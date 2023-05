Ayuso vincula a la izquierda con miseria e impuestos y Mónica y Jacinto intentan en vano el cuerpo a cuerpo

El único debate a cinco de la Comunidad de Madrid ha terminado sin muertos. Y es que, ni los libros sobre la gestión de la pandemia, ni las menciones a su hermano (camiseta incluida) han conseguido desestabilizar a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y aspirante a la reelección, Isabel Díaz Ayuso.

Aunque la intención de parte de la oposición era derribar a la presidenta regional con un cuerpo a cuerpo, la candidata del Partido Popular ha conseguido seguir la línea marcada por su equipo: atacar al Gobierno de Pedro Sánchez y vincular a la izquierda con miseria e impuestos. Un "el PP o Sánchez" como el que lleva abanderando toda la campaña electoral.

Los cinco aspirantes a liderar el Gobierno de la Comunidad de Madrid han protagonizado un poco entretenido debate en el que una única cámara ha ido enfocando a los candidatos en sus intervenciones sin posibilidad de ver las reacciones de los interpelados. Algo que ha convertido el debate en una repetición de mítines en los que, de fondo, se escuchaba alguna voz contraria: "Mentira", "qué poca vergüenza", "eso es falso". Y ya.

Así, los candidatos han seguido una línea muy similar a la que tienen acostumbrados en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Ayuso con un discurso marcado que no daba pie a la imaginación, Juan Lobato formal y con un tono presidencialista sin enfrentarse con nadie y Mónica García especialmente bronca.

"Está usted nerviosa", interpelaba una y otra vez la candidata de Más Madrid, que ha repetido look (americana roja y camiseta blanca, como los colores de la bandera de la Comunidad de Madrid) para posicionarse como la líder de la oposición. Un debate que se ha podido leer entre líneas y que ni Lobato ni García han querido llevar al barro.

Alejandra Jacinto, conocedora de que es la más desconocida, ha sido una de las grandes ganadoras de este debate de la radiotelevisión pública madrileña. Ha protagonizado los momentos más duros, primero ofreciendo un libro sobre la gestión de las residencias y luego enseñando fotos de los afectados por la línea 7B y hablando del hermano de Ayuso, de quién ha mostrado su rostro pese a ser una persona anónima en su camiseta.

Durante dos horas, Rocío Monasterio se ha postulado como la única que entendía a los madrileños bajando a la calle hasta en la parte más simbólica: su vestuario. Llevando vaqueros para hablar de cómo los gobiernos "se gastan mucho en organismos" y piden "mucho" hasta "asfixiar" a los autónomos y las pymes.

Ambiente antes de un debate con los cinco candidatos a la Asamblea de Madrid de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, en Telemadrid Alberto Ortega / Europa Press

Primer minuto

El debate se ha dividido en diferentes bloques empezando por un minuto inicial en el que cada candidato ha puesto sus principales reivindicaciones sobre la mesa y ha marcado las líneas de lo que sería el debate.

La candidata de Más Madrid, Mónica García, ha reivindicado el "debate real de Madrid" sin dejarse llevar por quienes, según ella, quieren llevar estas elecciones a "una lucha contra el Gobierno de España", una "primera vuelta no sé de qué".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado visiblemente nerviosa en este primer minuto en el que ha hablado su trabajo estos dos años y criticado a la izquierda, tanto a nivel nacional como regional.

Juan Lobato, candidato del PSOE, ha seguido su línea de hacer propuestas claras "sin insultos" y sosegadas para "pensar para todos". En un tono muy tranquilizador ha asegurado que en Madrid "se puede vivir mejor" y no todo "se nos tiene que hacer cuesta arriba".

Ya desde el minuto inicial, Rocío Monasterio ha sido la nota discordante criticando tanto al gobierno de Isabel Díaz Ayuso y sus propuestas como la forma de gobernar de la izquierda. "Necesitamos servicios públicos y no ha cambiado nada en cuatro años".

La candidata de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto Alberto Ortega / Europa Press

Alejandra Jacinto, candidata de Podemos, Izquierda Unida, y Alianza Verde, se ha presentado ante los oyentes conocedora de que es una de las candidatas más desconocidas. Su minuto inicial ha empezado con ese famoso "si se puede", que abanderaba Pablo Iglesias durante la fundación de Podemos.

