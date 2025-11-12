Resultados del sorteo del 11 del 11 de la ONCE del martes 11 de noviembre de 2025:
-Primera extracción: 16.204 (serie 059)
-Segunda extracción: 81.237 (serie 020)
-Tercera extracción: 84.305 (serie 103)
-Cuarta extracción: 90.998 (serie 047)
-Quinta extracción: 24.760 (serie 120)
-Sexta extracción: 85.184 (serie 050)
-Séptima extracción: 69.020 (serie 056)
-Octava extracción: 03.667 (serie 109)
-Novena extracción: 74.453 (serie 010)
-Décima extracción: 43.952 (serie 093)
-Undécima extracción: 89.182 (serie 044)
-Duodécima extracción: 21.925 (serie 120)
-
Comprobar el sorteo 11 del 11 de la ONCE | ¿Cual ha sido el primer premio del sorteo?
El primer premio del sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE es el 16.2024 de la serie 059.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE | ¿Cuánto dinero se lleva Hacienda de los premios?
En la actualidad, el mínimo exento de los premios de loterías se sitúa en 40.000 euros, por lo que todos los premios inferiores a esta cifra están exentos del pago de impuestos. Sin embargo, para todos aquellos que superen esta cantidad, se aplicará sobre los mismos un gravamen del 20%.
En el caso del premio especial del Sorteo del 11 del 11 de la ONCE, de 11 millones de euros, así como de los once premios de un millón de euros y los premios de 50.000 euros, no se cobran de forma íntegra. En el primer caso, del total, 2.192.000 euros van a parar a la Agencia Tributaria, por lo que el ganador recibe finalmente 8.808.000 euros.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE | ¿Dónde se cobra el premio del sorteo?
Si un cupón resulta premiado y este ha sido jugado por internet a través del sitio web de Juegos ONCE, se ingresará el importe automáticamente en la cuenta virtual de la web. Desde ahí se podrá utilizar el dinero para jugar a otros productos de lotería en la plataforma o bien transferir el premio a una cuenta bancaria de la que se sea titular sin ningún coste adicional.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE| ¿Se puede cobrar un cupón roto, perdido o robado?
Si has comprado tu cupón del Sorteo 11/11 de la ONCE a través de un vendedor oficial o en un punto de venta autorizado, un cupón roto, perdido o robado no será válido, según indica la normativa del sorteo.
-
-
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE: ¿Cuáles son los bancos autorizados?
Para cobrar el premio existen una serie de entidades bancarias que están autorizadas a entregar el dinero a los jugadores agraciados en el sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE. Son los siguientes: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, BBVA, CaixaBank, Caja Sur, Banco Caja Mar, Caja Rural, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE | ¿Quién ha vendido el cupón ganador?
La suerte del 11/11 de la ONCE ha llegado a Parla de manos de Julián Silvestre Rodríguez, que regenta un quiosco de prensa, establecimiento colaborador solidario con la ONCE, situado en la calle Real, justo frente a la estación de Renfe de la localidad, un lugar de mucha afluencia y mucho paso de personas.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE: Información del Sorteo Extraordinario de la ONCE
El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE puso en juego un primer premio de 11 millones de euros, y 11 premios de un millón, a sendas extracciones de un número (cinco cifras) y una serie. Además, 119 premios de 50.000 euros, 1.309 de 2.000 y otros 1.080 de 1.200 euros.
-
Balance de la ONCE tras este sorteo especial
El sorteo del 11 del 11 de la ONCE 2025 ha repartido muchísimo dinero y es una alegría para la ONCE, con hasta 66 premios de 50.000 euros al cupón por diferentes rincones de España: 3 más en A Coruña (también en Galicia); uno en Tarragona; 10 cupones repartidos en el barrio madrileño de Vallecas, para sumar 500.000 euros; dos cupones premiados en Canarias y un último premio de 50.000 euros lo ha logrado un usuario que entró en la web juegosonce.es y compró ahí su cupón.
-
Ávila, otra ciudad donde ha tocado el Cupón 11/11 de la ONCE
Ávila ha sido otra de las provincias agraciadas por este 11/11 de la ONCE, con un cupón de un millón de euros que ha sido repartido de manos del vendedor Carlos Manuel Carpintero Morales, que vende habitualmente en el Paseo de la Estación, número 32.
-
¿En qué ciudades ha dejado premios el Cupón 11/11 de la ONCE?
Cynthia Raquel Zárate Villalba ha dado otro millón de euros en Ciudad Real capital, desde sus puntos habituales de venta en la calle La Mata y la calle Toledo. “Es una alegría muy grande”, decía a primera hora de la mañana, un día en el que está de libranza, pero se ha puesto rápido su chaleco para recorrer sus zonas al encuentro de sus clientes agraciados. De hecho, también ha repartido otros 95 cupones de 2.000 euros cada uno, “una maravilla de lluvia fina”, sonreía.
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE | Ciudad Real, doble suerte millonaria
Y la provincia de Ciudad Real ha recibido la suerte doblemente, con otros dos cupones de un millón de euros cada uno. El vendedor Víctor Sedano Arévalo ha dado un premio de un millón en Puertollano, habitualmente ubicado en la calle Valdepeñas, número 2, pero que vende por el conocido como ‘barrio de las 600’ y en el complejo petroquímico de Repsol.
-
¿En qué ciudades ha dejado premios el Cupón 11/11 de la ONCE?
Otro millón ha recalado también en Pontevedra, en este caso en el interior, entre las localidades de A Cañiza y Covelo, lugares donde trabaja en ruta el vendedor de la ONCE Diego Rodríguez Conde que, además, lleva apenas 15 días repartiendo la ilusión en esa zona. “Ha sido llegar a esa zona y besar el santo y me hace muy feliz entrar por la puerta grande. Seguro que ahora todos mis clientes se creen que soy el que más premios reparte”, sonreía esta mañana, esperando compartir la ilusión con algunos clientes del restaurante ‘Os do Resedo’, donde habitualmente también reparte suerte.
-
¿En qué ciudades ha dejado premios el Cupón 11/11 de la ONCE?
En Pontevedra, el vendedor de la ONCE Ramón Bertoldo Díaz ha dado un millón desde su puesto de venta en la Plaza de España, desde la que se suele mover por la calle Michelena. “Estoy muy contento porque hay alguien al que le he arreglado la vida con un milloncete”, ha dicho.
-
“No puedo explicar con palabras lo que siento. No he pegado ojo en toda la noche y sigo en estado de emoción constante. Ya han venido por aquí algunos premiados con 50.000 euros, pero no tengo ni idea de quién ha podido llevarse los 11 millones. Es una pasada”, decía a primera hora de esta mañana, con el quiosco lleno de gente preguntando e interesándose por lo ocurrido.
-
-
-
Comprobar sorteo 11 del 11 de la ONCE| ¿Dónde tocó el primer premio en 2024?
El primer premio del ONCE del 11/11/2024 —número 42625, serie 119— fue vendido en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.
-
