Cuponazo de la ONCE hoy | Comprobar resultados del sorteo del viernes 24 de abril
El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado.
Lotería Nacional, en directo | Comprobar resultados del sorteo del jueves 23 de abril
Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo del Cuponazo hoy, viernes 24 de abril de 2026. Los números premiados son los siguientes:
- Número Premiado (cada cupón 40.000€):
- Serie (6.000.000€):
🔴¿Cuánto es el bote del premio del Cuponazo de hoy?
El bote del sorteo del Cuponazo de la ONCE para hoy, viernes 24 de abril de 2026, es de 6.000.000 € al número completo y serie, que es el premio reservado para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta.
🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.
🔴¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio, sino que se aplica el mismo esquema que para otros premios de lotería: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20 % mediante un gravamen especial.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuántas series tiene el Cuponazo de la ONCE?
El Cuponazo cuenta con múltiples series asociadas a cada número, lo que permite ampliar el volumen total de cupones emitidos en cada sorteo. Cada serie representa una combinación adicional del mismo número.
Gracias a este sistema, la ONCE puede repartir más premios y aumentar las opciones de participación, manteniendo la estructura del sorteo.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué pasa si pierdo el cupón premiado?
El cupón es el único documento válido para reclamar el premio, por lo que perderlo puede suponer la imposibilidad de cobrarlo. No se emiten duplicados.
Por ello, se recomienda conservarlo en buen estado hasta comprobar los resultados y, en caso de premio, hasta completar el proceso de cobro.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Se pueden compartir los premios del Cuponazo?
Sí, es posible compartir un cupón entre varias personas. En ese caso, el premio se reparte entre los participantes según el acuerdo previo.
Es recomendable dejar constancia por escrito si el cupón es compartido, especialmente en el caso de premios elevados, para evitar posibles conflictos.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué significa que el Cuponazo sea un sorteo solidario?
El Cuponazo, como el resto de juegos de la ONCE, tiene un fuerte componente social. Parte de la recaudación se destina a programas de apoyo a personas con discapacidad.
Esto implica que, además de participar en un juego de azar, los compradores contribuyen a financiar proyectos de inclusión y accesibilidad en toda España.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué diferencia hay entre el Cuponazo y otros sorteos de la ONCE?
El Cuponazo destaca por celebrarse únicamente los viernes y por ofrecer uno de los premios más altos dentro de los sorteos regulares de la ONCE.
A diferencia del cupón diario, este sorteo concentra mayores cantidades económicas, lo que lo convierte en una de las opciones más atractivas para los jugadores habituales.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Se puede cobrar cualquier premio en efectivo?
Los premios de menor cuantía pueden cobrarse directamente en efectivo en puntos de venta autorizados. Sin embargo, los premios más elevados requieren un proceso adicional y suelen abonarse mediante transferencia bancaria.
Este sistema garantiza la seguridad en el pago de grandes cantidades y asegura la correcta identificación del ganador.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Dónde se pueden comprar los cupones del Cuponazo?
Los cupones del Cuponazo pueden adquirirse a través de los vendedores autorizados de la ONCE, fácilmente reconocibles en calles y puntos habituales de venta en toda España.
También existe la posibilidad de comprar participaciones online mediante la plataforma oficial de juego, lo que facilita el acceso desde cualquier lugar.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuánto tiempo hay para cobrar un premio del Cuponazo?
Los premios del Cuponazo pueden cobrarse en un plazo de 30 días naturales a partir del día siguiente al sorteo. Es fundamental respetar este límite para no perder el derecho al cobro.
Dependiendo del importe, el premio puede cobrarse en puntos de venta autorizados o a través de entidades bancarias colaboradoras con la ONCE.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué ocurre si acierto las cinco cifras pero no la serie?
Si un jugador acierta las cinco cifras del número ganador pero no la serie, obtiene igualmente un premio importante, aunque menor que el principal. En este caso, el premio asciende a 40.000 euros.
Esto hace que acertar el número completo siga siendo altamente recompensado, incluso sin la coincidencia exacta de la serie.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué es exactamente la serie en el Cuponazo?
