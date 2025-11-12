En la actualidad, el mínimo exento de los premios de loterías se sitúa en 40.000 euros, por lo que todos los premios inferiores a esta cifra están exentos del pago de impuestos. Sin embargo, para todos aquellos que superen esta cantidad, se aplicará sobre los mismos un gravamen del 20%.

En el caso del premio especial del Sorteo del 11 del 11 de la ONCE, de 11 millones de euros, así como de los once premios de un millón de euros y los premios de 50.000 euros, no se cobran de forma íntegra. En el primer caso, del total, 2.192.000 euros van a parar a la Agencia Tributaria, por lo que el ganador recibe finalmente 8.808.000 euros.