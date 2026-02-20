Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo de Cuponazo hoy, viernes 20 de febrero de 2026. Los números premiados son los siguientes:
🔴 Número Premiado (cada cupón 40.000€):
🔴 Serie (6.000.000€):
¿Cuánto es el bote del premio de hoy?
El bote del sorteo del Cuponazo de la ONCE para hoy, viernes 13 de febrero de 2026, es de 6.000.000 € al número completo (cinco cifras) y serie, que es el premio reservado para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta. Si hubiera más de un cupón con las mismas cinco cifras y serie premiadas con el máximo premio, el importe total del bote se reparte a partes iguales entre todos esos cupones ganadores, mientras que las cinco cifras sin serie optan a otros premios importantes (como los de 40.000 € o 25.000 € por cupón, según modalidad normal o XXL), de forma que el sorteo reparte cada viernes tanto un gran bote principal como cientos de miles de premios secundarios.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE. En la práctica, los premios obtenidos con cupones físicos se cobran en primer lugar en cualquier vendedor o punto de venta de la ONCE (para importes más pequeños), mientras que los premios de mayor cuantía pueden gestionarse a través de los centros de la ONCE o de las entidades colaboradoras indicadas por la organización; si el cupón se ha jugado por Internet, el premio se abona en la cuenta de usuario y, a partir de cierta cantidad, se tramita mediante transferencia bancaria, siguiendo los plazos y comprobaciones de identidad fijados por JuegosONCE.
¿Cuánto se queda Hacienda?
En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio, sino que se aplica el mismo esquema que para otros premios de lotería: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20 % mediante un gravamen especial. Esto implica que si tu premio del Cuponazo es de 40.000 € o menos lo cobras íntegro, y si es mayor solo paga impuestos la parte que supere esos 40.000 € (por ejemplo, con 100.000 € tributan 60.000 € y Hacienda se queda 12.000 €), con la ventaja de que la retención la practica directamente la ONCE en el momento del cobro, de modo que el dinero que recibes ya llega “neto” y no suele ser necesario volver a declararlo en el IRPF; en premios compartidos, esos 40.000 € exentos se reparten proporcionalmente entre los participantes según el porcentaje de cupón que tenga cada uno, y a partir de ahí se aplica, si procede, el 20 % sobre la parte individual que exceda su tramo exento.
Cuponazo ONCE | ¿Se pueden comprar cupones del Cuponazo por Internet?
Sí, la ONCE permite adquirir cupones del Cuponazo a través de su plataforma online JuegosONCE, donde se puede elegir el número deseado o dejar que el sistema asigne uno al azar. Esta opción facilita la participación de quienes no pueden acercarse a un punto de venta físico o prefieren gestionar sus apuestas desde casa.
El proceso de compra online es sencillo: basta con registrarse en la web, seleccionar el juego del Cuponazo, elegir el número y la fecha del sorteo, y completar el pago. Una vez realizada la transacción, el cupón queda asociado al usuario y puede consultarse digitalmente, con las mismas garantías que un cupón físico.
Cuponazo ONCE | ¿Cómo puedo comprobar si mi cupón del Cuponazo está premiado?
La forma más segura de comprobar si tu cupón del Cuponazo está premiado es acudir a la web oficial de JuegosONCE, donde existe un comprobador específico para introducir el número y la serie. Al introducir estos datos, el sistema te indicará automáticamente si el boleto tiene algún premio asociado y su cuantía.
También puedes revisar tu cupón en puntos de venta autorizados de la ONCE, como quioscos y vendedores habituales, que disponen de terminales conectados al sistema central. Además, numerosos medios digitales ofrecen resúmenes del resultado con el número y la serie ganadores, así como las principales categorías de premios.
Cuponazo ONCE, hoy | ¿Cuántos reintegros se reparten en el Cuponazo?
El Cuponazo contempla cientos de miles de reintegros de 3 euros, que permiten recuperar el importe jugado cuando coinciden las dos primeras o las dos últimas cifras del número ganador, entre otros supuestos. Estos reintegros forman la base del reparto, ya que afectan a un volumen muy amplio de boletos.
Aunque el reintegro no supone un beneficio económico neto, sí permite al jugador volver a participar en el sorteo de la semana siguiente sin coste adicional. Esta dinámica es habitual en los productos de lotería, que utilizan los reintegros como mecanismo de fidelización y de mantenimiento del interés del público.
Cuponazo ONCE, hoy |¿Qué premios existen para quienes aciertan tres cifras?
En el cuadro de premios del Cuponazo se contemplan 12.150 premios de 50 euros para quienes acierten las tres primeras cifras del número agraciado y otros 12.150 premios de 50 euros para quienes acierten las tres últimas. Estas combinaciones menores siguen manteniendo el orden de las cifras, pero no exigen coincidir con todo el número.
Gracias a estos premios, muchos participantes pueden obtener una recompensa si su boleto comparte solo parte del número ganador. De esta manera, se refuerza la sensación de que el sorteo reparte premios entre un gran número de jugadores, más allá del titular del premio principal y de los 40.000 euros.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Qué premios hay por acertar cuatro cifras en el Cuponazo?
El Cuponazo de la ONCE ofrece 1.215 premios de 500 euros por acertar las cuatro primeras cifras y otros 1.215 premios de 500 euros por acertar las cuatro últimas cifras del número agraciado. Estos premios intermedios refuerzan el atractivo del sorteo, ya que no exigen acertar el número completo.
Así, un cupón que comparte solo las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras con el número ganador, manteniendo el orden, puede acceder a estos 500 euros. Se trata de cantidades que, sin ser millonarias, pueden suponer un impulso económico relevante para los jugadores que consigan estas coincidencias.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Cuántos premios de 40.000 euros se reparten en el Cuponazo?