Economía y empleo

Los datos del paro y el alto desempleo juvenil de la región han sido los argumentos que Lobato ha usado para criticar las políticas económicas de Isabel Díaz Ayuso poniendo el foco en impulsar la formación profesional (FP), en una línea parecida a la que tiene el Ministerio de Educación de Pilar Alegría.

Por el contrario, Ayuso ha reiterado que Madrid tiene el mercado "más paritario entre hombres y mujeres" y que fue la CCAA que antes se recuperó de la Covid-19, uno de sus éxitos más recientes y que la llevó a arrasar en el 4-M.

1,5 millones de personas en exclusión social. Ese ha sido el dato que ha usado Mónica García para criticar la política económica de la CAM que favorece a quiénes "viven por encima de sus posibilidades" para que "otros vivamos por debajo".

Jacinto ha rebatido que la política fiscal de Ayuso sea mejor para los madrileños porque, a su parecer, sólo beneficia a los que tienen más de un millón de euros. "Por eso vamos a recuperar el impuesto de patrimonio y de sucesiones", se ha comprometido.

La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García Alberto Ortega / Europa Press

El Eurovegas o el Premio de F1 que se planeaba en la Comunidad de Madrid han salido a coalición durante el debate en forma de crítica de Lobato, quién ha asegurado que Madrid debe de apostar por sectores estratégicos como los de la innovación. Algo similar a los polos de reindustrialización que propone Más Madrid en lugares como el Zendal.

Todas esas propuestas las ha criticado Vox para hablar de pymes y autónomos; en quiénes ha puesto su foco Rocío Monasterio. "Les desincentiva las políticas ecológicas y de género. Para reindustrializar hay que quitar burocracia e impuestos. ¿Ustedes bajan a la calle? Van a obligar al autónomo a comprar una furgoneta de 50.000 euros para ir a repartir", ha añadido.

Frente a las propuestas de García y Lobato, Jacinto ha acudido preparada al debate comparando cuánto ahorra un mileurista en Madrid frente a alguien que cobra 100.000 euros, como la presidenta, gracias a la reducción de impuestos. "Cien euros para él que cobra 23.000", ha reiterado usando la calculadora de la propia CAM.

En esa misma línea, Lobato ha acusado a Ayuso de regalar al 0,2% de la población de Madrid casi 12 millones de euros de deuda pública "por perdonarles impuestos a grandes fortunas".

Ayuso ha ido a Israel, Milán o Nueva York. Pero ha estado 0 veces a con las familias de San Fernando, 0 veces en los Centros de Salud o 0 veces en las residencias de mayores.



No conoce Madrid.#DebateTM #MónicaGanadora pic.twitter.com/4nOzI3uhGK — Más Madrid (@MasMadrid__) May 16, 2023

Ayuso no ha sido la única que ha elevado el debate a política nacional. Rocío Monasterio ha preguntado a Lobato si "no se le cae la cara de vergüenza" por hablar de deuda pública "cuando Sanchez ha sumido al gobierno en la mayor deuda pública de la historia".

Aunque la presidenta no se ha dado "por aludida" cuando le han hecho preguntas concretas, sí ha dado un golpe encima de la mesa cuando han criticado sus políticas de empleo; mientras que "a Madrid vienen de todos los rincones cuando huyen de las políticas de izquierdas". Lobato, Ayuso y Mónica García reiteraban la palabra "mentira", pero Ayuso ha ido explicando sectores en los que la región es líder como la inversión extranjera o la atracción de turistas.

Transportes, infraestructura y vivienda

La presidenta del PP de Madrid ha imitado a su jefe del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusando al PSOE de haber puesto en marcha "el milagro de los panes y los pisos". En esa misma línea ha asegurado que va a intentar no poner en marcha la ley de Vivienda y luchar contra la okupación.

Rocío Monasterio, candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madri. Alberto Ortega / Europa Press

"Que cada balcón de Madrid tenga una planta", ha prometido Ayuso para hablar de su apuesta por balcones más verdes y más placas solares en las comunidades de vecinos.

Desde Podemos, Más Madrid y el PSOE, han reivindicado una mejor organización del suelo público, poner en marcha la inmobiliaria pública, hacer una ley de vivienda e invertir en vivienda pública.

