Los vecinos de Montecarmelo ganan la batalla: Almeida "renuncia" a construir el polémico cantón

La portavoz del grupo municipal socialista, Reyes Maroto, y el secretario de estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, en el terreno donde se quería instalar el cantón de limpieza de Montecarmelo, lugar que podría albergar una fosa común de brigadistas, el pasado mes de abril. Nahia Peciña EFE

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha renunciado oficialmente a construir el cantón del Selur en Montecarmelo tras meses de protestas vecinales. En lugar del cantón, la parcela solo albergará vestuarios básicos para 30 operarios y la mayor parte del terreno se recuperará como zona verde. El consistorio se compromete a no instalar ningún cantón de limpieza en todo el barrio de Montecarmelo, descartando también ubicaciones alternativas. El Ayuntamiento mantiene su intención de construir un pequeño cantón de limpieza, pero sin la base del Selur, y parte de la parcela será convertida en parque.

En un giro que pone fin a meses de incertidumbre y una escalada de tensión vecinal, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que renuncia oficialmente a la construcción del cantón del Selur en Montecarmelo.

Esta decisión llega apenas 24 horas después de que el conflicto alcanzara su punto álgido el pasado 10 de marzo, cuando las asociaciones de vecinos y las familias de los colegios cercanos intensificaron sus protestas ante lo que consideraban una amenaza para la convivencia y la salud del barrio.

Durante el pleno de la Junta de Distrito de Fuencarral-El Pardo celebrado este miércoles, el concejal José Antonio Martínez-Páramo (PP) ha confirmado que el Consistorio da marcha atrás en sus planes originales. Según el nuevo proyecto, se elimina por completo la instalación de cualquier tipo de maquinaria de taller, gasineras, silos o compactadoras.

En su lugar, el uso de la parcela será estrictamente limitado: solo se construirán unos vestuarios básicos destinados a 30 operarios, mientras que la inmensa mayoría de la superficie se recuperará como zona verde.

La noticia más relevante para los residentes es el compromiso de "blindaje" total para el área. Martínez-Páramo ha asegurado que el Ayuntamiento de Madrid renuncia a instalar cualquier tipo de cantón de limpieza en todo el barrio de Montecarmelo. Con este anuncio se descartan definitivamente las ubicaciones alternativas que se habían barajado, desactivando un conflicto que este martes mismo parecía lejos de resolverse.

Sin embargo, por su parte, el Ayuntamiento ha matizado que "la posición del Ayuntamiento sigue siendo la misma que ha venido expresando el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad: se construirá el cantón de limpieza para poder prestar un servicio de calidad en el barrio y dignificar las condiciones de los trabajadores y no se ejecutará la base del Selur". "En una parte de la parcela se construirá un parque", concluyen.

En cualquier caso, esta rectificación puede leerse como una victoria para los movimientos ciudadanos que, hasta este martes 10 de marzo, denunciaban la falta de alternativas viables por parte de la Administración.