En cada sorteo del Cuponazo se reparten 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número agraciado, sin tener en cuenta la serie. Estos premios suponen una parte muy importante del reparto total y permiten que un gran número de jugadores obtengan un premio elevado.
Para acceder a estos 40.000 euros es suficiente con que el número de tu cupón coincida exactamente con las cinco cifras del número ganador, aunque la serie no sea la misma. Esto convierte a estos premios en una opción muy valorada por quienes juegan al Cuponazo, ya que otorgan una cuantía sustancial sin exigir la coincidencia total de serie.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Qué es el modelo “por los lados puedes ser ganador” del Cuponazo?
El Cuponazo incorpora un modelo comercial conocido como “por los lados puedes ser ganador”, mediante el cual se premian las combinaciones que se aproximan al número principal por sus cifras laterales. En la práctica, esto supone que no solo el número exacto obtiene premio, sino también numerosos boletos que aciertan algunas de las cifras del comienzo o del final del número agraciado.
Gracias a este diseño, el sorteo reparte premios de entre 500 euros y el reintegro de 3 euros, incrementando la probabilidad de que un jugador obtenga algún retorno. Este enfoque hace el juego más atractivo, ya que los participantes no dependen únicamente de acertar el número completo, sino que sus opciones de premio se amplían a otras combinaciones cercanas.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Cómo se elige el número y la serie del Cuponazo?
Cada cupón del Cuponazo está formado por un número de cinco cifras, entre el 00000 y el 99999, y un número de serie comprendido entre el 1 y el 135. La ONCE emite todos los números posibles dentro de ese rango, asociados a las diferentes series disponibles, configurando así la totalidad de boletos que pueden ser agraciados.
El sistema de sorteo consiste en la extracción aleatoria de las cifras que componen el número ganador y, posteriormente, de la serie, garantizando que todo el proceso se realiza con las debidas garantías y controles. Esta mecánica de juego, basada en números y series, es una de las señas de identidad de los productos de la ONCE.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Cuánto cuesta un cupón del Cuponazo de la ONCE?
El precio del cupón del Cuponazo de la ONCE es de 3 euros por apuesta, según la información facilitada por ONCE y por los medios especializados. Con ese importe se participa en el sorteo del viernes correspondiente, optando al premio principal de 6.000.000 de euros y al resto de premios secundarios.
Este precio fijo facilita que el producto se mantenga reconocido entre los jugadores habituales, que saben cuánto deben invertir cada semana si quieren participar. Además, al tratarse de un sorteo semanal, muchos compradores planifican su participación de forma regular, eligiendo siempre un mismo número o variándolo en función de sus preferencias.
Cuponazo de la ONCE, hoy |¿Qué otros premios reparte el Cuponazo además del bote de 6 millones?
Además del premio de 6.000.000 de euros a las cinco cifras más la serie, el Cuponazo reparte 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado, sin necesidad de acertar la serie. Esto significa que hay más de un centenar de boletos que pueden obtener una cantidad muy relevante de dinero solo por coincidir en el número completo.
El sorteo incluye también premios por aproximaciones a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras, a las tres primeras y a las tres últimas, y a las dos primeras y dos últimas, además de los reintegros. Gracias a esta estructura, muchos jugadores pueden recuperar su apuesta o ganar cantidades menores, pero igualmente interesantes, aunque no logren el premio mayor.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Cuánto dinero se puede ganar con el premio principal del Cuponazo?
El premio principal del Cuponazo de la ONCE asciende a 6.000.000 de euros para el cupón que acierta las cinco cifras y la serie del número agraciado. Se trata de uno de los premios más altos que se pueden obtener con un único cupón dentro de la oferta de juegos de la ONCE, lo que explica la popularidad de este sorteo semanal.
Para optar a este premio millonario es necesario que tu boleto coincida exactamente con el número de cinco cifras y la serie extraídos en el sorteo. Si solo coinciden las cinco cifras pero no la serie, o si se aciertan únicamente algunas cifras, se accede a los premios secundarios previstos en el cuadro oficial de premios del Cuponazo.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿A qué hora se celebra el sorteo del Cuponazo de la ONCE los viernes?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE se celebra todos los viernes a las 21:25 horas, según el horario oficial de JuegosONCE. Esta hora se mantiene de manera estable durante todo el año, salvo cambios puntuales que serían comunicados con antelación por la organización.
Gracias a este horario fijo, los jugadores saben exactamente cuándo se realiza la extracción de las bolas que determinarán el número y la serie premiados. A partir de esa hora, el resultado comienza a estar disponible a través de la web de JuegosONCE, establecimientos colaboradores y distintos medios de comunicación que ofrecen la información actualizada.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Cuál es el premio del sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha vuelto a poner en juego un gran premio millonario para quienes han apostado por su número favorito. Como cada semana, la combinación ganadora se compone de un número de cinco cifras y una serie, que son los que determinan el boleto agraciado con el premio principal.
Además del premio mayor, el Cuponazo reparte una amplia estructura de premios secundarios que permite que miles de jugadores puedan obtener algún tipo de retorno por su apuesta. Para conocer con exactitud el reparto de premios, así como si tu número se encuentra entre los afortunados, es imprescindible comprobar el boleto en los canales oficiales de la ONCE o en EL ESPAÑOL que detallan los resultados.
Comprobar Cuponazo de la ONCE | Comienza la cobertura del sorteo
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo del Cuponazo de la ONCE que se llevará a cabo este viernes, 20 de febrero de 2026.
El sorteo comenzará a las 21:25 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!