El libro de Reyero sobre las residencias desata la bronca entre Jacinto y Ayuso: "¡No invada mi espacio!"

Ni las referencias al hermano de Díaz Ayuso ni las condiciones de los sanitarios. El momento de mayor tensión en el debate de Telemadrid entre candidatos lo provocó un libro, el que la candidata de Podemos, Alejandra Jacinto, intentó regalarle a la presidenta regional. Visiblemente enfadada, la dirigente popular le pidió a la aspirante morada que no invadiera su "espacio" cuando ésta se acercó a su atril.

El episodio se produjo en el tercer bloque del debate televisado, el primero y único esta campaña entre los cinco candidatos. En un momento dado, Jacinto se refirió a las muertes de la pandemia como uno de los "hechos más demenciales" de la actual legislatura. "Como no quiero que se siga escondiendo de la verdad, le quiero hacer un regalo", reveló.

En una crítica velada a la política de residencias del Gobierno madrileño durante la pandemia, la candidata de Podemos-IU-Alianza Verde se acercó a la baronesa popular para entregarle el libro 'Morirán de forma indigna', de Alberto Reyero -exconsejero de Políticas Sociales de Ayuso durante lo peor del confinamiento- editado por 'Libros del Ko'.

Alejandra Jacinto ha querido regalar un libro a Ayuso y se ha ofendido mucho. Un libro!!! pic.twitter.com/9Hjbc2aqHF — AntonioMaestre📚 (@AntonioMaestre) May 16, 2023

El gesto de Jacinto no sentó nada bien a Ayuso, visiblemente incómoda y enfadada. La presidenta regional rechazó con insistencia el ofrecimiento. Incluso le pidió que no se le acercara. "No, se lo agradezco, pero no. No invada mi espacio", contestó la dirigente.

Instantes después, Ayuso acusó a Jacinto de faltarle el respeto a los sanitarios, bomberos y geriatras de la Comunidad de Madrid al decir que se dejó morir a los ancianos. "Llevo escuchando esa soflama mucho tiempo, llamándome asesina, pero tienen que dar ustedes las explicaciones y las disculpas por todos los ancianos que han muerto en toda España", le afeó la candidata del PP a Jacinto. "Parece que tampoco les importa retorcer así el dolor de las familias", añadió.

Pese al rechazo de Ayuso, Jacinto no abandonó el debate sobre los ancianos de las residencias: "Aunque rechace este libro se va a acabar sabiendo la verdad" (...) "Se libraron los que tenían seguro médico privado, salvaron el pellejo".

El debate se dividió en cinco grandes bloques temáticos. Los temas que se trataron fueron los siguientes: economía y empleo; transportes, infraestructura y vivienda; sanidad, educación y servicios sociales; relaciones con otras administraciones; y el Madrid del futuro, proyectos y pactos electorales.