"Sólo habla de ocupación porque el 85% de los jóvenes no se pueden independizar", ha acusado Jacinto quién, además, ha hecho gala de su trabajo como abogada al haber recuperado más de 1.000 viviendas públicas a "un fondo buitre".

Monasterio, por su parte, ha tirado de sus raíces cubanas para asegurar que la política de la izquierda termina con la "expropiación". "La okupación está aterrando a la gente mayor que no se va un fin de semana. Por eso proponemos que todo el que okupe se quede sin ninguna ayuda social para siempre", se ha comprometido.

Aunque el bloque era el de vivienda, Monica García ha aprovechado que Monasterio hablara de okupación para reprocharla que su número 3 en Parla haya sido detenida por narcotráfico. "Y la hemos fulminado, como vamos a fulminar las ayudas de los okupas", ha respondido.

Lobato ha hecho de líder de su partido en la región para reivindicar la labor de sus alcaldes socialistas que han construido "la mayoría de las viviendas sociales de la Comunidad de Madrid". "Porque gobernamos 6 de los 8 grandes municipios de la Comunidad", se ha enorgullecido.

Cuando la izquierda ha acusado a Ayuso de no haber sacado adelante presupuestos este año, ella ha respondido que "lo último que se me ocurriría" sería "pactar los presupuestos de todos los madrileños con el desastre del Partido Socialista".

Como era de esperar, las consecuencias urbanísticas de la línea 7B en San Fernando también han entrado en este debate. "¿Sabe cuántas casas han destruido?", le ha preguntado Mónica García. Alejandra Jacinto ha usado fotografías de los vecinos con sus casas a medio derruir al tiempo que llamaba a unirse a la manifestación convocada para este miércoles, 17 de mayo.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato Alberto Ortega / Europa Press

"San Fernando de Henares es un ejemplo claro de las prisas electoralistas del PP. Las familias viven con miedo a levantarse y que haya saltado una baldosa del baño. Merecen dignidad, respeto y que se pidan disculpas", ha criticado Juan Lobato.

Ayuso también ha tenido palabras para ese "desastre, horror y tragedia" de hace más de diez años que, a su juicio, están "cubriendo con las máximas indemnizaciones posibles que nos permite la ley". "Y sí vamos a reunirnos con ellos, no mientan", ha apuntillado.

Sanidad, Educación y Servicios Sociales

Bajo la premisa de la "cultura del esfuerzo", Ayuso ha criticado las políticas educativas del Gobierno central como las "matemáticas con perspectiva de género". Mientras que ha apostado por el bilingüismo, la formación profesional y el incremento de las becas de formación como "bandera" de la educación en Madrid.

¿Eurovegas y Fórmula 1?



El futuro de Madrid está en la innovación, en la tecnología, en la digitalización, la biotecnología.#DebateTM #LobatoPresidente pic.twitter.com/uIzfUY2ujF — PSOE Madrid (@psoe_m) May 16, 2023

Mónica García ha jugado su carta de profesional sanitaria para criticar las políticas sanitarias del Gobierno de la Comunidad de Madrid. "Mis amigos han dejado su trabajo por sus políticas. He visto cosas que dejan muy mal a su Gobierno", ha dicho la líder de Más Madrid, quién ha vuelto a insistir en que estas elecciones van de "Sanidad o Ayuso".

"Que falta de sensibilidad", "que despreciable", "se merecen nuestro respeto". Esas son las palabras que ha escuchado la candidata, Rocío Monasterio, cuando ha criticado el dinero que se "gasta" el gobierno de la Comunidad de Madrid en "menas". En su argumento, Rocío Monasterio ha defendido que ese dinero en menas (6.400 por menor, según sus cuentas) debería de invertirse en pagar mejor a los médicos.

Lobato ha reivindicado que los madrileños "respetan", "cuidan y acogen", en referencia a los menores no acompañados a los que Rocío Monasterio, como hizo en las anteriores elecciones, ha criticado y se ha comprometido a erradicar. Así, ha reiterado que "todos han dejado claro" que defienden la "inmigración sin control e ilegal". "Sólo Vox habla con sentido común de esto", ha finalizado.

