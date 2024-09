Almeida: "Con una familia y un salario medio, se puede vivir a 15 minutos del centro de Madrid"

José Luis Martínez-Almeida entra al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, por la puerta de la calle Alcalá. Acaba de arrancar su segundo curso político con mayoría absoluta, el sexto como alcalde de la capital. Seis años -dice- que no le pesan. Su agenda ya ha recuperado el ritmo de actos tras un parón veraniego donde ha descansado y reflexionado.

Ahora, afronta los primeros días con "mucha fuerza". Le hará falta. Las obras de su proyecto más faraónico, el soterramiento de la A-5, empiezan en unos días. El popular también tiene puesta la mirada en el problema de la vivienda, la inminente tasa de basuras y, en definitiva, en cumplir su programa electoral. Todo lo que no haya puesto en marcha este curso, será difícil que lo culmine esta legislatura.

Después de dejarse fotografiar en una adornada Galería de Cristal, el primer edil atiende a Madrid Total para valorar la actualidad madrileña, desde su tirante relación con el delegado del Gobierno a su empeño por "mejorar" lugares emblemáticos de la ciudad, como el Paseo del Prado o Colón. A lo largo de 45 minutos de conversación, el regidor también habla de la nueva ley para aplacar los pisos turísticos ilegales, de su preocupación por las bandas latinas y el aumento de las reyertas, de la judicialización de los aparcamientos del Bernabéu o de Óscar Puente, al que invita a coger un Cercanías para "constatar los retrasos".

¿Qué ha aprendido de su primer año con mayoría absoluta?

Más que aprender, he tratado de poner en práctica lo que dije en mi investidura: en esta ciudad tenemos que caminar todos juntos. La mayoría absoluta te permite gobernar y tomar decisiones más rápido, pero tampoco es una patente de corso. Hay que seguir con ese espíritu que tuvimos en la legislatura pasada de, en la medida de lo posible, trabar acuerdos con los diferentes grupos.

El soterramiento de las A-5 fue su gran promesa del curso pasado. Están a pocas semanas de empezar las obras. ¿Qué otras deudas pendientes le quedan por cumplir?

Nos comprometimos a cumplir ese programa electoral. El 90% de las medidas ya están en marcha y algunas ya se han ejecutado. Me preocupa especialmente el tema de la vivienda y, por tanto, poder hacer políticas que de verdad permitan el acceso a la vivienda a los jóvenes y a las familias.

En su discurso de investidura comenzó tendiendo la mano a la oposición, pero el pasado curso fue muy bronco en Cibeles. Tuvimos el caso de Daniel Viondi, de Ortega o la expulsión de Rita Maestre del Pleno. ¿Qué falló?

Permíteme, en primer lugar, que reivindique al Grupo Municipal del Partido Popular porque en ninguno de esos incidentes ha estado presente. Siempre hemos condenado los incidentes vengan de donde vengan. Estamos en una legislatura más bronca, más tensa. Quizá la situación de crispación y confrontación de aquellos que predican los muros y las trincheras ha llegado también al pleno del Ayuntamiento Madrid. Dicho lo cual, puedo garantizar a los madrileños que hay cuestiones en las que todos los grupos municipales hemos votado a favor.

Sin embargo, los partidos de la oposición le acusan a usted de ejercer su mayoría como un rodillo para bloquearles.

Estamos dando participación a los grupos. La mano del Gobierno está tendida. Las estrategias de la oposición no voy a juzgarlas, pero, lógicamente, tienen que tratar de desgastar al Gobierno. Pero los hechos están ahí y son incontestables.

"El delegado del Gobierno actúa como comisario del 'sanchismo' y, dentro del PSOE-M, para descabalgar a Lobato"

El delegado de Gobierno, Francisco Martín, lleva meses enzarzándose tanto con el Gobierno de la Comunidad de Madrid como con el Ayuntamiento. ¿Les hace mejor oposición que Juan Lobato y Reyes Maroto?

No se puede calificar de 'mejor oposición' porque nunca debería hacer oposición. Él actúa, en primer lugar, como comisario del 'sanchismo' para la Comunidad de Madrid y, en segundo lugar, dentro del PSOE-M para descabalgar a Juan Lobato y para ocupar una de las dos candidaturas del 2027. En el caso del Ayuntamiento, la oposición de Reyes Maroto no ha cuajado. Eso se ha detectado desde Ferraz y, por tanto, el delegado está asumiendo ese papel.

