Almeida da el pistoletazo de salida al sorteo de 52 viviendas para familias de clase media que ganen menos de 68.000 €

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha abierto el sorteo de 52 viviendas públicas de alquiler asequible para familias con ingresos anuales inferiores a 68.000 euros. Las viviendas, situadas en el distrito de Barajas, cuentan con 2 o 3 dormitorios, garaje y trastero, y el alquiler oscilará entre 700 y 1.000 euros mensuales. Podrán acceder al sorteo personas empadronadas en Madrid con al menos 5 años de antigüedad y que no sean titulares de otras viviendas. El edificio, construido en madera con una inversión municipal de casi 15 millones de euros, es el primer proyecto industrializado de la EMVS y reserva 12 viviendas para familias numerosas.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la web de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), ha abierto el plazo para que todos los madrileños con rentas medias se puedan inscribir al sorteo de Iberia Loreto 1, una nueva promoción con 52 viviendas públicas de alquiler asequible ubicada en el distrito de Barajas. La inscripción a este sorteo se debe realizar antes del día 11 de junio, exclusivamente de manera telemática, a través de la web.

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, se ha enorgullecido de este primer sorteo que permite ampliar el acceso a la vivienda pública en régimen de alquiler asequible “a madrileños con ingresos medios que, pese a contar con empleo y estabilidad económica, no pueden acceder al mercado libre del alquiler en las condiciones actuales”.

Este sorteo de 52 viviendas se celebrará ante notario a finales de junio, según ha explicado González, y da respuesta a un amplio segmento de población con sueldos medios que en la actualidad quedan fuera tanto del mercado privado del alquiler como de las políticas municipales de vivienda que, hasta ahora, se estaban llevando a cabo.

Iberia Loreto 1

La promoción, que ha contado con una inversión íntegramente municipal de cerca de 15 millones de euros (14.618.794 euros, incluido el valor del suelo), posee un total de 52 viviendas (4 de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida, 16 viviendas de dos dormitorios y 36 de tres), 52 trasteros, 78 plazas de aparcamiento para coches y 52 para bicicletas. Este es el primer edificio de la empresa municipal construido con sistemas industrializados en madera y finalizado tan solo 17 meses después de que el alcalde pusiera la primera piedra de esta nueva promoción pública residencial.

El precio del alquiler de las viviendas de dos dormitorios y tres dormitorios, con plaza de garaje, oscilará de entre 700 a 1.000 euros aproximadamente en función del tamaño. Además, los futuros inquilinos de estas viviendas nunca pagarán de alquiler más del 30% de los ingresos de su unidad familiar. EMVS Madrid ha reservado 12 viviendas para familias numerosas.

En esta línea, González ha explicado que el objetivo es “atender a los tramos intermedios de renta para favorecer la emancipación y, sobre todo, la estabilidad residencial de los madrileños que quieren quedarse a vivir en su ciudad”, evitando, así, “la exclusión residencial de un sector social clave para el tejido productivo y social de la ciudad de Madrid”.

Requisitos

A estos nuevos pisos de la promoción Iberia Loreto 1 podrán acceder madrileños de hasta 50 años y familias con hijos menores con ingresos por encima de 3,5 veces el IPREM y con límite de ingresos de 5,5 veces el IPREM. Esto quiere decir que, por ejemplo, una pareja con dos hijos podrá tener como máximo unos ingresos brutos anuales de, aproximadamente, 68.000 euros para acceder a estas viviendas públicas. Además, deberá estar empadronado en el municipio de Madrid, con una antigüedad mínima de 5 años ininterrumpidos, o de 8 dentro de los últimos 10 años y no ser titular de pleno dominio ni de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en el territorio nacional.

Otro de los requisitos para participar en el sorteo de esta promoción es que ninguno de los miembros de la unidad familiar puede haber sido condenado por delitos relacionados con la okupación, ni haber sido condenado por impago de rentas o en procedimientos de desahucio de viviendas por problemas de convivencia en los últimos cinco años. La página web de EMVS Madrid contiene toda la información con las bases de este sorteo.