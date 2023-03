La 'trampa' del 'boom' de El Cañaveral, sin colegios ni centro de salud: "Somos ciudadanos de segunda"

Alicia y su pareja se mudaron hace casi dos años a El Cañaveral, uno de los nuevos barrios de Madrid. Cada mañana, de lunes a viernes, uno de los dos conduce unos 20 minutos en coche para llevar a su hija a un colegio de Canillejas. Por suerte, trabajan cerca de la escuela, se turnan y no les viene tan mal. Aunque dan por imposible que su hija pueda ir caminando a clase. Porque en El Cañaveral hay escuelas infantiles, pero todavía no se han construido colegios ni institutos. "Es un barrio a medias", critican sus vecinos.

El pasado martes, un usuario de Twitter lamentó la posición de El Cañaveral en el mapa del estudio elaborado por el Ayuntamiento de Madrid sobre 'la ciudad de los 15 minutos'. El informe, publicado a principios de marzo, concluye que el 92,7% de los vecinos de la capital tiene todo lo que necesita a un cuarto de hora, o menos, andando desde sus casas. La única excepción es el puesto de trabajo.

El Cañaveral, como alertó este usuario, tiene el "peor indicador" posible en el mapa. Menos del 50% de sus residentes tiene acceso a servicios básicos a menos de 15 minutos. El concejal del Área de Desarrollo Urbano y Movilidad, Mariano Fuentes, explicó que las carencias se detectan en los nuevos barrios y ensanches levantados a partir de los 90 y en zonas donde no llega ni el Metro ni Cercanías.

'Boom' y primeros problemas

El Cañaveral se encuentra al este de Vicálvaro, en el límite de la capital. Su paisaje combina bloques de viviendas nuevas, construcciones a medio hacer y descampados. Se llega en coche por la R-3 o la M-45. El barrio forma parte de uno de los Programas de Actuación Urbanística (PAU) planificado por el PP y fue aprobado en 2002. La zona, que se reconoció administrativamente a finales de 2017, queda muy a mano para los jóvenes que se han criado en San Fernando de Henares, Coslada y en las zonas de San Blas o Las Rosas y que buscan vivienda nueva.

Si por el norte limita con Coslada y por el sur con Los Ahijones, la frontera de El Cañaveral por el este es la Cañada Real. "Si lo comparas con otras poblaciones, El Cañaveral es una isla con muchísima gente... y no hay dotaciones", dice Rafael París, vocal de la Asociación de Vecinos El Cañaveral Avanza (Aveca).

Pocas conexiones y "calles cortadas"

A principios del año pasado, en el barrio estaban empadronadas 8.944 personas. De ellas, 2.062 eran menores de 15 años y 6.677 habitantes tenían entre 16 y 64 años. París calcula que ahora mismo vivirán en El Cañaveral cerca de 15.000 personas porque muchas no están empadronadas. La lista de servicios básicos y dotaciones que demanda sus vecinos es larga. Pero entre las reclamaciones más repetidas destacan tres: colegios, un centro de salud y mejores comunicaciones para el transporte.

El Ayuntamiento de Madrid tiene la intención de que el Metro llegue hasta El Cañaveral. Por ahora, cuentan con la línea 159 de la EMT -"que no llega a todo el barrio"-, una línea Exprés E5 y otra interurbana que conecta con Coslada, donde sí hay estación de Cercanías Renfe.

El tráfico dentro del nuevo desarrollo de Vicálvaro, según Aveca, es "caótico": "Como se está construyendo el barrio a la vez que se entregan viviendas muchas calles están cortadas porque no hay semáforos y porque no están definidas".

Sin colegios ni centro de salud

El Cañaveral es un barrio con vida. Tiene comercios, farmacias, peluquerías, clínicas dentales, bares y restaurantes y algún chino. El problema está en las dotaciones públicas. Según las asociaciones vecinales, solo disponen de un centro de educación infantil público con 156 plazas, aunque también se han construido escuelas infantiles privadas. Dentro de poco comenzarán las obras de una nueva escuela infantil con 186 plazas.

Los niños en edad de colegio y de bachillerato todavía no pueden ir a clase en el barrio. No existen escuelas públicas ni privadas para chavales de entre 4 y 18 años. Según Aveca, hay una cantidad presupuestaria reservada para construir el IES en una parcela, "pero no dará tiempo este año".

Según confirman fuentes de la Consejería de Educación, en breve se licitará la construcción de un colegio público, para el que ya hay proyecto y una parcela cedida por el Ayuntamiento. Además, añaden estas fuentes, están proyectadas la construcción de un instituto público y de un colegio concertado.

"A medida que se vaya consolidando la urbanización y ocupación de dicho barrio, iremos construyendo los centros siempre de acuerdo con las necesidades de la planificación educativa. En todo caso, este año hemos ampliado la oferta de plazas educativas en el distrito de Vicálvaro de tal manera que las necesidades educativas han sido cubiertas", detallan.

Como consecuencia de la escasa oferta educativa que existe por ahora, "se siguen saturando los centros de secundaria en Vicálvaro", asegura la Asociación Vecinal El Cañaveral.

El Ayuntamiento de Madrid calcula que el primer centro de salud llegará a El Cañaveral antes de 2027. En 2021, Cibeles firmó el convenio con el Gobierno regional para la cesión de una parcela para la construcción del centro sanitario.

Mientras tanto, según la última organización vecinal citada, cualquier residente de El Cañaveral que necesite atención médica debe desplazarse hasta el centro de salud de Villablanca, "a más de una hora andando, a 12 minutos en transporte privado o a 15-20 minutos en transporte público en el mejor de los casos, ya que hay zonas de El Cañaveral donde la vecindad debe caminar 20-30 minutos hasta la parada más cercana".

"No se puede construir a medias"

Vivir en El Cañaveral, concluye Rafael París, de Aveca, es "muy complicado": "Hay personas que llevan años sin ninguno de estos servicios. No tienes derecho a las dotaciones más básicas. No se puede construir un barrio a medias. Empezaron a entregar las viviendas cuando aún no estaba terminado y no hay dotaciones. Este modelo ha fracasado y nos obliga a ser ciudadanos de segunda". "Aun así -precisa- estamos encantados; creemos que el día de mañana será de los mejores barrios".

En total, en El Cañaveral está prevista la construcción de 14.000 viviendas. El Ayuntamiento destinará al alquiler asequible para jóvenes 1.000 de las 1.212 viviendas que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) tiene actualmente en distintas fases de ejecución. Precisamente, el jueves se aprobó el proyecto de reparcelación de Los Ahijones, uno de los desarrollos del sureste, donde se pretenden levantar casi 19.000 viviendas.

