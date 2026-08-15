Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | Resultados del sorteo del sábado 15 de agosto de 2026
Comprueba los resultados del sorteo de Lotería Nacional de hoy, sábado 15 de agosto.
Estos son los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 15 de agosto de 2026:
Primer premio: 90.742
Segundo premio: 45.289
Reintegros: 1 - 2 - 4
Cuatro cifras: 0635 - 1.664 - 2.018 - 9.455
Tres cifras: 444 - 579 - 598 - 618 - 683 - 778 - 821 - 826 - 832 - 942
Dos cifras: 13 - 15 - 21 - 22 - 24 - 50 - 59 - 70 - 78
🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Dispones de un plazo de 3 meses, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrar tu premio antes de que caduque y pierdas el derecho a recibirlo.
🔴¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías. Los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴¿Cuánto se lleva Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo. Por debajo de esa cifra no pagas nada. Por encima de esa cantidad se aplica un 20% sobre lo que excede.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios grandes?
Los premios superiores a 2.000 € se cobran en entidades bancarias autorizadas por SELAE.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios de hasta 2.000 € se cobran en cualquier administración oficial de Loterías.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué documentación necesito?
DNI o NIE en vigor y el décimo original en buen estado.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Hay que pedir cita en el banco?
No es obligatorio, pero se recomienda para premios elevados para agilizar el trámite.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Hasta cuándo tengo para cobrar?
El plazo máximo es de 90 días naturales. Pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Lotería Nacional | ¿Dónde se cobran los premios grandes?
Los premios superiores a 2.000 € se cobran en entidades bancarias autorizadas por SELAE.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios de hasta 2.000 € se cobran en cualquier administración oficial de Loterías.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En los premios de Loterías y Apuestas del Estado (Navidad, Niño, ONCE, Cruz Roja…), Hacienda no se queda nada si el premio es de 40.000 euros o menos: los cobras íntegros y no tienes que ponerlos en la renta.
Si el premio supera 40.000 euros, solo tributa la parte que excede esa cifra, aplicando un 20% de retención automática al cobrar en el banco (es un gravamen especial, separado del IRPF y con carácter “liberatorio”, es decir, luego no se vuelve a pagar por ese premio en la renta).
Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, los primeros 40.000 están exentos y sobre los 60.000 restantes se retiene el 20%: pagarías 12.000 euros y recibirías 88.000 netos. Si es un premio compartido (por ejemplo, un décimo a medias), cada persona tiene su propio tramo exento de 40.000 euros proporcional a su participación y solo tributa por lo que lo supere.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 28 de febrero, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo, así que con el reintegro recuperas esos 6 euros y no pierdes dinero en el sorteo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis: recuperas el importe jugado y puedes volver a destinarlo a otros sorteos si quieres.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Avenida Barcelona, 232, Terrassa, 08222, Barcelona
- Plaza Constitución, 13, Adamuz, 14430, Córdoba
- Santa Rosa, 7, Leganés, 28911, Madrid
- Centro Comercial Camino Plata, Avenida Castilla y León, sin número, Burgos, 09006, Burgos
- Avenida de la Constitución, 70, Torredelcampo, 23640, Jaén
- José Las Clotas, 1, Gijón, 33206, Asturias
- Avenida 28 de Febrero, 77, Benahadux, 04410, Almería
- Plaza Regino López, 6, Grado, 33820, Asturias
- Calle Calzada, 25, San Pedro del Arroyo, 05350, Ávila
- Centro Comercial Carrefour, Alvar Aalto, sin número, Manresa, 08243, Barcelona
- Mayor, 45 (esquina Benavente), La Alberca, 30150, Murcia
- Carretera General TF-28, 136, Valle de San Lorenzo, 38626, Santa Cruz de Tenerife
- Lugar TF-1, margen izquierdo, sin número, Porís de Abona, 38588, Santa Cruz de Tenerife
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Carlos Ruíz Jiménez, 7, Griñón, 28971, Madrid
- Carretera Nacional 110, kilómetro 286, Muñana, 05540, Ávila
- Mayor, 53, Almendricos, 30893, Murcia
- Avenida Maresme, 1, bajos de Mataró, Mataró, 08302, Barcelona
- Avenida Valencia, 151 (Urbanización Peñismar), Peñíscola, 12598, Castellón
- Plaza Pi i Margall, 2, Palafrugell, 17200, Girona
- Clavijo, 20, Logroño, 26007, La Rioja
- Luis Doreste Silva, 44, Las Palmas de Gran Canaria, 35004, Las Palmas
- José María Pereda, 5, Alcalá de Henares, 28806, Madrid
- Parque Megapark Ocio, Avenida Rivera, sin número, P19, local 21, Barakaldo, 48903, Vizcaya
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Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 1, 2, 4
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 15 de agosto!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 90.742
600.000 euros por serie
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 45.289
120.000 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de cuatro cifras
La primera es el 1.664
La segunda es el 0635
La tercera es el 2.018
La cuarta es el 9.455
1.500 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 618
La segunda es el 821
La tercera es el 778
La cuarta es el 579
La quinta es el 683
La sexta es el 598
La séptima es el 826
La octava es el 832
La novena es el 444
La décima es el 942
300 euros a la serie