Gordo de la Primitiva hoy | Comprobar resultados del sorteo del domingo 16 de agosto, en directo
Comprueba en directo los resultados del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 16 de agosto.
👉 Comprobar resultado del Cupón Extra de Verano de la Once.
Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, domingo 16 de agosto de 2026 a las 21:40, un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva. Puedes comprobar los resultados en directo en EL ESPAÑOL.
🔴¿Cuál es el bote del Gordo de la Primitiva?
El bote de hoy, domingo 16 de agosto, ha sido de 13,2 millones de euros.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Un origen en 1993
El nacimiento del Gordo de la Primitiva se remonta al año 1993. Loterías y Apuestas del Estado decidió crear un juego dominical que complementara la oferta tradicional, buscando atraer rápidamente a un nuevo público.
Inicialmente, su mecánica era distinta a la actual, pero siempre mantuvo su esencia de gran premio. Hoy en día, es uno de los sorteos más populares y esperados del fin de semana en toda España.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Bienvenidos al sorteo!
¡Muy buenas tardes! Arrancamos este directo informativo especial para seguir de cerca toda la emoción del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 16 de agosto. Te acompañaremos minuto a minuto hasta que salgan todas las bolas.
Durante las próximas horas, compartiremos datos curiosos, estadísticas y todo el contexto histórico necesario para entender la magnitud de este sorteo. ¡Prepara tus boletos y acompáñanos en esta emocionante tarde llena de pura ilusión!