Sorteo Extraordinario de vacaciones de la Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar todos los premios del sábado 4 de julio
Comprueba todos los resultados y números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 4 de julio de 2026, y descubre si tu décimo ha sido premiado.
Cuponazo ONCE | Sorteo del 3 de julio
Estos son los números premiados del sorteo extraordinario del sábado 4 de julio de 2026:
Primer premio: 70.334
Premio especial: Fracción 1º de la serie 6º del número 70.334
Segundo premio: 61.957
Tercer premio: 45.794
Reintegros: 4, 8, 0
Tres cifras: 205- 193- 489- 238- 330- 217- 163- 088
Dos cifras: 96- 80- 99- 72
Este sábado 4 de julio de 2026 se ha celebrado de nuevo el Sorteo Extraordinario de Vacaciones, uno de los sorteos más esperados de la Lotería Nacional.
Conocido por muchos como el Gordo del Verano, reparte 140 millones de euros en premios y ofrece un premio principal que puede alegrarle el verano —y mucho más— a quien tenga la suerte de conseguirlo.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
Tras este gran Sorteo Extraordinario de Vacaciones que tantas emociones nos ha dejado, los bombos volverán a su ritmo habitual la próxima semana para seguir repartiendo alegrías.
La siguiente cita ineludible con la fortuna será este mismo jueves, 9 de julio, con el tradicional sorteo semanal con esos ansiados premios de 300.000 euros a la serie.
Y si son más de mantener la tradición del fin de semana, marquen en rojo en sus calendarios el próximo sábado, 11 de julio, fecha en la que habrá un nuevo sorteo ordinario.
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Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha caído el segundo premio?
El número afortunado que ha salido cantado del bombo ha sido el 61.957, regando de suerte y millones nada más y nada menos que a la ciudad de Barcelona y al municipio costero de Cunit, en la provincia de Tarragona.
¡Hablamos de 60.000 euros por décimo que se van directos hacia Cataluña para que sus afortunados vecinos disfruten de unas vacaciones inolvidables y por todo lo alto!
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Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha caído el primer premio?
El codiciado Primer Premio de este Sorteo Extraordinario de Vacaciones ha hecho las maletas y se ha repartido por nuestra geografía para regar de millones a varios rincones verdaderamente afortunados.
Concretamente, la celebración ya ha estallado por todo lo alto en Pamplona (Navarra), en la maravillosa isla de Mallorca y también en Vecindario, en la provincia de Las Palmas.
Para los que se acaban de incorporar a nuestra retransmisión y están buscando febrilmente su boleto en la cartera, apunten bien la combinación mágica que ha llevado la gloria a todas estas ciudades: ¡el 70.334!
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Sorteo Extraordinario de vacaciones | ¿Qué premios ha repartido hoy la Lotería Nacional?
Los bombos ya descansan tras haber repartido una auténtica lluvia de 140 millones de euros que, desde luego, le van a cambiar el verano a más de uno.
El indiscutible protagonista del día ha sido ese increíble Premio Especial a un solo décimo, coronando a un afortunado con la friolera de 20 millones de euros, todo ello de la mano de ese fantástico Primer Premio que ha dejado 200.000 euros por boleto en los bolsillos de los más agraciados.
También hemos vibrado cantando el Segundo Premio de 60.000 euros al décimo y el Tercer Premio de 20.000 euros, sin olvidarnos del constante goteo de las extracciones de dos y tres cifras, las aproximaciones y esos ansiados reintegros que siempre nos salvan los muebles.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Si la fortuna les ha guiñado el ojo con una pedrea, una terminación o un pellizco menor a los 2.000 euros, la gestión es verdaderamente sencilla y rápida. Tan solo tienen que acercarse a cualquier Administración de Loterías, esa de su barrio donde compraron el décimo con tanta ilusión, y allí mismo podrán canjear su boleto premiado llevándose el dinero en efectivo o incluso a través de Bizum al instante.
ara cobrar cualquier cantidad que sea igual o superior a esos 2.000 euros, deberán dirigirse con su décimo original y su DNI a cualquiera de las entidades bancarias autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
La Agencia Tributaria nos da un pequeño respiro inicial. Recuerden, amigos, que los primeros 40.000 euros de cualquier premio de este Sorteo Extraordinario están completamente exentos de impuestos; es decir, ¡esa cantidad va íntegra y directa a vuestro bolsillo para empezar a celebrarlo por todo lo alto!
