Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Comprobar los resultados del sorteo del domingo 19 de abril de 2026
Un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra este domingo 19 de abril de 2026, a las 21:40, con un premio de 5,6 millones de euros.
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Este domingo 19 de abril de 2026 se ha celebrado un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 5,6 millones de euros.
La combinación ganadora corresponde a los números 2, 10, 37, 39 y 47 mientras el reintegro o número clave es el 2.
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 5,6 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € del premio).
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros: esa cantidad está exenta, así que si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF. Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa solo por 60.000 €, y Hacienda se queda 12.000 €).
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El Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Cuál ha sido la combinación ganadora?
La combinación ganadora del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 19 de abril de 2026, ha sido: 2, 10, 37, 39 y 47. El número clave o reintegro correspondiente al sorteo de hoy ha sido el 2.
Con esos números puedes comprobar tu boleto: necesitas acertar los cinco números más el número clave para llevarte el bote de Primera Categoría, mientras que con menos aciertos entras en las distintas categorías de premios inferiores.
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El Gordo de la Primitiva se celebra siempre los domingos, así que el próximo sorteo será el domingo 26 de abril de 2026, a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo, siempre que ya se haya realizado el escrutinio oficial. Los premios de hasta 2.000 euros se pueden hacer efectivos al momento en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado.
El plazo máximo para cobrar es de 3 meses (90 días naturales) contados desde el día siguiente al sorteo; pasado ese tiempo, el derecho al cobro caduca y el dinero del premio no reclamado pasa al Tesoro Público. Por eso es recomendable comprobar el boleto en cuanto se publiquen los resultados y no dejar el cobro para el último momento.
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda se queda un 20% de la parte del premio de El Gordo de la Primitiva que supere los 40.000 euros por boleto; esos primeros 40.000 euros están totalmente exentos y los cobras íntegros.
La retención se aplica de forma automática cuando vas a cobrar el premio en la administración (si es pequeño) o en el banco colaborador (si es grande), así que el dinero que recibes ya llega “neto” de impuestos.
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El Gordo de la Primitiva | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar un premio de El Gordo de la Primitiva necesitas, ante todo, el resguardo original de la apuesta en buen estado, porque es el único documento válido que acredita que ese premio es tuyo (si jugaste online, vale el justificante o resguardo electrónico que emite la plataforma).
Si el premio es de hasta 2.000 euros, normalmente basta con presentar ese resguardo en una administración de Loterías.
Mientras, para premios superiores a 2.000 euros tendrás que acudir a una entidad bancaria colaboradora (como CaixaBank o BBVA) con el boleto premiado y un documento de identidad en vigor (DNI, NIE o pasaporte), y facilitar un número de cuenta para que ingresen el dinero.
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El Gordo de la Primitiva | ¿Cuál ha sido el número clave?
El número clave del sorteo de hoy ha sido el número 2.
Si aciertas solo el número clave, sin acertar ninguno de los cinco números principales, ganas el reintegro, es decir, recuperas lo que jugaste en esa apuesta (1,50 € en una apuesta sencilla).
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El Gordo de la Primitiva de hoy | ¡Sale la combinación ganadora!
Loterías y Apuestas del Estado ha revelado la combinación ganadora del bote de 5,6 millones de euros: 2, 10, 37, 39 y 47.
El número clave ha sido: 2.
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El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
Para El Gordo de la Primitiva, el plazo general para cobrar el premio es de 3 meses (90 días naturales) desde el día siguiente al sorteo. Pasado ese tiempo, el derecho al cobro caduca y el dinero del premio no reclamado pasa al Tesoro Público.
Dentro de ese plazo puedes cobrarlo desde el día siguiente al sorteo: premios de hasta 2.000 euros en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado, y premios superiores a 2.000 euros exclusivamente en entidades bancarias colaboradoras. Es fundamental conservar el resguardo en buen estado, porque es el único documento válido para hacer efectivo el premio.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué porcentaje de lo recaudado se reparte?
En el Gordo de la Primitiva se destina el 55% de todo lo recaudado en cada sorteo a pagar premios. De ese 55%, un 45% va a las ocho categorías principales (desde 5+clave hasta 2 aciertos) y el 10% restante se reserva para el fondo de premios del reintegro (acertar solo el número clave).
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Gordo de la Primitiva | ¿Hasta cuándo puedo cobrar un premio?
En El Gordo de la Primitiva tienes un plazo de 3 meses para cobrar tu premio, contados desde el día siguiente al sorteo en el que resultó premiado el boleto. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca y el importe no reclamado pasa al Tesoro Público, sin posibilidad de recuperarlo después.
Durante esos 3 meses puedes cobrar premios de hasta 2.000 euros en cualquier administración de loterías, y los premios superiores a 2.000 euros únicamente en las entidades bancarias colaboradoras con Loterías y Apuestas del Estado, presentando el resguardo original y tu documentación de identidad.
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se queda Hacienda?
En los premios de El Gordo de la Primitiva Hacienda aplica el mismo criterio que para el resto de loterías de Loterías y Apuestas del Estado: los primeros 40.000 euros de cada premio están exentos y, sobre lo que supere esa cantidad, se retiene un 20% en el momento del cobro.
Es decir, si tu premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro; si ganas, por ejemplo, 100.000 euros, tributas solo por 60.000 (100.000 − 40.000) y Hacienda se queda 12.000 euros, recibiendo tú 88.000 netos.
La retención la practica directamente la entidad que te paga el premio (administración o banco colaborador), que ingresa ese 20% a nombre de la Agencia Tributaria, de modo que el dinero que llega a tu cuenta ya viene “limpio” de este impuesto especial y normalmente no tienes que volver a tributarlo en el IRPF.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué pasa si nadie acierta la combinación ganadora?
