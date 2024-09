Sánchez investiga si hay contaminación 'militar' en 150 puntos de Campamento: de "gasóleo" a "polvorines"

De terrenos militares a hogar de miles de madrileños. Los síes del PP, PSOE y Vox y un no (Más Madrid) en el Pleno de Cibeles bastaron este martes para desbloquear por fin la 'Operación Campamento'. La iniciativa del Ministerio de Vivienda ha iniciado así su andadura administrativa dentro del Ayuntamiento de la capital. Gracias al plan, acordado por la administración central y la municipal, la ciudad tendrá 10.700 hogares más, la gran mayoría con algún tipo de protección.

Las residencias se levantarán sobre los suelos que ocupaban varios antiguos cuarteles del Ministerio de Defensa. Por ello, SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo, promotora del proyecto) analizará unos "150 puntos" del ámbito por si estuvieran contaminados por su pasado militar.

El organismo está licitando un contrato para que se haga un "estudio de caracterización" ante una eventual contaminación de estas zonas. Fuentes de SEPES explican que las actividades militares están calificadas como "potencialmente contaminantes".

El 'Real Decreto 9/2005, de 14 de enero' es el que obliga a los dueños de los suelos a presentar un informe de situación cuando pidan permiso para darle un futuro distinto a este tipo de terrenos.

El concurso público todavía no se ha resuelto, aunque desde SEPES explican que se adjudicará en breve. Los especialistas deberán elaborar un estudio histórico del lugar y un análisis 'in situ'. Tendrán que hacer sondeos y calicatas, tomar muestras en suelos y aguas y analizarlas en el laboratorio. Si resulta que encuentran contaminantes, la entidad estatal tomará las medidas oportunas. Las mismas fuentes explican que no se espera encontrar una cantidad relevante de suelos contaminados entre esos 150 puntos. Se podría esperar, en todo caso, encontrar algo de "gasóleo" o "polvorines".

Una vieja idea de 1989

La 'Operación Campamento' comenzó a fraguarse en 1989, cuando el socialista Joaquín Leguina era presidente de la Comunidad de Madrid y Narcís Serra el ministro de Defensa. La idea se desempolvó en más ocasiones, pero nunca con éxito. A esta bolsa de terreno se la conoce técnicamente como el 'área de planeamiento específico APE 10.23 Instalaciones Militares de Campamento'. SEPES es la gran propietaria del terreno donde se edificarán las 10.700 viviendas. Se construirán dentro de una superficie de 2,1 millones de metros cuadrados, un espacio similar al que ocupa Madrid Nuevo Norte.

Más de 15 de las construcciones que resisten en Campamento se tirarán abajo por completo. Otras se demolerán parcialmente, respetando sus cubiertas y estructuras. Habrá edificaciones, en cambio, que sobrevivirán por un tiempo. También se encuentran nueve antiguas instalaciones militares que están catalogadas como "edificios protegidos". Se trata, por ejemplo, del Cuartel Alfonso XIII, de una torre de tiro y de varios pabellones militares.

'Ok' de Cibeles

El visto bueno que Cibeles dio el martes a la iniciativa de SEPES ha sido posible gracias a la colaboración entre la administración central y municipal. Antes de convertirse en alcalde, José Luis Martínez-Almeida ya prometió citarse con las administraciones implicadas para desatascar la operación.

Desde 2022, por otro lado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido dando pasos para darle un nuevo futuro a sus terrenos. Después de meses de negociaciones, el expediente de la 'Operación Campamento' ha iniciado su camino burocrático dentro del Consistorio madrileño.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha comprometido a que el "100%" de las 10.700 viviendas tengan un "precio asequible". Un total de 3.800 residencias se destinarán a Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), 2.100 a Protección Pública Básica (VPPB) y 1.100 serán viviendas en régimen de alquiler. Los 3.700 hogares restantes serán para construir vivienda libre.

La directora general de SEPES, Leire Iglesias, aclaró el martes a los medios de comunicación que "no es cierto" que sólo el 7% de las viviendas de Campamento se vayan a destinar al alquiler. Ese porcentaje -explicó- es el "mínimo" que marca el Plan General de Madrid, pero la voluntad de la entidad es "dedicar muchas viviendas más" al arrendamiento barato.

Dentro del mismo ámbito, 93.340 metros cuadrados de edificabilidad se reservarán para comercios y 59.048 m2 para oficinas. Las 10.700 viviendas se construirán en el 25% del suelo disponible y el 75% restante será para viales y zonas verdes, entre otros.

Cabe recordar que en octubre arrancarán las obras del soterramiento de la A-5, la infraestructura más ambiciosa de José Luis Martínez-Almeida. Los trabajos suturarán la brecha en el distrito de Latina que ha generado este asfaltado.

Para llevar a cabo este 'megaproyecto', el Ayuntamiento y el Ejecutivo central también han tenido que entenderse: el Gobierno, en concreto, pagará 147 millones de los 400 millones que costará la segunda fase del soterramiento. La intención es que se entierre todo el tramo de la carretera de Extremadura donde se construirán las futuras viviendas de Campamento.