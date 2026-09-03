Lotería Nacional, hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 3 de septiembre de 2026, en directo

Hoy, jueves 3 de septiembre de 2026, se celebra un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Puedes comprobar los resultados en directo en EL ESPAÑOL.

¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?

Puedes empezar a cobrar tu premio a partir de mañana viernes, 21 de agosto de 2026. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de 3 meses (hasta el 14 de noviembre) para solicitar el pago antes de que el premio caduque.

¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías, mientras que los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.

¿Cuánto se lleva Hacienda del premio?

Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Por encima de esa cantidad se aplica un 20% sobre lo que excede.