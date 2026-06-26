Ayuso aumenta los salarios de la sanidad pública madrileña: un médico cobrará 748 € por las guardias en días festivos

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid aumenta el salario de las guardias, noches y festivos para más de 60.000 trabajadores del SERMAS. Un médico cobrará 748,57 euros por guardia en festivos en 2026 y 793,48 euros en 2027. La medida, con una inversión de 70 millones de euros, ha sido respaldada por unanimidad en la Mesa Sectorial de Sanidad. Se reconoce el sábado como día especial a efectos retributivos y se actualizan las normas sobre vacaciones y permisos del personal estatutario.

La Comunidad de Madrid mejora la retribución salarial de guardias, noches y festivos a los profesionales de su sanidad pública. La medida, con una inversión del Gobierno regional de 70 millones de euros.

Se aplicará de manera progresiva en 2026 y 2027 para beneficiar a más de 60.000 trabajadores sanitarios y no sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), tanto de hospitales, Atención Primaria (Puntos de Atención Continuada) y el Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA 112).

La propuesta ha sido respaldada por unanimidad en la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada hoy, en la que participan los representantes de las organizaciones sindicales y la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del SERMAS.

De esta manera, el personal médico pasará a percibir, ya a partir de este próximo mes de agosto, 484,31 euros por una jornada de guardia en día laborable, que se elevará hasta los 513,36 en 2027.

Por su parte, en las guardias de días festivos cobrará 748,57 euros en 2026 y 793,48 euros a partir del 1 de enero 2027. Otra importante novedad, a partir ya del próximo año, será el reconocimiento, también a efectos retributivos, del sábado como día especial.

Por último, como parte de las actuaciones orientadas a mejorar las condiciones laborales en la sanidad pública madrileña, la Mesa Sectorial de Sanidad ha propuesto el nuevo Texto Consolidado y actualizado sobre Vacaciones, Permisos, Licencias y Medidas de Conciliación del Personal Estatutario que presta servicio en el SERMAS, que sustituye al de 2021.

Estas iniciativas se suman a otras ya puestas en marcha, como la compensación económica por la noche del 5 al 6 de enero y del Día de Reyes, así como la ampliación del complemento de continuidad asistencial, entre otras.