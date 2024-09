Lobato se enzarza con Ayuso en una reunión por su boicot a Sánchez: "¿Qué es esto de las rebeliones? Que dé la cara"

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha echado en cara este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que haya hecho un llamamiento a los barones del PP a no participar en la ronda de reuniones bilaterales con Pedro Sánchez. "No me parece tolerable el no acudir a reuniones con el presidente del Gobierno de España (...) Hay que responder y dar la cara e ir, indudablemente", ha sugerido el líder de los socialistas madrileños.

Así lo ha manifestado Lobato desde la Real Casa de Correos, donde se ha reunido esta tarde con la presidenta regional. Lobato es el segundo de los portavoces de los grupos políticos autonómicos que se ha encontrado con la baronesa este jueves. La primera ha sido Rocío Monasterio (Vox).

En una rueda de prensa tras la reunión, Lobato ha reconocido que ha discutido con Ayuso sobre las declaraciones que la popular ha hecho este jueves por la mañana en un acto político del PP madrileño en Arganda del Rey. "¿Qué es esto de montar rebeliones en contra de la institucionalidad de un país?", se ha preguntado.

Pese a que han abordado varios asuntos, desde la fiscalidad madrileña a las residencias de mayores, el choque de ambos por el asunto de las reuniones bilaterales se ha prolongado durante varios minutos.

Según el exalcalde de Soto del Real, ha sido una discusión "tensa" dentro de una reunión "cordial". Como ejemplo, Lobato ha dicho que el tiene la responsabilidad de reunirse con la dirigente cuando ella lo requiera. Por eso, ha exigido a la presidenta "respeto institucional".

Minutos después, también ante los medios de comunicación, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha argumentado que la "lealtad institucional", como ha planteado Ayuso, es convocar la Conferencia de Presidentes y que no pasen dos años y medio sin celebrarse.

En palabras de García, que también ha estado presente en la reunión con Lobato, hay cuestiones como la financiación autonómica que se deben abordar en estas conferencias, donde están representadas todas las comunidades. En cualquier caso, ha subrayado que el encuentro de esta tarde con el dirigente socialista se ha desarrollado dentro de la "cordialidad".

De la vivienda a los menas

El secretario general del PSOE-M también ha puesto sobre la mesa el problema del acceso a la vivienda, materia para la que ha planteado ayudas de 300 euros a las "25.000 familias que deberían" tener ya una residencia protegida en la Comunidad y "no la tienen". Respecto a educación, los socialistas han aprovechado para pedirle a la jefa del Ejecutivo autonómico un plan de financiación de universidades públicas, para que sean "referentes" en talento e investigación.

También han hablado "mucho y en profundidad" de migración. "Le hemos dicho que el modelo de tratamiento que está haciendo con los menores extranjeros no acompañados (menas) no nos gusta", ha indicado, al tiempo que ha criticado la apuesta de la Comunidad por el centro de La Cantueña, en Fuenlabrada.

En cuanto a la calidad democrática madrileña, Lobato ha insistido en que Madrid "necesita un cambio muy profundo" ya que el PP "bloquea constantemente cualquier iniciativa" del PSOE en la Asamblea. "No puede ser", se ha quejado. A su juicio, el único tema en el que Díaz Ayuso se ha mostrado más receptiva es el de las residencias y la atención domiciliaria a mayores.

García Martín, por su parte, ha señalado que la reunión ha servido para constatar que el PSOE de Madrid apuesta por subir los impuestos a los ciudadanos frente a la política fiscal que practica el Ejecutivo autonómico. "No estamos de acuerdo con la propuesta de pagar la fiesta soberanista y también de pagar los votos que necesita Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa, o para que Illa pueda seguir siendo presidente de la Generalitat de Cataluña", ha dicho.