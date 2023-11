Cuál es la terminación más repetida en el Sorteo del 11 del 11 de la ONCE

Cupón del sorteo del 11 del 11 de la ONCE. ONCE

Este sábado se celebra nuevamente el popular Sorteo del 11 del 11 de la ONCE, en el que la Organización Nacional de Ciegos Españoles reparte hasta 11 millones de euros para el cupón premiado. Se trata de unos de los sorteos extraordinarios más populares de España y se celebra desde el año 2011, en una fecha muy especial para la organización al tratarse del 11/11/11.

Desde entonces, cada año, el 11 de noviembre, se celebra este sorteo en el que el cupón tiene un coste de 6 euros, y en el que se sortean un primer premio de 11 millones de euros, once premios de un millón de euros y miles de premios más.

A pesar de que por todos es conocido que las probabilidades de ganar en juegos de lotería son muy reducidas, es posible recurrir a la estadística para conocer los resultados del sorteo en los años anteriores, y así poder tener una mayor información para participar en el Sorteo 11/11 de la ONCE.

La terminación más repetida en el Sorteo del 11 del 11 de la ONCE

El número final más repetido a lo largo de todos los sorteos del 11 del 11 de la ONCE ha sido el 0, que ha sido la terminación del número premiado hasta en tres ocasiones, en los años 2014, 2016 y 2017. A este número le sigue el 6, que en este caso ha sido la terminación del número agraciado con el primer premio de este sorteo extraordinario en dos ocasiones, en los años 2011 y 2015.

En total entran 100.000 números en el bombo, comprendidos entre los números 00000 y 99.999, además de que cada cupón cuenta con un número de serie que está comprendido entre el 1 y el 120.

Todos los premios del Sorteo del 11 del 11 de la ONCE

Los participantes en el sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE sueñan con que su cupón sea el agraciado con el primer premio de 11 millones de euros, para lo cual tendrán que acertar las cinco cifras y serie. En su defecto, a nadie le desagradará hacerse con el segundo, que se corresponde con quien acierte las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracción completa, consiguiendo de esta manera hacerse con uno de los 11 premios de 1.000.000 de euros.

En el sorteo también se reparten 119 premios de 50.000 euros para quienes dispongan en su cupón de las cinco cifras del sorteo; 1.309 premios de 2.000 euros a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracción completa; y 1.080 premios de 1.200 euros a las últimas cuatro cifras.

Cuál ha sido la terminación más repetida en el Sorteo del 11 del 11 de la ONCE

Además, hay otros premios menores, repartiéndose 10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras, 108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras, y 1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra (Reintegro).

¿Cuánto dinero se lleva Hacienda?

En la actualidad, el mínimo exento de los premios de loterías se sitúa en 40.000 euros, por lo que todos los premios inferiores a esta cifra están exentos del pago de impuestos. Sin embargo, para todos aquellos que superen esta cantidad, se aplicará sobre los mismos un gravamen del 20%.

En el caso del premio especial del Sorteo del 11 del 11 de la ONCE, de 11 millones de euros, así como de los once premios de un millón de euros y los premios de 50.000 euros, no se cobran de forma íntegra. En el primer caso, del total, 2.192.000 euros van a parar a la Agencia Tributaria, por lo que el ganador recibe finalmente 8.808.000 euros.

Los once ganadores del premio de un millón de euros recibirán 808.000 euros, ya que Hacienda se queda con 192.000 euros, mientras que, en los premios de 50.000 euros, el Estado retiene 2.000 euros, haciendo que los ganadores perciban 48.000 euros.

¿Dónde se cobra el premio del sorteo 11 del 11 de la ONCE?

El Sorteo 11/11 de la ONCE se puede seguir a través de la página de retransmisión de sorteos de la web de JuegosONCE, pudiendo verlo tanto en directo como posteriormente en diferido.

Si un cupón resulta premiado y este ha sido jugado por internet a través del sitio web de JuegosONCE, se ingresará el importe automáticamente en la cuenta virtual de la web. Desde ahí se podrá utilizar el dinero para jugar a otros productos de lotería en la plataforma o bien transferir el premio a una cuenta bancaria de la que se sea titular sin ningún coste adicional.

En el caso de que se haya comprado el cupón a través de un vendedor o un punto de venta autorizado de la ONCE, se pueden comprar los premios en función del importe y disponibilidad a través del propio vendedor o a través de los Centros ONCE y las entidades bancarias autorizadas.

De esta forma, mientras que para pequeñas cuantías pueden cobrarse a través de las personas o puntos de venta autorizados, en el caso de ser agraciado con los primeros de mayor importe, lo más recomendable es acudir directamente a las entidades bancarias colaboradoras. A través de la propia página web de JuegosONCE es posible consultar los diferentes Bancos y Cajas de tu provincia que colaboran con la ONCE y cuyas oficinas podrás acudir para cobrar el importe ganado con tu cupón.

