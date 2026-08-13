Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | Resultados y premios del sorteo del jueves 13 de agosto
Comprueba los resultados del sorteo de Lotería Nacional de hoy, 13 de agosto de 2026.
El primer premio ha sido para el 38221 y el segundo premio para el 71161.
Estos son los resultados y números premiados en el sorteo de hoy, jueves 13 de agosto de 2026, de la Lotería Nacional:
-Primer premio (30.000 €): 38221
-Segundo premio (6.000 €): 71161
-Últimas 4 cifras (75 €): 1597, 0755, 1630, 4793
-Últimas 3 cifras (15 €): 680, 003, 900, 575, 936, 138, 939
-Últimas 2 cifras (6 €): 98, 11, 76, 08, 64, 18, 53, 13, 17
-Reintegros (3 €): 1, 7, 8
🔴 ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- RONDA SAN MIGUEL,2,SEGUR DE CALAFELL,43882, TARRAGONA
🔴¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías, mientras que los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?
Puedes empezar a cobrar tu premio a partir de mañana viernes, 14 de agosto de 2026. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de 3 meses (hasta el 14 de noviembre) para solicitar el pago antes de que el premio caduque.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios de Lotería Nacional?
Hacienda aplica una retención del 20 % únicamente sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Cobrar un décimo comprado en la web o app oficial
Si compraste tu participación mediante la página web o aplicación móvil de SELAE, el procedimiento tras el escrutinio es automático. Los premios menores se ingresan directamente en tu ciberbolsa de usuario.
Para cifras superiores como el primer premio, la plataforma solicitará la verificación de tus datos bancarios para realizar una transferencia directa. Olvídate de papeleos físicos, ya que tu décimo cibernético queda custodiado electrónicamente con total validez.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Prohibido cobrar comisiones bancarias por tu premio
Al acudirte a un banco colaborador para cobrar tu primer premio, la entidad tiene prohibido cobrarte cualquier tipo de comisión por la gestión. El ingreso del dinero del sorteo debe realizarse de forma limpia y transparente.
Tampoco pueden obligarte a contratar productos financieros como seguros o fondos para tramitar el cobro. Exige el importe total de tu premio y mantén el control absoluto sobre el destino de tu patrimonio recién adquirido.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Plazo límite de tres meses para solicitar el pago
Tras conocer la combinación ganadora, la cuenta atrás para reclamar el dinero ha comenzado. El reglamento oficial fija un plazo estricto de tres meses, contabilizados desde el día siguiente a la celebración del sorteo.
Si dejas transcurrir el tiempo sin acudir al punto de cobro, tu décimo agraciado caducará de forma irreversible. Transcurrido ese periodo, los fondos no reclamados pasan a ingresar directamente en las arcas del Tesoro Público.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Tributas si tienes la serie entera de 300.000 euros?
Si compraste la serie completa (diez décimos) del primer premio, has acumulado la gran cifra de 300.000 euros. Quizás te preguntes si al superar el límite de 40.000 euros deberás pagar impuestos a Hacienda.
La respuesta es negativa, ya que la exención fiscal se aplica individualmente sobre cada décimo premiado. Al tratarse de diez premios de 30.000 euros, percibirás la totalidad del dinero ganado sin sufrir ninguna retención.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Trámites para cobrar el primer premio en el banco
Para los afortunados del primer premio de 30.000 euros por décimo, el cobro no se realiza en la ventanilla habitual. Al superar los 2.000 euros, la normativa exige acudir a las entidades bancarias autorizadas por SELAE.
Bancos como BBVA o CaixaBank gestionarán el ingreso directo en tu cuenta personal. Recuerda acudir provisto de tu DNI en vigor y el billete premiado para cumplir con la legislación sobre prevención de blanqueo de capitales.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Cómo cobrar premios menores de 2.000 euros
Si al comprobar tu boleto descubres que has ganado una cifra menor, aproximación, centena o reintegro, el trámite es sumamente sencillo. Todos los premios inferiores a 2.000 euros se cobran al instante en cualquier administración oficial de loterías.
Solo debes presentar tu décimo original en perfecto estado de conservación. El lotero escaneará el código de barras y te entregará el dinero en efectivo o mediante Bizum, dependiendo de la disponibilidad de la propia administración.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se lleva Hacienda del primer premio?