Ahora bien, si la suerte os sonríe de verdad y el premio supera esa barrera mágica, Hacienda sí que reclamará su parte del pastel. Por todo el dinero que exceda esos 40.000 euros iniciales, se aplicará una retención del 20%, un trámite que además se realiza de forma automática al cobrar el décimo en el banco para que no tengáis que preocuparos de papeleos.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Uno de los sorteos más grandes
El sorteo ha contado con una emisión total de 200 millones de euros. Se han puesto a la venta 10 series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 200 euros por billete o 20 euros por décimo, la opción más habitual entre los jugadores.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué números han resultado premiados?
El Primer Premio ha sido para el número 70.334, mientras que el Segundo Premio ha recaído en el 61.957 y el Tercer Premio en el 45.794. Además, el Premio Especial, dotado con 20 millones de euros para un único décimo, ha correspondido a la fracción 1º de la serie 6º del número 70.334.
Por su parte, los reintegros han sido para los números 4, 8 y 0. También han resultado premiadas las terminaciones de tres cifras 205, 193, 489, 238, 330, 217, 163 y 088, así como las de dos cifras 96, 80, 99 y 72.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué números son más frecuentes que toque?
Históricamente, el número 7 se erige como el rey indiscutible de los sorteos sabatinos, coronándose como cifra final en más del 10% de los primeros premios. Pisándole los talones en este ranking de popularidad se encuentran el 5, el 2 y el 0; un cuarteto de oro que, en conjunto, ha protagonizado casi el 40% de los reintegros ganadores en la última década.
Es un patrón tan marcado que muchos jugadores experimentados y administraciones de lotería lo tienen siempre en el radar a la hora de colgar los décimos en ventanilla.
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Comprobar Lotería Nacional de hoy | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Para la Lotería Nacional en España, el lugar donde cobras depende de la cantidad del premio. Los premios menores de 2.000 euros por décimo se cobran en cualquier administración oficial o punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado, presentando el décimo o resguardo en buen estado; te lo pagan normalmente en efectivo o, si lo prefieres, pueden ingresarlo en cuenta. Estos premios pequeños no llevan identificación obligatoria ni retención de Hacienda, por lo que el trámite es muy rápido.
Si tu premio de Lotería Nacional es igual o superior a 2.000 euros, se considera “premio mayor” y solo se puede cobrar en bancos colaboradores de SELAE, actualmente BBVA y CaixaBank, donde suelen recomendar pedir cita previa.
En estos casos tendrás que identificarte con tu documentación, el banco custodia el décimo mientras verifica su validez y te ingresa el importe (ya con la retención fiscal aplicada) en una cuenta o mediante cheque; recuerda que solo dispones de 3 meses desde el día siguiente al sorteo para hacer el cobro.
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Sorteo Extraordinario de vacaciones | Tercer sorteo más importante
El Sorteo Extraordinario de Vacaciones está considerado como el tercer sorteo más importante de la Lotería Nacional. Solo lo superan en volumen de premios y repercusión el Sorteo de Navidad y el Sorteo de El Niño, dos de las citas más esperadas por los jugadores cada año.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En los premios de Loterías y Apuestas del Estado (Navidad, Niño, ONCE, Cruz Roja…), Hacienda no se queda nada si el premio es de 40.000 euros o menos: los cobras íntegros y no tienes que ponerlos en la renta.
Si el premio supera 40.000 euros, solo tributa la parte que excede esa cifra, aplicando un 20% de retención automática al cobrar en el banco (es un gravamen especial, separado del IRPF y con carácter “liberatorio”, es decir, luego no se vuelve a pagar por ese premio en la renta).
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con alguno de los números premiados de este sábado 4 de julio, es conveniente recordar que sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo extraordinario de Lotería Nacional de hoy han sido el 4,8,0.
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el premio especial!
El premio especial del Sorteo Extraordinario de verano de la Lotería Nacional ha sido para la fracción 1º de la serie 6º del número 70.334.
20.000.000 a un único décimo
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 70.334
2.000.000 euros por serie
El Primer premio de este sorteo extraordinario se ha ido a Mallorca y Pamplona.
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo Extraordinario!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 61.957
600.000 euros por serie
El Segundo premio ha ido directo a Barcelona y Tarragona.
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el tercer premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 45.794
200.000 euros a la serie
El premio ha ido directo a Cartagena (Murcia).
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 205
La segunda es el 193
La tercera es el 489
La cuarta es el 238
La quinta es el 330
La sexta es el 217
La séptima es el 163
La octava es el 088
Corresponden a los premios de 1.000 euros
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Sorteo Extraordinario hoy | Extracciones de 2 cifras
La primera es el 96
La segunda es el 80
La tercera es el 99
La cuarta es el 72
Corresponden a los premios de 400 euros