En el Gordo de la Primitiva, si nadie acierta la combinación ganadora de la Primera Categoría (5 números + número clave), el bote no se pierde, se acumula para el siguiente sorteo, aumentando así el premio máximo que podrá llevarse quien acierte en una fecha posterior.
Además, si tampoco hubiera acertantes en otras categorías superiores (segunda, tercera, etc.), los importes previstos para ellas se van sumando a categorías inferiores o al bote futuro, según marcan las normas del juego, de forma que el fondo destinado a premios va engordando progresivamente hasta que haya ganadores.
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El Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cuál es el premio de hoy?
Hoy el sorteo de El Gordo de la Primitiva pone en juego un bote aproximado de 5,6 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo al que opta un único acertante del día antes de impuestos.
Como siempre, los primeros 40.000 euros de cualquier premio están exentos y sobre el resto Hacienda aplica una retención del 20%, que se descuenta en el momento del cobro.
Además de ese bote principal, el juego reparte premios en varias categorías inferiores (desde 5 aciertos sin número clave hasta 2 aciertos, más el reintegro), que se pagan con porcentajes del fondo de premios y se reparten a partes iguales entre todos los acertantes de cada categoría.
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Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Hasta qué hora puedo comprar un ticket?
Para el Gordo de la Primitiva, el cierre general de venta de apuestas suele ser poco antes del sorteo, alrededor de las 21:15 h–21:25 h de los domingos (hora peninsular), aunque algunas administraciones online cortan unos minutos antes (por ejemplo, sobre las 20:50 h–21:00 h).
Conviene revisar siempre el horario que indique la propia administración o la plataforma donde compres el boleto, porque pueden fijar un cierre algo anterior al oficial y, además, en festivos concretos los horarios pueden modificarse.
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El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué diferencia hay entre una apuesta sencilla y una múltiple?
En el Gordo de la Primitiva, una apuesta sencilla es cuando eliges exactamente 5 números del 1 al 54 y 1 número clave del 0 al 9, lo que genera una única combinación y pagas solo el precio básico de una apuesta.
En cambio, una apuesta múltiple es cuando marcas más de 5 números en el bloque (por ejemplo, 6, 7, 8 números…), de forma que el sistema combina esos números y en realidad juegas muchas apuestas sencillas a la vez: aumentan tus posibilidades de premio, pero también sube bastante el precio del boleto porque pagas por todas las combinaciones generadas.
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El Gordo de la Primitiva de hoy, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros; hasta 40.000 euros por boleto no pagas nada.
Por ejemplo, si te tocan 100.000 euros del Gordo de la Primitiva, 40.000 están exentos y sobre los 60.000 restantes se aplica el 20%, así que pagarías 12.000 euros y cobrarías 88.000 netos.
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El Gordo de la Primitiva | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
Si en El Gordo de la Primitiva solo aciertas el reintegro (el número clave), recuperas el dinero jugado en esa apuesta sencilla, es decir, te devuelven el importe del boleto para esa combinación.
En la práctica, es como si esa jugada te hubiera salido “gratis”, porque no ganas más dinero del que pusiste, pero tampoco lo pierdes.
Si tu boleto tiene varias apuestas y más de una acierta el reintegro, recibirás la devolución correspondiente por cada una de esas jugadas, acumulando varios importes de reintegro en el mismo resguardo.
Además, si además del reintegro aciertas otros números (por ejemplo, 2 números y reintegro), el premio será superior porque entrarás en una categoría de aciertos con cuantía mayor que la simple devolución.
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Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar un premio de El Gordo de la Primitiva necesitas, ante todo, el resguardo original de la apuesta en buen estado; es el documento que acredita que tú eres el titular del premio y sin él no te lo pagarán. Si has jugado por internet, lo que tendrás es un justificante electrónico emitido por la propia plataforma, que hace las veces de resguardo.
Además, para premios a partir de 2.000 euros tendrás que identificarte con un documento oficial en vigor (DNI, NIE o pasaporte) y facilitar los datos que te pida el banco colaborador para ingresar el importe en tu cuenta (a veces también justificante de titularidad de la cuenta y firma de formularios de protección de datos y prevención de blanqueo).
En premios inferiores a 2.000 euros normalmente basta con presentar el resguardo en una administración de loterías, sin identificación obligatoria, y te lo pagan en efectivo o por ingreso en cuenta.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Dónde cayó el premio del último sorteo?
En el sorteo de El Gordo de la Primitiva del pasado domingo 12 de abril de 2026, el premio de Primera Categoría (5 aciertos + número clave) quedó desierto, lo que generó el bote actual.
Sin embargo, hubo un gran afortunado de Segunda Categoría (5 aciertos), que se llevó un premio de 163.750,14 €. Dicho número fue vendido en la Administración de Loterías de Madrid, más concretamente la situada en la calle Preciados, 7.
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El Gordo de la Primitiva | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar un premio de El Gordo de la Primitiva necesitas, ante todo, el resguardo original de la apuesta en buen estado, porque es el único documento válido que acredita que ese premio es tuyo (si jugaste online, vale el justificante o resguardo electrónico que emite la plataforma).
Si el premio es de hasta 2.000 euros, normalmente basta con presentar ese resguardo en una administración de Loterías.
Mientras, para premios superiores a 2.000 euros tendrás que acudir a una entidad bancaria colaboradora (como CaixaBank o BBVA) con el boleto premiado y un documento de identidad en vigor (DNI, NIE o pasaporte), y facilitar un número de cuenta para que ingresen el dinero.