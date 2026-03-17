La juez archiva la causa para Ana Millán, número 3 de Ayuso: descarta "irregularidades" en contratos públicos

Foto de archivo de Ana Millán, ejerciendo de vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid, este año. Alberto Ortega Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La juez Marta Hernández Lafuente ha archivado la causa contra Ana Millán, número tres de Isabel Díaz Ayuso, por supuesta corrupción en contratos municipales. La investigación no ha encontrado irregularidades ni arbitrariedades atribuibles a Ana Millán en la adjudicación de contratos cuando era alcaldesa de Arroyomolinos. La instructora señala que los ingresos que Millán recibió de uno de los investigados se debían al alquiler de un domicilio y no a contratos públicos. La resolución descarta que Millán favoreciera a familiares o utilizara su influencia para beneficiar a su entorno.

La juez Marta Hernández Lafuente ha archivado la causa para Ana Millán, actual vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid y vicesecretaria de Organización del PP madrileño.

Es decir, la número tres de Isabel Díaz Ayuso, pero, antes, concejal de Arroyomolinos (2005-2011) y exalcaldesa de la localidad madrileña.

Millán estaba investigada por supuesta corrupción en contratos municipales.

No obstante, en una resolución fechada el pasado lunes, la instructora señala que, "tras el análisis realizado por la UCO [Unidad Central Operativa] de dichos contratos no se constatan irregularidades ni arbitrariedades atribuibles a Ana Belén Millán".

Tan solo consta, señala la juez, "como indicio de irregularidad", la declaración policial de la auxiliar administrativo de una Concejalía.

Esta mujer aseguró que Millán, cuando era regidora de Arroyomolinos, habría dado "un trato diferente, en la forma de interactuar a nivel personal, a la empresa Grupo Educativo".

Por ello, en sintonía con la Fiscalía, que en un reciente escrito solicitó archivar la causa para Millán, y con la defensa de la investigada, así lo hace ahora la instructora.

En su resolución, la juez también subraya que determinados ingresos que recibió la política de uno de los investigados se derivaban del alquiler de un domicilio.

Analiza la "conexión temporal de dichos ingresos", relata la juez, no consta "ningún elemento indiciario que indique alguna relación entre los ingresos percibidos y los contratos adjudicados por el Ayuntamiento a las empresas de [el investigado] Francisco Roselló", dueño de Grupo Educativo.

La magistrada también concluye que no existe indicio "de que la investigada utilizara su influencia para conseguir que su hermana y pareja fueran contratados, ni que estos recibieran algún trato de favor o se beneficiaran de algún modo del hecho de que la investigada fuera concejal en ese momento".