JuegosONCE celebra este sábado 15 de agosto el Cupón Extra de Verano 2026. Desde el año 2000 siempre tiene lugar en esta jornada, coincidiendo con el festivo de la Asunción de la Virgen María.
🔴¿Cuál es el bote del Cupón Extra de Verano?
La ONCE reparte hoy, sábado 15 de agosto, 15 millones de euros para el número y serie ganadores. Habrá además 10 premios de 1.000.000 de euros para las cinco cifras y la serie de cada una de las diez extracciones adicionales.
☘️Información útil del sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE
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Sorteo Cupón Extra de Verano hoy | El precio de la ilusión estival
Participar en el Cupón Extra de Verano tiene un coste de solo 6 euros por billete. Una pequeña inversión que, hoy, sábado 15 de agosto, podría transformarse en una auténtica fortuna si aciertas los resultados.
Muchos españoles han comprado su número con la esperanza de llevarse el primer premio. En breve arrancará el sorteo y te enseñaremos cómo comprobar si la suerte ha llamado por fin a tu puerta.
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Sorteo Cupón Extra de Verano hoy | Horario del esperado sorteo
Faltan muy pocas horas para que comience el ansiado Cupón Extra de Verano. Como es habitual en la ONCE, este emocionante sorteo de hoy, sábado 15 de agosto, está programado para celebrarse alrededor de las 21:25 horas.
En ese momento conoceremos el número agraciado con el millonario primer premio. Mantente conectado a nuestro directo para comprobar tu cupón y ser el primero en enterarte de todos los resultados oficiales.
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Sorteo Cupón Extra de Verano hoy | ¿De cuánto es el bote principal?
La gran pregunta de hoy, sábado 15 de agosto, es cuánto reparte este espectacular Cupón Extra de Verano. El primer premio asciende a la increíble cifra de 15 millones de euros para un único número y serie.
Además de esta inmensa fortuna, el sorteo distribuye otras cuantiosas sumas. No olvides comprobar tu décimo minuciosamente, ya que los resultados definitivos pueden traerte muchísimas alegrías económicas a lo largo de esta mágica noche.
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Sorteo Cupón Extra de Verano hoy | Aviso legal sobre los resultados
Desde EL ESPAÑOL recordamos que los resultados publicados sobre este Cupón Extra de Verano tienen carácter puramente informativo. Sugerimos encarecidamente verificar todo en los canales oficiales antes de dar por válido un número en el sorteo de hoy.
Nuestro diario no se responsabiliza de posibles errores al comprobar tu billete. El primer premio y las demás categorías de este sábado 15 de agosto deben confirmarse siempre con la propia institución.
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Cupón Extra de Verano hoy | Bienvenidos a la retransmisión
¡Buenas tardes! Comenzamos nuestra cobertura en directo del esperado Cupón Extra de Verano de la ONCE que se celebra hoy, sábado 15 de agosto a las 21:25. Un día lleno de ilusión donde miles de personas esperan ganar gracias a este gran sorteo.
Aquí podrás seguir la previa y, más tarde, comprobar tu número para saber si te llevas el ansiado primer premio. Quédate con nosotros para conocer los resultados oficiales al instante.