A esto, Díaz Ayuso ha afeado a Vox relacione siempre la inmigración con la delincuencia: "Es realmente durísimo, una falta de respeto y una gran mentira. Entérese de que somos una comunidad donde no hay forasteros, no hay charnegos, en Madrid todos somos madrileños desde el primer día."

La gestión de las residencias de ancianos, y la orden de no trasladar a enfermos de Covid-19 a los hospitales, ha sido uno de los temas más mediáticos de esta legislatura. Alejandra Jacinto ha querido regalar a la presidenta regional el libro escrito por su exconsejero, Alberto Reyero, que Ayuso ha rechazado.

Ayuso no ha querido coger el libro que ha escrito su propio Consejero durante la pandemia.



Te lo resumimos: Ayuso dio órdenes de no trasladar a 7.291 personas mayores y solo se libraron los que tenían seguro privado. #DebateTM pic.twitter.com/sZrogxgsRl — Podemos (@PODEMOS) May 16, 2023

Uno de los momentos más tensos del debate se han vivido cuando Jacinto ha ido a entregarlo. Ayuso lo ha devuelto a su atril visibilemente alterada. "No gracias, no lo quiero", ha rechazado pidiendo a la candidata que "no invada" su espacio.

Tras ello, la presidenta ha reiterado que la pandemia ha matado a millones de personas en España pero, en Madrid, "ha sido Ayuso". "Han muerto ciudadanos y mayores en sus cartas es una falta de respeto decir que se les dejó morir. Pero sólo les preocupan estos. ¿Y el resto de ancianos no? Retuercen el dolor de las familias", ha criticado.

En lo que respecta a Sanidad, Ayuso ha dicho que no se puede permitir "que la izquierda la intente boicotear desde dentro una y otra vez, han llegado a boicotear el Isabel Zendal con pacientes dentro". Ha añadido que en los centros de salud están "boicoteando las llamadas en numerosas ocasiones porque desde dentro intentan que no funcione".

Casos como el Tito Berni, Tito Berni o proponer un Tinder público no son las mejores medidas para ayudar a las mujeres.@IdiazAyuso en @telemadrid#DebateTM #YoConAyuso pic.twitter.com/aANOIgrcDg — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) May 16, 2023

"No le consiento que haga chistes de Enrique y Enriqueta, ni de las aplicaciones de violencia de digital", ha recriminado Mónica García a Isabel Díaz Ayuso que, durante sus primeros mitines electorales, ha avisado a los hombres que "van a por ellos" por el Tinder público que propone Más Madrid.

"El Tinder publico o el tito Berni no es la mejor política para las mujeres", ha reiterado Ayuso chocando con Mónica García que, un minuto antes, le había dicho que no le iba a consentir "ni una vez más" esos términos.

Relaciones con otras administraciones

Mientras que Ayuso ha dicho que Gobierna para todos y "no como Pedro Sánchez", Alejandra Jacinto ha insistido en preguntarle por el cobro de comisiones de su hermano, Tomás Díaz Ayuso. Pregunta que Ayuso ha rechazado contestar pese a que la candidata de Podemos ha insistido más de una vez llegando, incluso, a llevar su cara serigrafiada en su blusa.

"No nos queda ni a un amigo en Madrid porque hay que escuchar", ha reprochado Juan Lobato, candidato del PSOE, quien ha puesto en valor su papel dialogador para ayudar a mejorar las relaciones del gobierno regional con el Ejecutivo nacional, otras comunidades autónomas y "los alcaldes a los que no recibe".

Mónica García ha tirado de prensa internacional y organismos extranjeros, como el New York Times, para criticar la gestión de la Comunidad de Madrid por parte de Isabel Díaz Ayuso a quién ha acusado de no "entenderse con nadie" y "no funcionar".

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Ortega / Europa Press

A estas acusaciones, Ayuso ha recordado sus reuniones bianuales con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid y sus proyectos centrados en "hacer país".

Ante la defensa que Ayuso hace de su gestión de la Covid-19, abriendo bares y ocio, Rocío Monasterio ha reivindicado que todos esos éxitos son "gracias a Vox". "Porque salimos a la calle con cacerolas y dije que no firmaba los presupuestos si no era en un bar", ha explicado asegurando que, de no ser por su partido, en Madrid se habría ido pidiendo el pasaporte Covid para "todo".

