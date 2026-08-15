Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar décimo y resultado del sorteo del sábado 15 de agosto de 2026
La Lotería Nacional celebra este sábado, 15 de agosto de 2026, un nuevo sorteo con un primer premio de 600.000 euros por serie (60.000 euros al décimo).
Estos son los números premiados del sorteo de Lotería Nacional de hoy, sábado 15 de agosto de 2026:
Primer premio: 90.742
Segundo premio: 45.289
Reintegros: 1, 2, 4
Cuatro cifras: 0635 - 1.664 - 2.018 - 9.455
Tres cifras: 444 - 579 - 598 - 618 - 683 - 778 - 821 - 826 - 832 - 942
Dos cifras: 13 - 15 - 21 - 22 - 24 - 50 - 59 - 70 - 78
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Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 1, 2, 4
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 15 de agosto!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 90.742
600.000 euros por serie
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 45.289
120.000 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de cuatro cifras
La primera es el 1.664
La segunda es el 0635
La tercera es el 2.018
La cuarta es el 9.455
1.500 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 618
La segunda es el 821
La tercera es el 778
La cuarta es el 579
La quinta es el 683
La sexta es el 598
La séptima es el 826
La octava es el 832
La novena es el 444
La décima es el 942
300 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de 2 cifras
La primera es el 15
La segunda es el 22
La tercera es el 70
La cuarta es el 50
La quinta es el 78
La sexta es el 59
La séptima es el 24
La octava es el 13
La novena es el 21
120 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Comienza el sorteo
El sorteo ha dado comienzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué suele pasar con el primer premio cuando toca?
Cuando toca el primer premio, suele generar mucha participación entre administraciones y localidades donde se vendieron los décimos premiados.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuáles son las probabilidades de ganar un premio?
En la Lotería Nacional de sábado, la probabilidad de que tu décimo se lleve el primer premio es de 1 entre 100.000 (un 0,001%).
En cambio, la probabilidad de obtener algún premio (cualquier categoría, incluido reintegro) se sitúa aproximadamente entre el 15% y el 36%, según el tipo exacto de sorteo y la estructura de premios de ese día.
Si miramos solo el reintegro, la probabilidad es de 1 entre 10 (un 10%), mientras que premios intermedios como terminaciones de 2 o 3 cifras tienen probabilidades del orden de 1 entre 11–100, mucho más altas que el primer premio pero con importes menores.
En resumen, es muy difícil llevarse un gran premio, pero no es raro recuperar lo jugado o rascar una cantidad pequeña en uno de cada pocos décimos.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo físico premiado?
Sin el décimo o comprobante digital, no podrás cobrar el premio, incluso si sabes que tu número fue premiado.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Se pueden cobrar premios en el extranjero?
Solo si fueron comprados en administraciones oficiales o web española, y se tramita desde España según la normativa de SELAE.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo afecta la compra de varios décimos del mismo número?
Cada décimo es independiente, por lo que ganas el premio completo por cada uno si coincide con los premiados.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Por qué hay varios premios por cifras y no sólo el primero y segundo?
Para dar más oportunidades de premio a los jugadores, se establecen varias categorías según coincidencias de cifras (dos, tres, cuatros y reintegros).
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Puedo comprobar mi número desde mi móvil?
Sí, puedes usar la web oficial o escaneando el código QR del décimo con tu móvil para comprobarlo al instante.
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Lotería Nacional | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
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Lotería Nacional | ¿Cuál es el precio de cada décimo en el sorteo de hoy?
En los sorteos de sábado, cada décimo cuesta 6 €.
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Lotería Nacional hoy | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo seguro.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar si gano?
Tienes 90 días (3 meses) desde la fecha del sorteo para cobrar tu premio oficial.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?
Los sorteos extraordinarios (como Navidad o Día de la Constitución) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.