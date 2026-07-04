Sorteo Extraordinario de vacaciones de la Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar todos los premios del sábado 4 de julio

Estos son los números premiados del sorteo extraordinario del sábado 4 de julio de 2026:

Primer premio: 70.334

Premio especial: Fracción 1º de la serie 6º del número 70.334

Segundo premio: 61.957

Tercer premio: 45.794

Reintegros: 4, 8, 0

Tres cifras: 205- 193- 489- 238- 330- 217- 163- 088

Dos cifras: 96- 80- 99- 72

Este sábado 4 de julio de 2026 se ha celebrado de nuevo el Sorteo Extraordinario de Vacaciones, uno de los sorteos más esperados de la Lotería Nacional.

Conocido por muchos como el Gordo del Verano, reparte 140 millones de euros en premios y ofrece un premio principal que puede alegrarle el verano —y mucho más— a quien tenga la suerte de conseguirlo.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.

Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.