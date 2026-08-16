Comprobar Lotería Nacional, en directo | Resultados del sorteo del sábado 15 de agosto de 2026

Estos son los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 15 de agosto de 2026:

Primer premio: 90.742

Segundo premio: 45.289

Reintegros: 1 - 2 - 4

Cuatro cifras: 0635 - 1.664 - 2.018 - 9.455

Tres cifras: 444 - 579 - 598 - 618 - 683 - 778 - 821 - 826 - 832 - 942

Dos cifras: 13 - 15 - 21 - 22 - 24 - 50 - 59 - 70 - 78

🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Dispones de un plazo de 3 meses, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrar tu premio antes de que caduque y pierdas el derecho a recibirlo.

🔴¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías. Los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.