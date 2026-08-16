Gordo de la Primitiva hoy | Comprobar resultados del sorteo del domingo 16 de agosto, en directo

Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, domingo 16 de agosto de 2026 a las 21:40, un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva. Puedes comprobar los resultados en directo en EL ESPAÑOL.

🔴¿Cuál es el bote del Gordo de la Primitiva?

El bote de hoy, domingo 16 de agosto, ha sido de 13,2 millones de euros.