Lobato recordó hace unos días que fue él el que puso el nombre de Martín sobre la mesa y quien aconsejó que adoptara un perfil más político.

Es una cuestión que tendrán que resolver dentro del Partido Socialista. Creo que en los partidos se puede tener criterio propio dentro de una disciplina general o de una doctrina política. Debería poder haber al menos opiniones distintas.

¿Seguiréis manteniendo la estrategia de no darle protagonismo al delegado?

No tengo ninguna intención de darle los 15 segundos de gloria que está buscando mediante un enfrentamiento constante con la presidenta Díaz Ayuso y conmigo. No voy a entrar en sus rifirrafes ni en sus provocaciones.

¿Qué tal se encuentran a día de hoy las relaciones entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento?

Trabajamos de forma conjunta. El momento que vive la ciudad y la Comunidad no se podría explicar sin que las dos administraciones estuviéramos trabajando. La unidad entre Ayuntamiento y Comunidad es más necesaria que nunca. Por un lado, para consolidar el extraordinario momento que vive Madrid. Por otro, para hacer frente a un Gobierno que nos ha señalado como el enemigo a batir.

¿Está con Ayuso en su idea de boicotear las reuniones bilaterales de los barones con el presidente del Gobierno, o con Feijóo, que defiende que sí que hay que ir para tratar los asuntos que competen a cada región?

Escuché las declaraciones de la presidenta y lo que plantea es perfectamente conciliable con lo que dice la dirección nacional y el resto de presidentes de comunidades autónomas. Entiende que la financiación no se debe tratar bilateralmente. Circunstancia distinta son otras cuestiones que afectan a las comunidades y que, lógicamente, si el presidente del Gobierno te llama, se debe ir.

Pero con la financiación yo estoy de acuerdo: no se puede caer en la trampa de Pedro Sánchez de llamar presidente a presidente para tratar la financiación, que es una cuestión multilateral que nos afecta a todos y hay foros como el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Ayuso entiende que la financiación no se debe tratar bilateralmente y estoy de acuerdo. No se puede caer en la trampa de Sánchez. Circunstancia distinta son otras cuestiones que afectan a las comunidades"

Respecto a Díaz Ayuso, ¿el Ayuntamiento ya sabe cómo acabaron filtrados los datos personales del expediente?

Hemos dado traslado un informe a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que nos fue requerido. En ese informe hay un dato tan llamativo como que una concejala de Más Madrid entró en más de 125 ocasiones a consultar ese expediente. Habría que preguntarle a esa concejal si estaba autorizada para entrar en el expediente, con qué credenciales entró, las razones por las que entró y que si eso le parece una labor de oposición. Si no nos responde a nosotros, tendrá que responder ante la AEPD.

¿Hay novedades sobre si en las obras del piso de González Amador se produjo o no alguna irregularidad?

Las obras que se acometen en el piso son legales, salvo en una cuestión muy particular que es la colocación de los aparatos de aire acondicionado. Es una cuestión perfectamente legalizable. Me parece una irregularidad bastante nimia, sobre todo, en relación con lo que había preparado la oposición, que se ha sentido profundamente decepcionada.

¿Y esa situación podría suponer una multa para el propietario?

Desconozco exactamente ahora los términos del procedimiento. Se sigue por la Junta Municipal de Chamberí.

Volvamos al soterramiento de la A-5. ¿Qué afecciones se encontrarán los vecinos y que hará el Ayuntamiento para paliarlas?

Es una infraestructura extraordinariamente positiva para esa zona. Donde ahora mismo tienen una autovía urbana debajo de sus ventanas, va a haber 80.000 metros cuadrados de zonas verdes. Va a mejorar considerablemente toda la movilidad de la zona.

No podemos ocultar que a lo largo de los próximos tres años va a haber afecciones muy importantes en la movilidad para el que tenemos un dispositivo. Estamos dando la información a todos los vecinos. También estamos adoptando medidas para garantizar la estabilidad de los edificios y minimizar los daños que se pueden producir por las obras.

El asunto de los nuevos aparcamientos del Bernabéu está judicializado, ¿qué va a pasar con las obras?

El Real Madrid está continuando con la ejecución de las obras porque la sentencia no es firme. Desconozco en este momento si se ha pedido la ejecución provisional por parte de los demandantes. Mientras no haya una sentencia firme o un auto que en ejecución provisional determine la paralización de las obras, tienen que continuar.

Si se terminan paralizando las obras, ¿habría otro vehículo urbanístico para llevar a cabo los aparcamientos?

