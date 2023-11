¿Qué premios se reparten en el sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE?

Cupón del sorteo del 11 del 11 de la ONCE ONCE

La ONCE celebra este sábado uno de sus sorteos más especiales e importantes. Se trata del sorteo extraordinario del 11 de noviembre, el tradicionalmente conocido como el 11 del 11 de la ONCE. Uno de los certámenes que ha pasado a convertirse en la estrella del calendario porque es el que más premios millonarios reparte.

El sorteo del 11 del 11 de la ONCE, que se celebra este fin de semana, comenzará a las 21:25 horas de la noche. Sin embargo, la cuestión más importante es saber qué premios se reparten y cómo se dividen las ganancias de este certamen extraordinario. Como no podía ser de otra forma, el primer premio será de 11 millones de euros.

Sin embargo, la lluvia de millones de euros de este sábado será total y es que la ONCE ofrece multitud de fórmulas para conseguir una pequeña gratificación en caso de que se nos escapen esos ansiados 11 millones de euros.

Estos son los premios que se reparten en el sorteo del 11/11 de la ONCE

Este sábado 11 de noviembre se celebra a las 21:25 horas de la noche el famoso sorteo del 11 del 11 de la ONCE. Un juego que, a pesar de que no tiene mucha trascendencia histórica, ya se ha convertido en uno de los más importantes a nivel nacional. La presente edición será la número 12 y como cada año, el organismo pondrá en juego muchos millones de euros.

El premio 'gordo' será el de 11 millones de euros para un único ganador. Sin embargo, también se pondrán en juego once premios diferentes de un millón de euros cada uno. Sin duda, una opción nada desdeñable para aquellos que no consigan el primer premio. Pero no se queda ahí el reparto. La ONCE define así su sorteo: "El sorteo que más premios millonarios da". Y no es para menos, ya que se pondrán en juego todo estos premios:

119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras.





1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras.





10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras.





108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras.





1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra (reintegro a la cifra señalada con R).

Además de todos estos premios, la ONCE repartirá otros excepcionales. Serán un total de 1.309 premios de 2.000 euros cada uno que corresponderán a las cinco cifras de la segunda a las duodécimas extracciones completas. La emisión del producto estará formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 120.

Este es uno de los sorteos más importantes que celebra la ONCE. Sin embargo, el motivo de su lanzamiento fue la buena acogida que tuvieron otros sorteos extraordinarios como el del Día del Padre, el de la Madre o el de Verano. Eso, unido a la llegada del año 2011, provocó con la ONCE se lanzara con este particular sorteo que en su primera edición fue el 11/11/11. El sorteo tuvo una enorme acogida e incluso se celebró una gala en televisión que tuvo una audiencia de 4 millones de espectadores.

