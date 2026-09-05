Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultado del sorteo del sábado 5 de septiembre

¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura en directo del Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional, que se celebra hoy, sábado 5 de septiembre de 2026.

El sorteo comenzará a las 13:00 horas, pero desde este momento estaremos siguiendo toda la previa, repasando los premios que están en juego, cómo comprobar los números premiados y toda la información de interés sobre una de las grandes citas de la Lotería Nacional del verano. ¡Arrancamos!