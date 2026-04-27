Gordo de la Primitiva, en directo | Comprobar los resultados del sorteo del domingo 26 de abril de 2026
Un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra este domingo 26 de abril de 2026, a las 21:40, con un premio de 6 millones de euros.
👉 Lotería Nacional, en directo | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del sábado 25 de abril de 2026
Este domingo 26 de abril de 2026 se ha celebrado un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 6 millones de euros.
La combinación ganadora corresponde a los números 19, 21, 24, 40 y 54 mientras el reintegro o número clave es el 4.
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 6 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € del premio).
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros: esa cantidad está exenta, así que si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF. Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa solo por 60.000 €, y Hacienda se queda 12.000 €).
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo de El Gordo de la Primitiva se celebrará el domingo 3 de mayo de 2026.
Como es habitual en este juego, el sorteo tendrá lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, aproximadamente a las 21:40 horas.
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Comprobar Gordo de la Primitiva | Un repaso a los números ganadores
Este domingo 26 de abril de 2026 se ha celebrado un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 6 millones de euros.
La combinación ganadora corresponde a los números 19, 21, 24, 40 y 54, mientras el reintegro o número clave es el 4.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Ha tocado el premio a algún jugador?
El sorteo de hoy no ha dejado acertantes de Primera Categoría, por lo que el premio sigue acumulándose en el bote. La Segunda Categoría también ha quedado desierta, así que el fondo destinado a la misma pasa a incrementar la categoría inmediata inferior.
De ese modo, para el próximo sorteo del domingo 3 de mayo, el bote podría alcanzar los 6,4 millones de euros.
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Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo.
Si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € del premio).
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuál era el bote de hoy?
Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 6 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros: esa cantidad está exenta, así que si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF.
Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa solo por 60.000 €, y Hacienda se queda 12.000 €).
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Comprobar Gordo de la Primitiva | Un repaso a los números ganadores
Este domingo 26 de abril de 2026 se ha celebrado un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 6 millones de euros.
La combinación ganadora corresponde a los números 19, 21, 24, 40 y 54, mientras el reintegro o número clave es el 4.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros: esa cantidad está exenta, así que si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF.
Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa solo por 60.000 €, y Hacienda se queda 12.000 €).
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Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo.
Si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € del premio).
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo de El Gordo de la Primitiva se celebrará el domingo 3 de mayo de 2026.
Como es habitual en este juego, el sorteo tendrá lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, aproximadamente a las 21:40 horas.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo, siempre que ya se haya realizado el escrutinio oficial. Los premios de hasta 2.000 euros se pueden hacer efectivos al momento en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado.
El plazo máximo para cobrar es de 3 meses (90 días naturales) contados desde el día siguiente al sorteo; pasado ese tiempo, el derecho al cobro caduca y el dinero del premio no reclamado pasa al Tesoro Público. Por eso es recomendable comprobar el boleto en cuanto se publiquen los resultados y no dejar el cobro para el último momento.
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda se queda un 20% de la parte del premio de El Gordo de la Primitiva que supere los 40.000 euros por boleto; esos primeros 40.000 euros están totalmente exentos y los cobras íntegros.
La retención se aplica de forma automática cuando vas a cobrar el premio en la administración (si es pequeño) o en el banco colaborador (si es grande), así que el dinero que recibes ya llega “neto” de impuestos.
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El Gordo de la Primitiva | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar un premio de El Gordo de la Primitiva necesitas, ante todo, el resguardo original de la apuesta en buen estado, porque es el único documento válido que acredita que ese premio es tuyo (si jugaste online, vale el justificante o resguardo electrónico que emite la plataforma).
Si el premio es de hasta 2.000 euros, normalmente basta con presentar ese resguardo en una administración de Loterías.
Mientras, para premios superiores a 2.000 euros tendrás que acudir a una entidad bancaria colaboradora (como CaixaBank o BBVA) con el boleto premiado y un documento de identidad en vigor (DNI, NIE o pasaporte), y facilitar un número de cuenta para que ingresen el dinero.
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El Gordo de la Primitiva | ¿Cuál ha sido el número clave o reintegro?
El número clave del sorteo de hoy ha sido el número 4.
Si aciertas solo el número clave, sin acertar ninguno de los cinco números principales, ganas el reintegro, es decir, recuperas lo que jugaste en esa apuesta (1,50 € en una apuesta sencilla).
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El Gordo de la Primitiva de hoy | ¡Sale la combinación ganadora!
Loterías y Apuestas del Estado ha revelado la combinación ganadora del bote de 6 millones de euros: 19, 21, 24, 40 y 54.
El número clave o reintegro ha sido: 4.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¡Arranca el sorteo!
Desde la sede de Loterías y Apuestas del Estado, se está llevando a cabo el sorteo del Gordo de la Primitiva.
El premio de 6 millones de euros espera ganador.
¡Síguelo en directo en EL ESPAÑOL!
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El Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo.
Si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € del premio).
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 6 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.
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El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
Para El Gordo de la Primitiva, el plazo general para cobrar el premio es de 3 meses (90 días naturales) desde el día siguiente al sorteo. Pasado ese tiempo, el derecho al cobro caduca y el dinero del premio no reclamado pasa al Tesoro Público.
Dentro de ese plazo puedes cobrarlo desde el día siguiente al sorteo: premios de hasta 2.000 euros en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado, y premios superiores a 2.000 euros exclusivamente en entidades bancarias colaboradoras. Es fundamental conservar el resguardo en buen estado, porque es el único documento válido para hacer efectivo el premio.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Qué porcentaje de lo recaudado se reparte?
En el Gordo de la Primitiva se destina el 55% de todo lo recaudado en cada sorteo a pagar premios. De ese 55%, un 45% va a las ocho categorías principales (desde 5+clave hasta 2 aciertos) y el 10% restante se reserva para el fondo de premios del reintegro (acertar solo el número clave)