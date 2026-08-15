Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar décimo y resultado del sorteo del sábado 15 de agosto de 2026

En la Lotería Nacional de sábado, la probabilidad de que tu décimo se lleve el primer premio es de 1 entre 100.000 (un 0,001%).

En cambio, la probabilidad de obtener algún premio (cualquier categoría, incluido reintegro) se sitúa aproximadamente entre el 15% y el 36%, según el tipo exacto de sorteo y la estructura de premios de ese día.

Si miramos solo el reintegro, la probabilidad es de 1 entre 10 (un 10%), mientras que premios intermedios como terminaciones de 2 o 3 cifras tienen probabilidades del orden de 1 entre 11–100, mucho más altas que el primer premio pero con importes menores.

En resumen, es muy difícil llevarse un gran premio, pero no es raro recuperar lo jugado o rascar una cantidad pequeña en uno de cada pocos décimos.