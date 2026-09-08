Por qué está cortada la carretera M-505 de Madrid: el incendio que afecta a la Sierra Oeste en Santa María de la Alameda

Un incendio en la M-505 a su paso por el río Cofio Emergencias 112

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Las claves Generado con IA La carretera M-505 está cortada entre La Paradilla y el puente del río Cofio por un incendio en Santa María de la Alameda. El fuego ha provocado el confinamiento de las poblaciones de La Paradilla y la Urbanización La Estación debido a la presencia de humo. Bomberos de la Comunidad de Madrid, junto a medios aéreos y terrestres, trabajan para controlar el incendio y evitar su propagación. El operativo de extinción se ha reforzado con apoyo de Castilla-La Mancha y el Ministerio para la Transición Ecológica.

La M-505 permanece cortada este martes entre La Paradilla y el puente del río Cofio, en el término municipal de Santa María de la Alameda, debido al incendio declarado esta tarde en las inmediaciones de la carretera.

El fuego ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencia y ha provocado además el confinamiento de dos poblaciones cercanas por la posible presencia de humo.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en la extinción junto a Bomberos Forestales y Agentes Forestales. El operativo cuenta con seis medios aéreos y 14 medios terrestres, movilizados para tratar de controlar las llamas y evitar su propagación.

El cierre de la carretera afecta al tramo comprendido entre La Paradilla y el puente del río Cofio y se mantiene mientras continúan las labores de extinción.

La restricción permite facilitar el acceso y el trabajo de los equipos desplegados en la zona y evitar riesgos para los conductores.

La evolución del incendio es, por el momento, favorable. Un portavoz de Emergencias 112 Comunidad ha confirmado a Europa Press que "es buena", aunque los efectivos continúan trabajando sobre el terreno.

Ante la posible afección por humo, Emergencias 112 Comunidad ha ordenado también el confinamiento de La Paradilla y de la Urbanización La Estación, ambas pertenecientes a Santa María de la Alameda.

La medida fue comunicada en una actualización difundida a las 18:45 horas, junto con la confirmación del corte de la M-505.

El dispositivo se verá reforzado con medios aéreos solicitados al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Por el momento, la circulación continúa interrumpida en este tramo de la M-505 mientras los servicios de emergencia trabajan para controlar el incendio y garantizar la seguridad en la zona.