Operación José Abascal: unos inversores pagan 13 millones por las oficinas del Canal y las convertirán en 8 pisos de lujo

Unas oficinas del Canal de Isabel II en un edificio de la calle José Abascal estaban destinadas a ser eso, oficinas. Pero un giro de guion llevó a la compañía pública a sacarlas a subasta. Y el pasado viernes, se 'cantó' el adjudicado. Una sociedad ganó el proceso al presentar la puja más alta: 13.325.000 euros. Las dependencias se convertirán en ocho viviendas de lujo.

El edificio se encuentra en el número 57 de la citada vía en la frontera que separa a los barrios de Almagro y Ríos Rosas, en Chamberí. Se construyó a finales de la década de los 60 y cuenta con sótano, semisótano, siete plantas, ático y segundo ático. Los niveles más bajos albergaron en su día estancias administrativas de la Consejería regional de Vivienda. En los pisos superiores, en cambio, conviven oficinas con hogares.

La entidad pública de aguas, en cuyo accionariado están representados la Comunidad de Madrid y 115 ayuntamientos de la región, compró estos espacios de José Abascal 57 para que siguieran siendo oficinas. En concreto, adquirió un local comercial, trasteros y 8 plazas de garaje. En total, más de 2.500 metros cuadrados de suelo inmobiliario a escasos metros del Paseo de la Castellana.

Sin embargo, no se logró la autorización necesaria de la comunidad de propietarios y se decidió vender las estancias del Canal a través de una subasta. Su consejo de administración dio vía libre a la enajenación de las oficinas en enero y se gastó 38.901 euros para contratar los servicios de Addmeet, un portal especializado en subastas y ventas privadas online.

Las oficinas salieron a subasta electrónica con un precio fijado de 10,5 millones de euros, a razón de 4.188 euros el metro cuadrado. Tal y como ha adelantado El Confidencial y ha confirmado de primera mano Madrid Total, la puja se la llevó el viernes pasado la sociedad Next Allied, un vehículo creado exclusivamente para este proceso y que está respaldado por inversores de Estados Unidos, entre otros.

El despacho Next Abogados y la consultora inmobiliaria y financiera Next Advice han asesorado a la compradora en todo este proceso. Desde el despacho explican a este periódico que la escrituración se llevará a cabo próximamente y recuerdan que las oficinas no tienen que cambiarse de uso. La construcción al completo tiene un uso principal residencial, aunque el administrativo es compatible.

Los espacios recién vendidos están "pendientes de rehabilitación integral". En marzo de 2023, el Canal adjudicó por 2,3 millones de euros (IVA excluido) a la constructora Ejuca para el acondicionamiento de unas oficinas en Abascal 57. Las obras, según Infobae, no llegaron a hacerse.

Chamberí es el segundo distrito más caro para comprar una vivienda en la capital española, según los últimos datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa. El metro cuadrado se situó en noviembre en los 7.805 euros, frente a los 9.559 euros/m2 del barrio de Salamanca.

Si hablamos de alquiler, la situación es más o menos parecida: el metro cuadrado costó 24,02 euros el pasado mes en Chamberí, solo superado por el del distrito Centro (24,06 €/m2). El barrio de Salamanca completó el podio al registrar un precio de alquiler medio de 23,37 euros/m2.