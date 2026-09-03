Comprobar Lotería Nacional, hoy | Resultados del jueves 3 de septiembre de 2026, sorteo en directo

Los resultados y premios de la Lotería Nacional de hoy, jueves 3 de septiembre, son los siguientes:

-Primer premio (30.000 €): 48.288

-Segundo premio (6.000 €): 83.206

-Últimas 4 cifras (75 €): 7.910 - 7.569 - 2.969 - 7.443

-Últimas 3 cifras (15 €): 578 - 357 - 775 - 801 - 351 - 513 - 287

-Últimas 2 cifras (6 €): 36 - 56 - 20 - 98 - 52 - 49 - 11 - 68 - 20

-Reintegros (3 €): 8 - 4 - 3

¿Dónde ha tocado el primer premio?

- AVDA. SANTA MARIA, 32, CASTELLDEFELS, 08860, BARCELONA

¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?

Puedes empezar a cobrar tu premio a partir de mañana viernes, 4 de septiembre de 2026. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de 3 meses (hasta el 14 de noviembre) para solicitar el pago antes de que el premio caduque.

¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías, mientras que los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.