Rocío Monasterio rompe su polémico cartel sobre el gasto en 'menas' para sacar otro: "Me equivoqué"

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha protagonizado uno de los momentos del debate que se ha celebrado en Telemadrid cuando ha sacado de nuevo el polémico cartel sobre lo que el Gobierno de Ayuso se gasta en los menas en Madrid para pedir perdón porque se equivocó.

"Yo la verdad es que tengo que decirles que me equivoqué cuando dije que cada mena nos costaba 4.700 euros al mes", ha declarado mientras rasgaba el famoso cartel en cuatro trozos.

Sin embargo, no es que se equivocara por lanzar esa polémica campaña, sino que se equivocó en la cantidad que se supone que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se gasta en el mantenimiento de los menores inmigrantes no acompañados que están bajo la custodia de la Comunidad. Y por eso, precisamente, ha enseñado un segundo cartel con la cantidad actualizada.

"No era verdad. Resulta que en Madrid, cada mena nos cuesta 6.400 euros al mes y luego nos dicen que no para hay ayuda para el logopeda, no hay ayudas para extras educación, que luego resulta que no hay para pagar mejor a los médicos", ha asegurado la candidata regional de Vox.

Además, Rocío Monasterio ha vinculado el gasto en 'menas' directamente con la crisis de Sanidad en Madrid y la falta de recursos que le ha criticado al Gobierno de Ayuso. "No puede ser que estemos dedicando recursos desorbitados a menas cuando resulta que no tenemos para otros y sí tenemos un problema en Sanidad, que sí tenemos que resolver".

De hecho, la aspirante a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha criticado la política sanitaria del PP asegurando que "luego nos dirán que no se puede hacer contratos que no sean temporales a los médicos, que hay hospitales con médicos con el 70% de temporales".

Y también ha criticado que la presidenta regional no vea la inseguridad que, a opinión de Vox, tiene la región. "Luego nos dirán que el problema no existe, vaya usted a Villaverde o Carabanchel; o aquí al lado en la Latina hace unas horas, un colombiano apuñalado. O ese chico de 22 años en Bravo Murillo o en Aluche o en el barrio del Pilar ese chico de 14 años que salía del Metro y que lo apuñalaron por un móvil".

Mientras rompía un cartel y sacaba el otro, el primero en responder ha sido el candidato del PSOE, Juan Lobato, quien ha insistido en que los 'menas' "son personas y merecen nuestro respeto, señora Monasterio". El resto de candidatas de la izquierda también le han echado en cara a Monasterio de "falta de sensibilidad".

Para Monasterio lo que había en el plató eran "negacionistas de la sanidad", en el caso de Ayuso" y de "la seguridad", en el caso de toda la izquierda.

