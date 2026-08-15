JuegosONCE celebra este sábado 15 de agosto el Cupón Extra de Verano 2026. Desde el año 2000 siempre tiene lugar en esta jornada, coincidiendo con el festivo de la Asunción de la Virgen María.

🔴¿Cuál es el bote del Cupón Extra de Verano?

La ONCE reparte hoy, sábado 15 de agosto, 15 millones de euros para el número y serie ganadores. Habrá además 10 premios de 1.000.000 de euros para las cinco cifras y la serie de cada una de las diez extracciones adicionales.

☘️Información útil del sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE