Lluvia de 15 millones de euros en Andalucía: dónde ha tocado el Cupón Extra de Verano de la ONCE 2026

El Sorteo Extra de Verano de la ONCE ha vuelto a sonreír a Granada.

El primer premio, dotado con 15 millones de euros, ha correspondido al número 89.272, serie 027, y el cupón agraciado ha sido vendido en Monachil (Granada), según los resultados oficiales de JuegosONCE.

De los 15 millones de euros del premio, Hacienda se quedará con 2.992.000 euros. Los primeros 40.000 euros están exentos y el resto tributa a un tipo del 20%, por lo que el ganador recibirá finalmente 12.008.000 euros netos.

La retención se aplica directamente en el momento de cobrar el premio, por lo que no es necesario volver a incluirlo posteriormente en la declaración de la Renta.

La localidad granadina concentra además una importante lluvia de premios: se han vendido 82 cupones premiados con 40.000 euros, lo que eleva hasta 18,28 millones de euros la cantidad repartida en Granada.

El sorteo también ha dejado cuatro premios de un millón de euros en otras localidades: Sevilla, Sitges (Barcelona), Los Barrios (Cádiz) y Colmenar Viejo (Madrid).

Granada repite así protagonismo en el Extra de Verano. En 2025, el premio principal, también de 15 millones de euros, se vendió en el Centro Comercial Nevada de Armilla, donde el vendedor Manuel Alfonso Vera repartió además otros nueve cupones premiados con 40.000 euros.