Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo | Resultados y premios del sorteo del jueves 13 de agosto

Estos son los resultados y números premiados en el sorteo de hoy, jueves 13 de agosto de 2026, de la Lotería Nacional:

-Primer premio (30.000 €): 38221

-Segundo premio (6.000 €): 71161

-Últimas 4 cifras (75 €): 1597, 0755, 1630, 4793

-Últimas 3 cifras (15 €): 680, 003, 900, 575, 936, 138, 939

-Últimas 2 cifras (6 €): 98, 11, 76, 08, 64, 18, 53, 13, 17

-Reintegros (3 €): 1, 7, 8

🔴 ¿Dónde ha tocado el primer premio?

- RONDA SAN MIGUEL,2,SEGUR DE CALAFELL,43882, TARRAGONA

🔴¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías, mientras que los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?

Puedes empezar a cobrar tu premio a partir de mañana viernes, 14 de agosto de 2026. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de 3 meses (hasta el 14 de noviembre) para solicitar el pago antes de que el premio caduque.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios de Lotería Nacional?

Hacienda aplica una retención del 20 % únicamente sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros por décimo.