La serie es un número adicional que acompaña al cupón y que resulta clave para optar al premio mayor de 6 millones de euros. Solo aquellos cupones que coincidan en número y serie pueden acceder al bote principal.
Este sistema permite multiplicar las combinaciones disponibles y, al mismo tiempo, distribuir mejor los premios entre los participantes.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿A qué hora se conocen los resultados del Cuponazo de la ONCE?
Los resultados del Cuponazo de la ONCE comienzan a conocerse poco después de las 21:25 horas, una vez finaliza el sorteo celebrado en Madrid. En cuestión de minutos, los números premiados se difunden a través de canales oficiales.
Los medios de comunicación y plataformas digitales actualizan la información prácticamente en tiempo real, lo que permite a los jugadores comprobar sus boletos sin apenas demora tras el sorteo.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué impacto tiene la ONCE más allá del juego?
Participar en los sorteos de la ONCE no solo implica optar a premios económicos, sino también contribuir a una causa social. La organización destina sus ingresos a programas de inclusión para personas con discapacidad.
De este modo, cada cupón comprado ayuda a financiar iniciativas sociales, lo que convierte al Cuponazo en un juego con un componente solidario añadido.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué probabilidades hay de ganar el Cuponazo?
Como ocurre en todos los juegos de azar, ganar el Cuponazo depende exclusivamente de la suerte. No existe una estrategia que garantice el premio.
Sin embargo, la gran cantidad de premios secundarios hace que las probabilidades de obtener algún retorno sean mayores que en otros sorteos con menos categorías de premio.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuántos números participan en el sorteo?
En el Cuponazo participan 100.000 números, que van desde el 00000 hasta el 99999, cada uno asociado a diferentes series.
Esta amplia combinación de números y series es lo que permite repartir una gran cantidad de premios y mantener altas expectativas entre los jugadores cada viernes.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cómo se puede comprobar el resultado del Cuponazo?
Para saber si un cupón ha sido premiado, los jugadores pueden consultar los resultados en la web oficial de la ONCE o en medios de comunicación que publican el resultado tras el sorteo.
Es importante recordar que la única lista oficial válida es la proporcionada por la ONCE, por lo que se recomienda verificar siempre los números en fuentes oficiales para evitar errores.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuánto cuesta jugar al Cuponazo de la ONCE?
El precio del cupón del Cuponazo es de 3 euros, una cantidad accesible que permite participar en el sorteo semanal.
Los jugadores pueden adquirir su cupón tanto a través de vendedores autorizados de la ONCE como en la web oficial de JuegosONCE, donde también se pueden consultar los resultados.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué otros premios reparte el Cuponazo?
El sorteo no solo cuenta con el premio principal, sino que también reparte 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras sin tener en cuenta la serie.
A esto se suman cientos de miles de premios menores: desde 500 euros por cuatro cifras hasta importes más pequeños de 50, 6 o incluso 3 euros dependiendo de las coincidencias, lo que hace que el Cuponazo tenga una amplia distribución de premios.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuál es el premio principal del Cuponazo de hoy?
El Cuponazo ofrece un premio principal de 6 millones de euros para quien acierte las cinco cifras del número ganador junto con la serie correspondiente. Este es el gran atractivo del sorteo de los viernes.
Además del premio mayor, el sorteo distribuye importantes cantidades en premios secundarios, lo que incrementa las posibilidades de obtener algún tipo de ganancia entre los participantes.
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Comprobar Cupoanzo de la ONCE hoy | ¿Cuándo se celebra el sorteo del Cuponazo de la ONCE hoy, 24 de abril?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes 24 de abril se celebra, como es habitual, a partir de las 21:25 horas desde Madrid. Se trata de uno de los sorteos más populares de la semana dentro de la oferta de juegos de la ONCE, que concentra grandes premios cada viernes.
A lo largo de la jornada, miles de jugadores en toda España están pendientes de este momento, ya que el Cuponazo reparte millones de euros en premios y supone una de las citas clave para los aficionados a las loterías.
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Cuponazo de la ONCE | Comienza la cobertura del sorteo
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo del Cuponazo de la ONCE que se llevará a cabo este viernes, 24 de abril de 2026.
El sorteo comenzará a las 21:25 horas. Desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!