La paralización supondría un deterioro de la movilidad. Una de las ventajas que tienen estos parkings es que evitan el tráfico de rotación. Si la Justicia los paraliza definitivamente, primero habrá que estudiar el contenido de la sentencia y saber cuáles son las razones exactas antes de opinar si se podrían hacer nuevos parkings o no.

Respecto a los pisos turísticos, ya han dicho que se priorizará que estén en edificios completos y que no se permitirá que los locales comerciales del centro se conviertan en Viviendas de Uso Turístico (VUT). ¿Qué otras medidas van a tomar para evitar que ocurra lo que ha ocurrido desde que se aprobó el Plan de Hospedaje de Manuela Carmena?

El Plan de Hospedaje que ha permitido la proliferación de viviendas ilegales es del Gobierno anterior. Le pediría a Rita Maestre que nos explicara cómo gracias a su normativa es posible que haya 14.000 VUT ilegales en la ciudad.

Adoptamos medidas que no se habían adoptado en ninguna ciudad en España, como la moratoria en la concesión de licencias o la elevación exponencial de las sanciones. A partir de ahí, vamos a una normativa que regule las viviendas turísticas, que elimine las ilegales y que atienda al hecho de que las que están diseminadas en comunidades de propietarios generan notables molestias a los vecinos.

Hablamos de miles de pisos ilegales. Parece que superan la capacidad inspectora del Ayuntamiento. ¿Se plantea incorporar más técnicos municipales a la Agencia de Actividades o endurecer todavía más las sanciones?

Las sanciones ya están teniendo un efecto disuasorio. Varias VUT ilegales ya han sido sancionadas y han comunicado al Ayuntamiento que han dejado de operar. Respecto del número de inspectores, lo hemos ampliado y estamos dispuestos a afrontar todos los esfuerzos necesarios. Una normativa clara ayudará tanto como aumentar la plantilla de inspectores.



Ha anunciado el final de los patinetes eléctricos de alquiler desde otoño.

A mí me acusaron de entrar en contradicción con lo que dije hace un año y medio porque en París los habían prohibido y yo lo critiqué. Lo que dije es que apostaba por la regulación, pero cuando vemos que no ha dado resultados, tenemos que tomar decisiones. Pedimos una serie de innovaciones tecnológicas que permitieran garantizar la seguridad de los usuarios y los peatones, especialmente, de las personas mayores. Ha habido una serie de incumplimientos que no la han garantizado.

"Lo que puede hacer Óscar Puente es coger un Cercanías y constatar los retrasos. Hay una migración de sus usuarios hacia la EMT"

Las incidencias en Cercanías [servicio gestionado por el Estado] son un punto de choque constante entre el Ayuntamiento, la Comunidad y el Gobierno central. ¿Qué está fallando, a su juicio, en la gestión del servicio ferroviario?

Es un choque entre el Gobierno de España y una realidad incontestable: hay 600.000 usuarios que todos los días utilizan Cercanías y se ven expuestos a retrasos prácticamente en todas las líneas. ¿Por qué Cercanías es el último medio de transporte público que recupera el número de pasajeros anterior a la pandemia? La Empresa Municipal de Transportes lo superó sobradamente hace ya muchos meses y está en récord histórico de usuarios.

No voy a entrar en el juego de descalificaciones ni de argumentario de Óscar Puente... Lo que le tiendo es la mano. No puede ser que no se aborde el problema y se niegue su existencia. Lo que puede hacer Óscar Puente es coger cualquier día el Cercanías y constatar los retrasos y las averías que se están produciendo. Obviamente, ha habido una falta de inversión importante y un desinterés por parte de este Gobierno, que está desde hace seis años.

¿Las incidencias en Cercanías pueden desbordar al tráfico de Madrid o a la EMT y Metro?

La situación que vive Cercanías afecta al uso del transporte público de Madrid y al vehículo privado. No es casual que la EMT está en récord histórico de usuarios. Una de las razones es porque hay una migración de usuarios de Cercanías hacia la EMT.

Cada alcalde suele dejar su sello en una gran obra. Gallardón con los túneles de la M-30, Carmena y el ensanchamiento de las aceras de Gran Vía, el soterramiento de la A-5 en su caso... Pero, ¿se ha guardado otro 'as en la manga' para ampliar su legado?

