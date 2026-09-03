Lotería Nacional, hoy | Comprobar resultados del jueves 3 de septiembre de 2026, sorteo en directo
Consulta los resultados en directo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026.
👉Comprobar resultado Lotería Nacional del sábado 29 de agosto.
Sigue en directo la Lotería Nacional de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026. Puedes comprobar los resultados en vivo en EL ESPAÑOL.
¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías, mientras que los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?
Puedes empezar a cobrar tu premio a partir de mañana viernes, 4 de septiembre de 2026. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de 3 meses (hasta el 14 de noviembre) para solicitar el pago antes de que el premio caduque.
¿Cuánto se lleva Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Por encima de esa cantidad se aplica un 20% sobre lo que excede.
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Lotería Nacional hoy jueves | A punto de empezar el sorteo
En apenas 5 minutos comenzará el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 3 de septiembre. Recuerda que podrás comprobar los resultados en directo desde esta misma página.
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
Si te toca el reintegro, ganas 3 euros por décimo, lo que equivale exactamente a recuperar el dinero invertido en la compra de tu boleto.
En el sorteo de hoy hay tres números de reintegro (la última cifra del Primer Premio más dos extracciones especiales de un solo dígito), por lo que tienes aproximadamente un 30 % de probabilidades de obtener este premio.
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Lotería Nacional hoy jueves | Reparto de premios del sorteo
La Lotería Nacional repartirá hoy jueves miles de euros. Sigue el sorteo en directo este 3 de septiembre y descubre si la fortuna está de tu lado.
Te ayudaremos a comprobar todos los números afortunados en tiempo real. Guarda este enlace para revisar los resultados completos una vez finalice la retransmisión oficial del evento.
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Cuál es la hora límite para comprar décimos?
La hora límite para comprar un décimo para el sorteo de hoy depende de la modalidad de compra que elijas. Si lo compras de forma presencial en una administración física, el horario de venta suele finalizar entre las 20:00 y las 20:30 horas.
En caso de realizar la compra por vía telemática a través de la web o la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado, la comercialización se cierra estrictamente a las 20:30 horas, justo media hora antes del inicio del sorteo (21:00 h).
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Lotería Nacional hoy jueves | Verificación digital de boletos
Si prefieres comprobar tu boleto mediante herramientas digitales, la Lotería Nacional de hoy jueves cuenta con sistemas ágiles para revisar este sorteo del 3 de septiembre.
A través de esta cobertura en directo, recopilamos los resultados clave para que conozcas al instante el valor de todas las combinaciones que has jugado.
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Cómo es el sorteo?
El sorteo de hoy de la Lotería Nacional sigue la dinámica habitual de los jueves: se celebra a las 21:00 horas mediante el sistema de bombos múltiples y ofrece décimos a un precio de 3 euros.
Durante la sesión se extraerán primero las terminaciones menores (de 2, 3 y 4 cifras), seguidas del Segundo Premio (6.000 € al décimo) y el Primer Premio (30.000 € al décimo), finalizando con la extracción de los reintegros para devolver el importe del boleto.
Los resultados oficiales estarán disponibles hacia las 21:15 o 21:20 horas.
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Cuáles son las probabilidades de ganar un premio en el sorteo?
Las probabilidades de acertar el Primer Premio en el sorteo de hoy son de exactamente 1 entre 100.000 (es decir, un 0,001 %), ya que se emiten números del 00.000 al 99.999. Ocurre exactamente lo mismo para el Segundo Premio.
Sin embargo, si se toman en cuenta todos los premios del sorteo (incluyendo aproximaciones, extracciones menores y reintegros), la probabilidad global de obtener algún tipo de compensación económica asciende al 35,84 % (aproximadamente 1 de cada 3 décimos resulta premiado).
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Cuánto cuesta un décimo del sorteo de hoy?
El precio de un décimo para el sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves es de 3 euros.
Puedes adquirirlo hasta las 20:30 horas a través de los canales oficiales por internet o en administraciones de lotería físicas antes de su hora de cierre comercial.
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Lotería Nacional hoy jueves | Clave para recuperar lo jugado: reintegros
Los reintegros de la Lotería Nacional de hoy jueves son fundamentales para no perder la inversión del sorteo celebrado este 3 de septiembre.
Te facilitamos el proceso para comprobar si tu última cifra coincide. Emitimos en directo la última fase para verificar los resultados definitivos y validados de la jornada.
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el sorteo de la Lotería Nacional de hoy Hacienda no se queda nada. La Agencia Tributaria aplica una retención del 20 % únicamente a la parte de los premios que supere los 40.000 euros por décimo, estando exenta cualquier cantidad por debajo de ese límite.
Como el Primer Premio del sorteo del jueves otorga 30.000 euros al décimo, al no alcanzar el mínimo exento cobras el importe integro e íntegramente libre de impuestos en tu cuenta.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es la hora límite para comprar décimos para el sorteo?
La hora límite para comprar un décimo para el sorteo de hoy varía según el punto de venta. Si decides adquirirlo de forma presencial en una administración física, la venta suele cerrarse entre las 20:00 y las 20:30 horas, en función del horario del establecimiento.
Si prefieres realizar la compra por internet a través de la web o app oficial de Loterías y Apuestas del Estado, el cierre del sistema se realiza exactamente a las 20:30 horas, media hora antes de que empiece el sorteo.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Por qué existen los sorteos de los jueves?
Aunque la tradición comenzó con sorteos semanales celebrados los sábados, la introducción del sorteo del jueves tuvo lugar en el año 1991 para dinamizar las jugadas entre semana.
Este formato de coste reducido permite repartir una gran cantidad de premios menores, manteniendo el entusiasmo del público de forma constante antes de los sorteos extraordinarios.
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Lotería Nacional, hoy | La probabilidad exacta de llevarte el primer premio
A diferencia de otros juegos de azar masivos, la Lotería Nacional de hoy jueves 3 de septiembre ofrece probabilidades reales muy competitivas. En el sorteo de los jueves entran en juego exactamente 100.000 números, del 00.000 al 99.999.
Esto significa que la probabilidad matemática de acertar el primer premio es de 1 entre 100.000 (un 0,001%). Sin embargo, al sumar aproximaciones, centenas y reintegros, la posibilidad de recuperar lo invertido aumenta exponencialmente.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto cuesta y qué se gana en el sorteo del jueves?
El sorteo del jueves de la Lotería Nacional es una de las citas más populares del calendario de apuestas en España. Cada décimo tiene un precio de solo 3 euros, lo que lo convierte en una opción muy accesible para probar suerte.
En esta edición, el primer premio otorga 30.000 euros al décimo agraciado (300.000 euros a la serie). Además, el segundo premio reparte 6.000 euros por boleto, repartiendo millones en premios menores y reintegros.
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Lotería Nacional hoy, en directo | El origen histórico del sorteo
La Lotería Nacional de España es uno de los juegos de azar con más solera del mundo. Su origen se remonta al año 1812 en Cádiz, donde nació para recaudar fondos en plena Guerra de la Independencia.
Aquella primera iniciativa, ideada por Ciriaco González Carvajal, buscaba aportar ingresos públicos sin ahogar a los ciudadanos con más impuestos.
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Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal. Te recomendamos encarecidamente comprobar siempre todos tus boletos directamente en la página web oficial del propio organismo estatal.
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Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal. Te recomendamos encarecidamente comprobar siempre todos tus boletos directamente en la página web oficial del propio organismo estatal.
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Lotería Nacional hoy | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este jueves 3 de septiembre.
El sorteo comenzará a las 21:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!