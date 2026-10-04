El Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del domingo 4 de octubre

El Gordo de la Primitiva celebra hoy, domingo 4 de octubre, un nuevo sorteo.

🔴 Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cuánto se puede ganar hoy?

El sorteo de esta noche pone en juego un bote de 17,9 millones de euros para la primera categoría, muy por encima del mínimo garantizado de 5 millones, debido a que ningún boleto ha acertado el pleno en los últimos sorteos.