Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultado del sorteo del sábado 5 de septiembre
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 5 de septiembre deja nuevos premios y la ilusión de cambiar la vida de sus ganadores.
🔴 Estos son los números premiados del Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional de hoy, sábado 5 de septiembre:
Primer premio (150.000 € al décimo):
Segundo premio (30.000 € al décimo):
Tercer premio: (15.000 € al décimo):
Cinco cifras (375 € al décimo):
Cuatro cifras (75 € al décimo):
Tres cifras (30 € al décimo):
Dos cifras (15 € al décimo):
Reintegros (15 € al décimo):
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde esta misma tarde, una vez que haya finalizado el sorteo y se hayan validado oficialmente los resultados. El plazo para hacerlo es de tres meses contados desde el día siguiente a la celebración del sorteo. En este caso, la fecha límite para cobrar los premios será el 12 de octubre de 2026, incluido. Transcurrido ese plazo, el derecho al cobro caduca y el importe pasa al Tesoro Público.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿A qué hora empieza el sorteo?
Comienza a las 13:00 horas en el Salón de Sorteos de Madrid.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Comienza la cobertura del sorteo
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura en directo del Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional, que se celebra hoy, sábado 5 de septiembre de 2026.
El sorteo comenzará a las 13:00 horas, pero desde este momento estaremos siguiendo toda la previa, repasando los premios que están en juego, cómo comprobar los números premiados y toda la información de interés sobre una de las grandes citas de la Lotería Nacional del verano. ¡Arrancamos!