A final de legislatura, los madrileños van a tener tres infraestructuras que no se habían ejecutado desde el cubrimiento de la M-30 en términos presupuestarios y de mejora de la ciudad: el soterramiento de la A-5, soterramiento norte de la Castellana a la altura de las cuatro torres y el cubrimiento de Ventas. También me gusta hablar de las obras que hemos hecho, por ejemplo, en la Plaza de la Emperatriz en Carabanchel, o toda la ronda en Barajas, o la mejora del paso elevado de Raimundo Fernández Villaverde.

Va a empezar actuando en el Paisaje de la Luz, en Centro, en el tramo que une Cibeles con Alcalá. ¿Qué planes tiene con el Paseo del Prado?

El Paseo del Prado merece una reflexión. Es una operación de ciudad. En estos momentos, su estado es mejorable. Tenemos que redoblar los esfuerzos porque, al menos en cuanto a su mantenimiento y conservación, tenemos capacidad de mejora.

¿Qué cambiaría?

Es un bulevar maravilloso muy poco transitado. La gente no va por ahí en la medida en que debiera, ya sea el estado de mantenimiento y conservación, ya fuera porque hay que cruzar un semáforo con tres y cuatro carriles en cada uno de los lados. Todo eso exige una reflexión. Lo más visible del Paseo del Prado es la acera del Museo Thyssen-Bornemisza. No tiene ninguna lógica que un museo de categoría internacional tenga una acera de esas características. Cualquier intervención en el Paseo tiene que ser meditada con la UNESCO y con Patrimonio Mundial.

También dijo que la plaza de Colón necesita una vuelta. ¿Ha habido avances?

Confío en que antes del final de legislatura haya un concurso de ideas en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Madrid para repensar la plaza. En opinión, y en la de arquitectos a los que he consultado, es una plaza que está un tanto desordenada. Tiene capacidad de ser una plaza más sustancial y no solo de paso, también hay un problema con el parking... Tiene amplias posibilidades de mejora.

Siempre defiende que en Madrid vive en su mejor momento, que está en plena eclosión. ¿No le ha dado envidia ver cómo se ha vendido París este verano con los Juegos Olímpicos?

Es una gran ciudad, pero muchas veces miramos demasiado hacia afuera y poco hacia adentro. París suspende sistemáticamente los límites de calidad del aire de la Unión Europea. Madrid los lleva aprobando desde hace tres años y tenemos los mejores datos de calidad del aire. En París no hay un sistema de bici eléctrica de alquiler público que llega a toda la ciudad como el de Madrid.

"Madrid será sede de unos Juegos Olímpicos, pero no tenemos que precipitarnos. No nos podemos permitir otro proyecto olímpico fallido"

Me pregunta por los Juegos Olímpicos, estoy convencido de que Madrid será sede de unos JJOO. Tenemos las condiciones, pero hay que saber elegir el momento, no tenemos que precipitarnos... Hay que recuperar el consenso ciudadano e institucional que hubo en torno a las candidaturas que se hicieron en su momento y que, cuando la presentemos, sepamos con claridad que es para ganar porque no nos podemos permitir otro proyecto olímpico fallido.

La candidatura para los JJOO de 2028 y 2032 ya están concedidas, para 2036 parece ser que ya hay candidaturas muy potentes. Tenemos tiempo tanto para generar las mejores condiciones para el consenso como para armar una candidatura ganadora y justificar que, desde el punto de vista deportivo, Madrid tiene las mejores condiciones. Eso pasa por dos cuestiones: fomentar el deporte base y atraer a grandes eventos nacionales e internacionales.



Está claro que la Peineta ya no sirve como estadio Olímpico, ¿es necesario construir un nuevo estadio para tener una candidatura?

En Madrid todo es posible, hasta tener playa, si nos empeñamos.

¿Y existe terreno para un estadio así?

Como no hay una candidatura, es una hipótesis que en este momento no es planteable.

Cambiando al tema de la vivienda, Madrid tiene como gran baza a los desarrollos del sureste. Si uno se quiere independizar con su familia y con un salario medio, ¿debe dejar de tener la idea de vivir en el centro?

Puede irse a 15 minutos del centro de Madrid. Cuando hablamos de estos desarrollos, estamos hablando de unos 15-20 minutos desde el centro mediante un sistema de transporte público extraordinario. No podemos garantizarle a cada madrileño que va a vivir donde quiere vivir, pero sí que, viva donde viva, va a tener los mejores servicios y el mejor transporte público.

Además, le garantizamos a los madrileños que van a poder acceder a viviendas de carácter asequible, que es uno de los principales problemas que tiene la ciudad de Madrid.

