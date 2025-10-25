Sueldazo ONCE, hoy sábado: comprobar resultados del 25 de octubre de 2025, en directo

El número premiado del Sueldazo de la ONCE de este domingo, 19 de octubre de 2025, ha sido para el:

61846

Serie: 040

remios del sorteo diario del Cupón de la ONCE

35.000 € a las 5 cifras.

500 € al número anterior o posterior del primer premio.

200 € a las 4 últimas cifras.

20 € a las 3 últimas cifras.

6 € a las 2 últimas cifras.

1,50 € a la decena de millar.

1,50 € a la última cifra.

Premios adicionales "La Paga"

3.000 € al mes durante 25 años a las 5 cifras del Cupón Diario y serie.

0,50 € a la primera cifra del Cupón Diario.

0,50 € a la última cifra del Cupón Diario.

Acerca del Cupón Diario de la ONCE

El origen del Cupón Diario de la ONCE se remonta a la década de 1920, cuando a través de distintas asociaciones de personas ciegas se pusieron en marcha pequeñas rifas como medio de vida, ya que era uno de los colectivos más empobrecidos de un país deprimido social y económicamente.

Estas rifas fueron extendiéndose por las distintas ciudades de España hasta que nació en 1939 el cupón conocido como “Cupón Pro-Ciegos", que consistía en un número de tres cifras cuyo sorteo era independiente para cada provincia española.

El Cupón Diario de la ONCE era el único tipo de sorteo que existía hasta 2004, cuando se fueron incorporando diferentes sorteos para intentar competir con la gama que ya tenía Loterías y Apuestas del Estado.

El juego del Cupón Diario de la ONCE se realiza todos los días de lunes a jueves teniendo un precio de 1,50€ por apuesta. Existen varios premios dependiendo de la cantidad de números acertados y a su vez, de haber seleccionado la opción adicional de "La Paga". Este juego complementario de "La Paga" tiene un precio de 0,50€ con tres posibilidades de premio.

Acerca de la ONCE

Los inicios de esta organización se remontan a 1938. Entonces, se conocía como Organización Nacional de Ciegos (ONC), y la E de Españoles no se añadió hasta 1952. Esta organización fue la primera en luchar por su autonomía a través de la venta de cupones y actualmente es la principal fuente de financiación de su labor social.

La actividad comercial la llevan a cabo personas con ceguera, deficiencia visual grave y otras discapacidades, contribuyendo de esta manera a su desarrollo profesional e integración en la sociedad. También cuentan con la plataforma “JuegosONCE.es” donde se puede realizar la compra de los cupones de manera online, así como en algunos establecimientos autorizados como estancos, gasolineras, etc., con el objetivo de llegar a más lugares, con horarios más amplios y en espacios en los que hasta ahora la ONCE no era visible.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles es el único organismo privado autorizado para comercializar juegos de loterías en el ámbito estatal.

Nota: EL ESPAÑOL no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir en los resultados publicados. La única lista oficial válida es la que proporciona la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).