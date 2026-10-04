El Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del domingo 4 de octubre
Desde las 21:40 horas, El Gordo de la Primitiva reparte hoy un auténtico pelotazo de 17,9 millones.
👉 Comprobar resultado Lotería Nacional del sábado 3 de octubre.
El Gordo de la Primitiva celebra hoy, domingo 4 de octubre, un nuevo sorteo.
🔴 Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cuánto se puede ganar hoy?
El sorteo de esta noche pone en juego un bote de 17,9 millones de euros para la primera categoría, muy por encima del mínimo garantizado de 5 millones, debido a que ningún boleto ha acertado el pleno en los últimos sorteos.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Se puede jugar por internet?
Sí, es posible participar a través de la web y la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado, eligiendo los números manualmente o generando una apuesta automática.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué porcentaje se reparte en premios?
Loterías y Apuestas del Estado retiene un 45% de la recaudación total, un 10% se reserva para los reintegros y el 45% restante se destina íntegramente al reparto de premios.
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Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cuántas categorías de premio hay?
El sorteo reparte premios en ocho categorías distintas, desde la primera, que exige acertar los 5 números más el número clave, hasta la última, que solo requiere coincidir con 2 números y el clave.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Por qué el bote de hoy es tan alto?
El bote de hoy asciende a 17,9 millones de euros porque ningún boleto ha acertado la primera categoría en sorteos anteriores, lo que ha permitido que el premio se acumule semana tras semana.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Hasta qué hora puedo comprar mi boleto hoy?
El plazo para adquirir boletos finaliza unos minutos antes del inicio de la extracción, aproximadamente a las 21:30 horas.
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Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cómo se juega al Gordo de la Primitiva?
Para participar hay que seleccionar 5 números del 1 al 54 junto a un número clave del 0 al 9, pudiendo optar también por una apuesta automática. El precio de cada apuesta simple es de 1,50 euros.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cuánto se puede ganar hoy?
El sorteo de esta noche pone en juego un bote de 17,9 millones de euros para la primera categoría, muy por encima del mínimo garantizado de 5 millones, debido a que ningún boleto ha acertado el pleno en los últimos sorteos.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿A qué hora es el sorteo de hoy?
El sorteo de hoy, domingo 4 de octubre, se celebra a las 21:40 horas, como cada semana.
La combinación ganadora y el número clave se conocerán en directo desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, y podrán consultarse de inmediato en los canales oficiales.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Bienvenidos al sorteo!
¡Muy buenas tardes! Arrancamos este directo informativo especial para seguir de cerca toda la emoción del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 4 de octubre. Te acompañaremos minuto a minuto hasta que salgan todas las bolas.
Durante las próximas horas, compartiremos datos curiosos, estadísticas y todo el contexto histórico necesario para entender la magnitud de este sorteo. ¡Prepara tus boletos y acompáñanos en esta emocionante tarde llena de pura ilusión!