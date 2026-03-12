Ya es oficial: las empresas tienen que pagarte la pausa de mediodía para comer si sigues disponible y no desconectas

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Supremo ha dictaminado que las empresas deben pagar la pausa de comida si el trabajador no puede desconectar y debe permanecer disponible. Si durante la pausa para comer el empleado debe atender llamadas, correos o estar localizable, ese tiempo se considera trabajo efectivo. La sentencia no crea un nuevo derecho, pero aclara que la pausa solo es descanso real si el trabajador puede disfrutarla libremente. Los empleados pueden reclamar el pago de la pausa de comida si se les exige disponibilidad y la empresa se la descuenta del salario.

Comer rápido frente al ordenador, bajar a por un menú mientras suena el móvil del trabajo o responder un correo urgente con el tupper abierto. Es una escena habitual en muchas oficinas de Madrid. Esa pausa para comer puede no significar un descanso real.

La sentencia 4159/2025 del Tribunal Supremo ha fijado un criterio importante: si durante la pausa el trabajador no puede desconectar realmente y debe seguir disponible para la empresa, ese tiempo cuenta como trabajo efectivo y debe pagarse.

La decisión aclara una situación muy frecuente en sectores donde, incluso durante la comida, los empleados deben permanecer atentos al teléfono, al correo corporativo o a posibles incidencias.

Pausa sin descanso

El criterio del alto tribunal se basa en la idea sencilla de que el descanso solo existe cuando el trabajador puede disponer libremente de su tiempo.

Si la empresa exige permanecer localizable o preparado para intervenir durante la pausa, ese periodo no puede considerarse descanso, sino tiempo de trabajo efectivo.

El escenario que analiza la sentencia no es extraño en entornos laborales urbanos. En muchas empresas es frecuente que durante la pausa para comer los trabajadores sigan pendientes del teléfono corporativo, respondan correos urgentes, atiendan incidencias o consultas y permanezcan localizables por si surge algún problema.

Para el Tribunal Supremo, en estos casos la pausa no es descanso real.

El Estatuto de los Trabajadores fija los descansos mínimos en la jornada laboral. Cuando el trabajo continuado supera las seis horas, el empleado tiene derecho a una pausa mínima de 15 minutos.

Además, deben pasar al menos 12 horas entre una jornada y la siguiente y el trabajador tiene derecho a un descanso semanal mínimo de día y medio ininterrumpido. Estos son los mínimos legales y los convenios colectivos pueden ampliarlos o mejorar sus condiciones.

¿Qué cambia?

La sentencia no crea un nuevo derecho, pero aclara cómo debe interpretarse el tiempo de descanso cuando existe disponibilidad para la empresa.

Esto puede obligar a muchas compañías a revisar los turnos y horarios de comida, las normas sobre disponibilidad durante las pausas o los sistemas de control de jornada.

También abre la puerta a que algunos trabajadores reclamen que su pausa para comer se compute como tiempo de trabajo si en la práctica siguen desempeñando funciones o permanecen obligatoriamente disponibles.

¿La pausa para comer siempre tiene que pagarse? No. Solo debe pagarse cuando el trabajador no puede desconectar realmente. Si durante ese tiempo debe seguir pendiente del trabajo o disponible para intervenir, la pausa se considera tiempo de trabajo efectivo, según el criterio del Tribunal Supremo. ¿Puedo reclamar si mi empresa me descuenta esa pausa pero sigo trabajando? Sí. Si en la práctica el trabajador debe permanecer disponible durante la pausa, podría reclamar que ese tiempo se compute como jornada laboral.

Cada caso dependerá del tipo de servicio, el convenio aplicable y los turnos de trabajo. La sentencia del Tribunal Supremo abre la puerta para que los trabajadores que no puedan desconectar durante su pausa puedan realizar el reclamo correspondiente.