La retirada de Oviedo

La dimisión se produce después de que Sara Oviedo hubiera comunicado previamente su retirada de las primarias socialistas para elegir al candidato a la Alcaldía de Leganés.

"Cuando la confianza, el respeto y la lealtad se pierden, no queda otra alternativa. Decisión tomada después de valorarlo mucho", manifestó la concejala en X, donde agradeció el apoyo de sus compañeros de partido, amigos y familiares.

Presentamos esta dimisión con una inmensa tristeza pero con la firmeza y la coherencia que exige la defensa de nuestros principios y de nuestra dignidad política.

🌹✊🏻❤️@elenayllon @bramosv @feministarebel @psoe_m pic.twitter.com/LL7HHrc2ao — Sara Oviedo (@saraoviedov) September 7, 2026

La retirada de Oviedo dejó a Miguel Recuenco como único aspirante socialista en Leganés. El PSOE de Madrid confirmó este lunes su candidatura junto a las de otros municipios de más de 20.000 habitantes en los que tampoco se produjo competencia interna.

Recuenco había presentado formalmente su candidatura bajo el lema 'Leganés merece más', con el propósito de "abrir una nueva etapa" y construir una alternativa "amplia y fuerte" para recuperar el Gobierno municipal. El secretario general socialista tendrá como adversario electoral en 2027 al actual alcalde, Miguel Ángel Recuenco (PP).

En la carta, los socialistas sitúan como uno de los principales desencadenantes el cese de Sara Oviedo como portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista.

En el escrito califican este episodio como un ejemplo "especialmente grave" de la forma de proceder tanto del secretario general como del resto de la Ejecutiva municipal. Según denuncian, la decisión fue adoptada "sin diálogo ni explicación y al margen de los compromisos políticos" alcanzados previamente.

A su juicio, el cese demuestra que las decisiones estratégicas pueden adoptarse "de forma unilateral", "ignorando" a quienes forman parte de los órganos de dirección y "anulando" los mecanismos internos de participación.

Los firmantes alertan de que esta dinámica puede afectar a la cohesión del PSOE local ante la preparación de las elecciones municipales. En este sentido, censuran "la falta de transparencia", la "exclusión de las voces discrepantes" y la "ausencia de espacios reales de deliberación".

También acusan a la dirección de reproducir "errores del pasado" y de actuar con "soberbia política", "imponiendo" criterios y "despreciando" a quienes mantienen posiciones diferentes. Estas prácticas, añaden, "deterioran la convivencia", "empobrecen el debate interno" y "alejan" a la organización de los valores socialistas.

"Por todo ello, entendemos que no existen las condiciones mínimas para seguir formando parte de una ejecutiva cuya actuación se ha alejado de los compromisos que hicieron posible su constitución", sostienen.

Los cuatro dirigentes recalcan que su salida no supone abandonar el proyecto político colectivo acordado en abril de 2025. Por el contrario, responsabilizan de la ruptura a quienes, según afirman, incumplieron aquellos acuerdos y sustituyeron el diálogo por la imposición.

"Presentamos esta dimisión con tristeza, pero también con la firmeza y la coherencia que exige la defensa de nuestros principios y de nuestra dignidad política", concluyen.