Comprobar Lotería Nacional, hoy | Resultados del jueves 3 de septiembre de 2026, sorteo en directo
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy ha sido el 48.288 y ha caído en Castelldefels, Barcelona.
👉Comprobar resultado Lotería Nacional del sábado 29 de agosto.
Los resultados y premios de la Lotería Nacional de hoy, jueves 3 de septiembre, son los siguientes:
-Primer premio (30.000 €): 48.288
-Segundo premio (6.000 €): 83.206
-Últimas 4 cifras (75 €): 7.910 - 7.569 - 2.969 - 7.443
-Últimas 3 cifras (15 €): 578 - 357 - 775 - 801 - 351 - 513 - 287
-Últimas 2 cifras (6 €): 36 - 56 - 20 - 98 - 52 - 49 - 11 - 68 - 20
-Reintegros (3 €): 8 - 4 - 3
¿Dónde ha tocado el primer premio?
- AVDA. SANTA MARIA, 32, CASTELLDEFELS, 08860, BARCELONA
¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?
Puedes empezar a cobrar tu premio a partir de mañana viernes, 4 de septiembre de 2026. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de 3 meses (hasta el 14 de noviembre) para solicitar el pago antes de que el premio caduque.
¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías, mientras que los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto se queda Hacienda?
En la Lotería Nacional en España, los primeros 40.000 € de cada premio están totalmente exentos de impuestos.
Si el importe supera esa cifra, Hacienda aplica una retención fija del 20% únicamente sobre la cantidad que exceda los 40.000 €.
La retención se descuenta de forma automática al cobrar el premio, por lo que no requiere trámites adicionales en la declaración de la renta.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Primer consejo financiero: guarda la calma y la discreción
El primer paso tras verificar tus números agraciados es mantener la tranquilidad absoluta. La euforia inicial puede llevar a tomar decisiones precipitadas o comunicarlo de forma desmedida en tu entorno social.
La discreción es la mejor herramienta para proteger tu seguridad y privacidad. Tómate unos días para digerir la noticia antes de realizar grandes compras o anunciar a los cuatro vientos tu éxito en la Lotería Nacional.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo repartir un premio compartido sin pagar Donaciones?
Si el décimo ganador fue comprado a medias entre amigos o familiares, nunca cobres la totalidad a nombre de una sola persona. Si luego transfieres el dinero, Hacienda podría considerarlo una donación sujeta a impuestos.
Para evitarlo, todos los titulares deben acudirse juntos al banco e identificarse como co-propietarios del boleto. De este modo, la entidad ingresará a cada uno su parte proporcional del premio obtenido sin recargos tributarios.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Cobrar un décimo comprado en la web o app oficial
Si compraste tu participación mediante la página web o aplicación móvil de SELAE, el procedimiento tras el escrutinio es automático. Los premios menores se ingresan directamente en tu ciberbolsa de usuario.
Para cifras superiores, la plataforma solicitará la verificación de tus datos bancarios para realizar una transferencia directa. Ya que tu décimo cibernético queda custodiado electrónicamente con total validez.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Prohibido cobrar comisiones bancarias por tu premio
Al acudirte a un banco colaborador para cobrar tu primer premio, la entidad tiene prohibido cobrarte cualquier tipo de comisión por la gestión. El ingreso del dinero del sorteo debe realizarse de forma limpia y transparente.
Tampoco pueden obligarte a contratar productos financieros como seguros o fondos para tramitar el cobro. Exige el importe total de tu premio y mantén el control absoluto sobre el destino de tu patrimonio recién adquirido.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 3 de septiembre, ha caído en:
- C/ FIERRO, 21, OVIEDO,33009, ASTURIAS
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Plazo límite de tres meses para solicitar el pago
Tras conocer la combinación ganadora, la cuenta atrás para reclamar el dinero ha comenzado. El reglamento oficial fija un plazo estricto de tres meses, contabilizados desde el día siguiente a la celebración del sorteo.
Si dejas transcurrir el tiempo sin acudir al punto de cobro, tu décimo agraciado caducará de forma irreversible. Transcurrido ese periodo, los fondos no reclamados pasan a ingresar directamente en las arcas del Tesoro Público.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Trámites para cobrar el primer premio en el banco
Para los afortunados del primer premio de 30.000 euros por décimo, el cobro no se realiza en la ventanilla habitual. Al superar los 2.000 euros, la normativa exige acudir a las entidades bancarias autorizadas por SELAE.
Bancos como BBVA o CaixaBank gestionarán el ingreso directo en tu cuenta personal. Recuerda acudir provisto de tu DNI en vigor y el billete premiado para cumplir con la legislación sobre prevención de blanqueo de capitales.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Cómo cobrar premios menores de 2.000 euros
Si al comprobar tu boleto descubres que has ganado una cifra menor, aproximación, centena o reintegro, el trámite es sencillo.
Todos los premios inferiores a 2.000 euros se cobran al instante en cualquier administración oficial.
Solo debes presentar tu décimo original en perfecto estado de conservación.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se lleva Hacienda del primer premio?
Con los resultados oficiales ya publicados, una de las grandes dudas de los agraciados es la retención fiscal. Los premios de Loterías y Apuestas del Estado están exentos de impuestos hasta los 40.000 euros por décimo.
Dado que el primer premio del jueves otorga 30.000 euros por boleto, la Agencia Tributaria no se llevará absolutamente nada. Recibirás el importe íntegro en tu cuenta bancaria.
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 3 de septiembre, ha tocado en:
- AVDA. SANTA MARIA, 32, CASTELLDEFELS, 08860, BARCELONA
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Salen los reintegros!
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves 3 de septiembre han sido el 8, 4 y 3.
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Sale el primer premio del sorteo de hoy!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional es el 48.288
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional | | ¡Sale el segundo premio del sorteo de hoy!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 83.206
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Salen las extracciones de cuatro cifras!
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 7.910
La segunda es el 7.569
La tercera es el 2.969
La cuarta es el 7.443
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Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¡Salen las extracciones de tres cifras!
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 578
La segunda es el 357
La tercera es el 775
La cuarta es el 801
La quinta es el 351
La sexta es el 513
La séptima es el 287
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Salen las extracciones de dos cifras!
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 36
La segunda es el 56
La tercera es el 20
La cuarta es el 98
La quinta es el 52
La sexta es el 49
La séptima es el 11
La octava es el 68
La novena es el 20
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Lotería Nacional hoy jueves | ¡Empieza el sorteo de hoy!
¡Comienza el sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 3 de septiembre!
Saca tus boletos y quédate muy atento, porque en breves minutos irán saliendo las bolas con los números ganadores y los tres reintegros. ¡Síguelo en directo a través de EL ESPAÑOL!
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Lotería Nacional hoy jueves | A punto de empezar el sorteo
En apenas 5 minutos comenzará el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 3 de septiembre. Recuerda que podrás comprobar los resultados en directo desde esta misma página.
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
Si te toca el reintegro, ganas 3 euros por décimo, lo que equivale exactamente a recuperar el dinero invertido en la compra de tu boleto.
En el sorteo de hoy hay tres números de reintegro (la última cifra del Primer Premio más dos extracciones especiales de un solo dígito), por lo que tienes aproximadamente un 30 % de probabilidades de obtener este premio.