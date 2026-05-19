Los spots del Papa para España: mezcla a "creyentes", gente de "izquierdas" y a los que dicen "los españoles primeros"

Las claves

Las claves Generado con IA El Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio, con una parada en Madrid del 6 al 9. Se han lanzado dos spots publicitarios para la visita: uno es un experimento conversacional y el otro una cámara oculta en el metro. Los vídeos, protagonizados por voluntarios no profesionales, buscan reflejar la conexión entre personas más allá de la polarización social. La campaña, difundida en redes y YouTube, invita a salir de la indiferencia y fomentar el diálogo y el encuentro en la sociedad.

Se acerca la visita del Papa León XIV a España. El sumo pontífice llegará el próximo 6 de junio y se marchará el día 12, todo ello, con una parada en Madrid de los días 6 al 9.

Según el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en declaraciones a los medios durante este lunes, "serán días complicados" pero se está trabajando en "cómo se va a engalanar la ciudad" y en "la cartelería".

Y de entre todos los detalles que rodean esta visita, este martes se han dado a conocer los dos spots publicitarios: uno de ellos es un experimento conversacional y el otro una cámara oculta en el metro.

En los rodajes han colaborado más de 100 personas, muchas de ellas voluntarias, incluidos los protagonistas de los vídeos que no eran actores profesionales.

Además, durante la rueda de prensa para presentar estos anuncios, se ha desvelado que no se emitirán en televisión, sino a través de redes sociales y plataformas como YouTube.

El primero, Nuevos (viejos) amigos, plantea un experimento conversacional. La idea de fondo es sencilla: incluso en un contexto de polarización, llevamos toda la vida conectando con los demás, priorizando a la persona, más allá de las barreras que nos separan.

El segundo, Metro, recurre a la cámara oculta para mostrar lo que ocurre cuando, en un lugar poco propicio para hablar con un desconocido, alguien decide hacerlo.

En palabras de Rafael Rubio, coordinador de Comunicación del viaje del Papa, el corazón de esta campaña es "traducir el espíritu del viaje del Papa León XIV a un lenguaje cercano y reconocible para toda la sociedad", en consonancia con el lema oficial, Alzad la mirada.

En este sentido, Rubio remarca: "El lema es una invitación a salir de la indiferencia, escuchar al otro y volver a encontrarnos. Un llamamiento a todos aquellos, católicos y no católicos, que buscan esperanza, diálogo y puntos de encuentro en una sociedad cada vez más fragmentada. Y eso mismo es lo que hemos querido reflejar en esta campaña".

En cuanto al concepto creativo, sus responsables, David Fernández y Facundo Reinoso, de TheCyranos, explican que Alzad la mirada "es una invitación a mirar más allá de lo que nos impide ver al otro": "En el caso de Nuevos (viejos) amigos queremos resaltar que cada uno de nosotros lleva años conviviendo, sin saberlo, con personas situadas al otro lado del muro que la polarización se empeña en levantar.

En el caso de Metro, grabado con una cámara oculta, la propuesta es recordarnos que la conexión real nos ofrece más respuestas que nuestro egocentrismo y la falsa idea de conexión digital donde el algoritmo solo retroalimenta nuestra visión individual y nuestras diferencias", explican.