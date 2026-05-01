Cuponazo de la ONCE hoy | Comprobar resultados del sorteo del viernes 1 de mayo
El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado.
Lotería Nacional, en directo | Comprobar resultados del sorteo del jueves 30 de abril
Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo del Cuponazo hoy, viernes 1 de mayo de 2026. Los números premiados son los siguientes:
- Número Premiado (cada cupón 40.000€): 95.408
- Serie (6.000.000€): 076
🔴¿Cuánto es el bote del premio del Cuponazo de hoy?
El bote del sorteo del Cuponazo de la ONCE para hoy, viernes 1 de mayo de 2026, es de 6.000.000 € al número completo y serie, que es el premio reservado para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta.
🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.
🔴¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio, sino que se aplica el mismo esquema que para otros premios de lotería: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20 % mediante un gravamen especial.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | Finalizamos la cobertura del sorteo de hoy
Despedimos desde aquí el directo del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 1 de mayo de 2026. Esperamos que hayáis tenido suerte y enhorabuena a todos los premiados.
¡¡Muchas gracias por seguirnos desde EL ESPAÑOL!!
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cómo se vive el momento previo al sorteo?
Las horas previas al sorteo suelen estar marcadas por la expectación entre los jugadores, que revisan sus números y siguen la cuenta atrás.
Es un momento de ilusión compartida en el que miles de personas esperan que su cupón resulte premiado.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué hacer si pierdo el cupón premiado?
El cupón es un documento al portador, por lo que si se pierde, en la mayoría de los casos no se puede reclamar el premio.
Por eso es fundamental conservarlo en buen estado hasta comprobar el resultado y, en caso de premio, hasta realizar el cobro.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Los premios del Cuponazo tributan a Hacienda?
Sí, los premios de loterías como los de la ONCE están sujetos a tributación, aunque existe un mínimo exento.
A partir de cierta cantidad, se aplica una retención fiscal automática, por lo que el ganador recibe el importe neto tras impuestos.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Es obligatorio identificarse para cobrar un premio?
Depende de la cantidad. Para premios menores no siempre es necesario identificarse, pero para premios importantes sí es obligatorio presentar documentación.
Esto garantiza la seguridad del proceso y evita posibles fraudes, especialmente en premios de gran cuantía.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Se puede cobrar el premio el mismo día?
Sí, en el caso de premios pequeños, es posible cobrarlos el mismo día del sorteo en puntos de venta autorizados, siempre que el sistema confirme el premio.
Para importes más elevados, el proceso puede tardar algo más, ya que requiere verificación adicional y gestión a través de canales oficiales.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué significan las terminaciones premiadas?
Además del premio principal, el Cuponazo reparte premios por coincidencias parciales, como las últimas cuatro, tres o dos cifras del número ganador.
Estas terminaciones permiten que muchos participantes obtengan premios más pequeños, haciendo que el sorteo sea más accesible y con mayor número de ganadores.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cómo comprobar paso a paso si tu cupón ha sido premiado?
Para saber si tu cupón tiene premio, debes comparar el número y la serie con los resultados oficiales publicados por la ONCE. Es importante revisar todas las cifras, ya que no solo el número completo puede tener premio.
También puedes utilizar el comprobador online o acudir a un punto de venta autorizado, donde validarán tu cupón al instante y te indicarán la cantidad exacta ganada.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuántos premios se han repartido en total?
Como en cada viernes, el Cuponazo distribuye cientos de miles de premios entre todas sus categorías, desde grandes cantidades hasta reintegros.
Esto convierte al sorteo en uno de los más repartidos de España, aumentando las probabilidades de obtener algún tipo de premio.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué premios secundarios han salido hoy?
Además del premio principal, el sorteo ha repartido cientos de premios secundarios por coincidencias de cifras: cinco, cuatro, tres y dos números.
Estos premios hacen que el Cuponazo tenga una amplia base de ganadores en cada sorteo, incluso aunque no se acierte la combinación completa.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué hacer si mi cupón ha sido premiado?
Si tu cupón coincide con alguno de los números premiados, lo primero es comprobar el importe exacto del premio en fuentes oficiales.
Para cantidades pequeñas, puedes acudir a un punto de venta autorizado. Si se trata de un premio elevado, será necesario contactar con la ONCE para gestionar el cobro de forma segura.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Hay varios ganadores del primer premio?
El Cuponazo puede tener más de un ganador del premio principal si se han vendido varios cupones con el mismo número y serie.
Esto depende de la distribución comercial de los boletos. En caso de múltiples acertantes, cada uno recibe íntegramente el premio correspondiente a su cupón.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿El Cuponazo tiene retenciones fiscales?
Sí, los premios del Cuponazo están sujetos a tributación según la legislación vigente en España. Los premios que superan un determinado importe deben declarar impuestos.
Generalmente, las retenciones se aplican automáticamente en el momento del cobro para los premios de mayor cuantía.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¡Ya tenemos el número ganador del sorteo de hoy!
El Sorteo del Cuponazo de la ONCE ha tenido lugar este viernes 24 de abril de 2026 y ha correspondido al número 95.408 con la serie 076.
¡Enhorabuena a los premiados!
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cómo saber si un cupón es auténtico?
Los cupones oficiales de la ONCE incluyen medidas de seguridad como códigos de validación, diseño específico y sistemas de verificación interna.
Ante cualquier duda, se recomienda acudir a un punto oficial o comprobar el cupón a través de los canales autorizados para evitar posibles fraudes.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué ocurre si el premio queda desierto?
Si no hay acertantes del premio principal, este no se acumula para el siguiente sorteo, ya que el Cuponazo no funciona como un bote progresivo.
Sin embargo, los premios secundarios siguen repartiéndose con normalidad, garantizando que siempre haya ganadores en distintas categorías.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué diferencia hay entre el Cupón Diario y el Cuponazo?
El Cuponazo se celebra únicamente los viernes y ofrece premios mucho más elevados, incluyendo el bote de 6 millones de euros, mientras que el Cupón Diario reparte premios más modestos de lunes a jueves.
Por tanto, el Cuponazo es considerado el sorteo estrella semanal de la ONCE, con mayor impacto mediático y mayores cantidades en juego.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Se puede jugar al Cuponazo online?
Sí, es posible participar a través de la web oficial de la ONCE, donde los usuarios pueden elegir sus números y gestionar sus participaciones de forma digital.
Esta opción resulta cómoda para quienes no pueden acudir a un vendedor físico, y además permite comprobar automáticamente si el cupón ha sido premiado.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿El Cuponazo de hoy es especial por ser 1 de mayo?
El sorteo de hoy coincide con el Día Internacional de los Trabajadores, una jornada festiva en toda España. Esto suele aumentar la participación, ya que muchas personas aprovechan para probar suerte.
Aunque el formato del sorteo no cambia, la fecha puede hacer que haya una mayor expectación y seguimiento, especialmente al tratarse de un día señalado en el calendario.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Dónde se pueden cobrar los premios?
Los premios de menor cuantía pueden cobrarse directamente en los puntos de venta de la ONCE, mientras que los premios mayores requieren acudir a centros oficiales o entidades bancarias colaboradoras.
En el caso de premios importantes, la organización ofrece asesoramiento personalizado para gestionar el cobro de forma segura y adecuada, algo especialmente útil para los grandes agraciados.