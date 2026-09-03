Lotería Nacional, hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 3 de septiembre de 2026, en directo
Comprueba los resultados en directo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026.
👉Comprobar resultado Lotería Nacional del sábado 29 de agosto.
Hoy, jueves 3 de septiembre de 2026, se celebra un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Puedes comprobar los resultados en directo en EL ESPAÑOL.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?
Puedes empezar a cobrar tu premio a partir de mañana viernes, 21 de agosto de 2026. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de 3 meses (hasta el 14 de noviembre) para solicitar el pago antes de que el premio caduque.
¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías, mientras que los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.
¿Cuánto se lleva Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Por encima de esa cantidad se aplica un 20% sobre lo que excede.
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Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal. Te recomendamos encarecidamente comprobar siempre todos tus boletos directamente en la página web oficial del propio organismo estatal.
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Lotería Nacional hoy | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este jueves 3 de septiembre.
El sorteo comenzará a las 21:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!