Este bloque de relaciones con las instituciones era en el que que, según Más Madrid, Ayuso se iba a sentir más "cómoda" por criticar al Gobierno de Sánchez. Y así ha sido. La líder del PP madrileño ha acusado que "odia Madrid" y, aunque quiera ir contra todo, "no podrá ir a por Madrid" y menos poniéndose del lado "de sus socios de ETA".

Ayuso ha asegurado que es "un presidente que no se habla ni siquiera con los presidentes de su propio partido, que ha ordenado descapitalizar España, es decir, ni una sede más en Madrid ni un museo más en Madrid, que lo cerró ilegalmente para promover todavía más restricciones y más pobreza".

Pactos post electorales y el Madrid el futuro

Tal y como están las encuestas, uno de los puntos más calientes del debate son los pactos electorales. Tema en el que destaca la no coalición de Más Madrid y Podemos para estas elecciones del 28M. Podemos sabe que es el gran perjudicado de no ir juntos, podrían no entrar en la Asamblea de Madrid, y Alejandra Jacinto se ha ocupado de recordárselo a Más Madrid.

"Lamento que no se haya querido sumar Más Madrid. Y lo digo con tristeza y con decepción, porque hay muchos madrileños decepcionados con esa decisión. Hay que mirar hacia el futuro y poner el primer gobierno de coalición progresista".

Pero desde Más Madrid han evitado responder a esta interpelación de Jacinto para hablar de ellos como los líderes de la oposición y presentarse como quiénes tienen que, si suman escaños, presidir la Comunidad de Madrid.

📢 @monasterioR pide perdón por haberse equivocado:



❌Un MENA no cuesta 4700€ al mes



❌Cuesta 6487€ de todos los madrileños



👉"Con eso podemos pagar mejor a los médicos y acabar con la temporalidad"@monasterioR en el #DebateTM pic.twitter.com/oIJidC4YuK — VOX Madrid (@madrid_vox) May 16, 2023

Así, Monica García se ha postulado como la próxima presidenta, es decir, como la alternativa que recibe más apoyo de los madrileños, aunque Lobato no ha estado del todo de acuerdo con ella y ha asegurado que ese cambio estará liderado por el PSOE.

"Hay muchos opositores y agitadores en la Comunidad de Madrid, pero para regenerar Madrid el PSOE es la única alternativa que une la sensibilidad y la solvencia, la experiencia de gestión", ha declarado.

La ruptura entre Vox y el gobierno de Ayuso con motivo de los presupuestos autonómicos de la Comunidad de Madrid también tenían que aparecer aunque ambas partes no han querido entrar mucho en materia. "Tal vez por no tener la foto", ha lamentado la candidata de Vox.

Minuto de oro

Como en casa debate electoral, todos los candidatos han tenido un minuto de oro en el que se ha presentado una Ayuso contra el régimen de Sánchez, una Mónica García soñadora, un Lobato lleno de "respeto", el voto "por ti" de Alejandra Jacinto; y los "cuatro contra una" de Rocío Monasterio.

Ayuso ha empezado el turno del minuto de oro hablando de Sánchez y sus pactos con ETA. "Quiero ir a un Madrid mejor, con ganas y por eso les pido su apoyo. Les doy las gracias por todo lo que hemos trabajado hasta ahora", ha finalizado.

Mientras, Mónica García se ha comprometido a ocuparse de los débelos de los madrileños y ha reeditado la frase "seamos realistas pidamos lo imposible" para decir "seamos soñadores y hagámoslo posible".

Lobato ha insistido en su minuto de oro que esta noche ha hablado para los ciudadanos como va a gobernar, con respeto y educación. "Tú que no puedes esperar más para esa resonancia, para esa plaza que no llega... y vosotros para las personas mayores que merecéis todo el respeto".

Alejandra Jacinto ha pedido el voto para ayudar al amigo que no da abasto en el centro de salud o por tu madre que necesitan que la cuiden bien. "Vota por ti y con esperanza e ilusión".

El minuto de oro lo ha cerrado Rocío Monasterio quién ha cargado contra los cuatro partidos políticos asegurando que "Los cuatro entienden mal el multiculturalismo, aplican reducciones a los trabajadores, no quieren reducir el gasto político y niegan la inseguridad".