Con los resultados oficiales ya publicados, una de las grandes dudas de los agraciados es la retención fiscal. La ley establece que los premios de Loterías y Apuestas del Estado están exentos de impuestos hasta los 40.000 euros por décimo.
Dado que el primer premio del jueves otorga 30.000 euros por boleto, la Agencia Tributaria no se llevará absolutamente nada. Recibirás el importe íntegro en tu cuenta bancaria.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡El primer premio se va a Tarragona!
¡Premio gordo y exclusivo para Tarragona! El Primer Premio de esta noche (dotado con 30.000 euros al décimo) ha ido a parar íntegramente a El Prat de Calafell (Calafell, Tarragona).
Cuando un primer premio cae de forma íntegra en una sola administración o localidad, la alegría se queda muy concentrada entre los vecinos y veraneantes de la zona. ¡Enhorabuena a todos los ganadores!
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Comprobar Lotería Nacional | ¡El segundo premio muy repartido!
¡Menudo reparto de suerte! El Segundo Premio ha viajado por media España, dejando pellizcos en Almería, Linares, Barcelona, Cartagena, Sevilla y varias localidades más.
Cada décimo agraciado con este premio se lleva 6.000 euros limpios, al estar por debajo del límite exento de Hacienda. Si aún no lo has hecho, ¡comprueba las cifras del tuyo por si te ha tocado una parte de ese pellizco!
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Salen los reintegros!
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy 13 de agosto han sido el 1, 7 y 8.
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Sale el primer premio del sorteo de hoy!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 38221
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional | | ¡Sale el segundo premio del sorteo de hoy!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 71161
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Salen las extracciones de cuatro cifras!
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 1597
La segunda es el 0755
La tercera es el 1630
La cuarta es el 4793
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Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¡Salen las extracciones de tres cifras!
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 680
La segunda es el 003
La tercera es el 900
La cuarta es el 575
La quinta es el 936
La sexta es el 138
La séptima es el 939
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Salen las extracciones de dos cifras!
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 98
La segunda es el 11
La tercera es el 76
La cuarta es el 08
La quinta es el 64
La sexta es el 18
La séptima es el 53
La octava es el 13
La novena es el 17
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Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¡Empieza el sorteo de hoy!
¡Comienza el sorteo de Lotería Nacional de hoy!
Saca tus boletos y quédate muy atento, porque en breves minutos irán saliendo las bolas con los números ganadores y los tres reintegros. ¡Síguelo en directo a través de EL ESPAÑOL!
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Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¡Cuenta atrás para el sorteo!
¡Estamos en la recta final! Quedan apenas 3 minutos para que den las 21:00 horas y comiencen a girar los bombos en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cómo es el sorteo de la Lotería Nacional?
El sorteo de la Lotería Nacional de España se realiza de manera pública y pública a través de dos procedimientos de extracción. El más habitual es el sistema de bombos múltiples, utilizado en los sorteos semanales de jueves y sábados.
Este formato, rápido y dinámico, emplea cinco bombos automáticos que representan las distintas posiciones del número de cinco cifras (decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades).
Cada bombo contiene diez bolas numeradas del 0 al 9, y al activarse el mecanismo se extrae una bola de cada uno simultáneamente para formar las combinaciones ganadoras, empezando por las terminaciones menores y culminando con los premios principales y los reintegros.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde puedo cobrar mis décimos ganadores?
El lugar de cobro de un décimo agraciado depende únicamente de la cuantía del premio y de la vía de compra. Si el boleto es de papel y el importe es inferior a 2.000 €, se puede cobrar en efectivo o por Bizum en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
En cambio, para premios iguales o superiores a 2.000 €, es obligatorio acudir a una de las entidades bancarias colaboradoras (CaixaBank o BBVA) con el DNI y el décimo original, sin que el banco pueda cobrar comisiones ni exigir la apertura de una cuenta.
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Lotería Nacional hoy | ¿A qué hora se conocerán los resultados ganadores?
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy dará comienzo a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
Dado que el procedimiento de extracción de bolas suele durar entre 15 y 20 minutos, la lista completa con los números ganadores del Primer y Segundo Premio, así como las extracciones especiales y reintegros, se conocerá entre las 21:15 y las 21:20 horas.