Las administraciones locales deberán implantar antes de abril de 2025 una tasa de basuras. ¿Cómo lo hará el Ayuntamiento de Madrid?

Desde el área de Hacienda se está trabajando en los detalles técnicos para poder establecer la tasa, generar el hecho imponible y determinar cuál debe ser el importe final.

Es una obligación que va contra nuestra filosofía, pero no nos queda más remedio porque esto es una imposición mediante ley del Gobierno de España, una imposición que no ha sido dialogada ni consensuada con los ayuntamientos.

¿Todavía no tienen una cifra aproximada de cuánto va a suponer la tasa a los madrileños?

El área de Hacienda está haciendo el cálculo porque es muy complejo. La ley tampoco deja demasiado claro cuáles son los parámetros sobre los que se debe fundamentar el hecho imponible.

¿Se podrá compensar de alguna forma, como con una rebaja fiscal?

Es muy difícil poder compensarla con una rebaja fiscal de otras características porque esto no es un impuesto, sino una tasa finalista. Nos deja muy poco margen de actuación. Y, además, cuando se bajan los impuestos en un ayuntamiento, se tiene que bajar el gasto en la misma proporción porque así lo establece la normativa de estabilidad presupuestaria, con lo cual tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos.

La criminalidad convencional ha bajado en la capital estos seis primeros meses respecto al año pasado. Ustedes llevan meses alertando y diciendo que están preocupados por el aumento de los apuñalamientos y por las bandas latinas. ¿Qué os dicen vuestras estadísticas?

Nos dicen que Madrid es una ciudad segura, pero que hay un fenómeno que afecta a la convivencia de la ciudad en estos momentos. Efectivamente, ha habido un aumento de reyertas y de utilización de armas blancas. No cabe hacer un balance triunfalista como hizo el delegado de Gobierno. Hay que mejorar los medios de la Policía Nacional y, en segundo lugar, mejorar el marco normativo para evitar, como me decía alguien, que haya una persona que ha sido detenida 250 veces y que ha sido puesto en libertad 250 veces.

¿Cree que el tema de las bandas se pueden ir de las manos y que algunas zonas de Madrid terminen con un problema tan gordo como en ciudadanos estadounidenses o latinoamericanas?

Eso es lo que pretendemos evitar. Madrid es una ciudad segura, pero afronta retos en materia de seguridad y uno de ellos es este. Tenemos que atajarlo lo antes posible, no poner paños calientes, sino que hay que asumir la realidad y hacer frente a este tipo de situaciones. Eso es lo que le reclamo al delegado de Gobierno.

Existe un plan antibandas de la Delegación de Gobierno desde hace unos años. ¿Desde el Ayuntamiento os planteáis llevar a cabo más iniciativas?

Lo que nos gustaría es que pudiéramos cubrir las mil plazas de vacantes de Policía Municipal, que el gobierno de Pedro Sánchez nos prohíbe cubrir.

¿Cuál es el problema que impide la reposición?

El problema lo tiene el Ministerio de Hacienda porque había tasa de reposición de Bomberos y terminó con ella, pero no eliminó la tasa de reposición de la Policía Municipal. Una vez eliminada la de Bomberos, nos hemos puesto inmediatamente a trabajar en cubrir todas las plazas vacantes. Haríamos lo mismo en la Policía.

El Ayuntamiento de Madrid está elaborando una nueva Ordenanza de Convivencia y contra los Comportamientos Antisociales que perseguirá, entre otros, a los 'malos' dueños de perros y al botellón. ¿Qué más comportamientos incívicos se pretende aplacar con esta nueva normativa?

Se pretende transmitir un mensaje, en primer lugar, de que en Madrid hay tolerancia cero con los comportamientos que afectan a la convivencia. No caben comportamientos antisociales, como los grafitis, que los hemos combatido, como la venta ambulante ilegal, o con cuestiones que afectan a la convivencia de los mayores.

El Área de Seguridad está trabajando en ello y todavía estamos en un momento muy preliminar como para poder fijar qué va a hacer el texto.

Para terminar, ¿cómo quiere que se recuerde a este segundo año de su mayoría absoluta? ¿Qué lo hará distinto a otros?

Este año es el de la consolidación de todos los proyectos que hemos puesto en marcha, como el de la A-5. Lo que no pongamos en marcha este curso político ya será muy difícil que esté cerrado antes de que acabe la legislatura.