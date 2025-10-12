Un nuevo sorteo de El Gordo de La Primitiva se celebró el domingo 5 de octubre de 2025 con un premio de 4,5 millones de euros.
Recordemos que la última combinación ganadora correspondió a los números 05, 14, 16, 20 y 39, mientras que el reintegro fue el 08.
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy, domingo 12 de octubre de 2025 | ¿Qué diferencia hay entre una apuesta sencilla y una múltiple?
La gran diferencia es la cantidad de combinaciones que juegas. Con una apuesta sencilla, solo juegas una combinación de 5 números + 1 clave.
Por otro lado, con una apuesta múltiple, estás jugando muchas combinaciones en un solo boleto, lo que aumenta tus probabilidades de premio, pero también el coste. La apuesta sencilla es más económica y directa, mientras que la múltiple es más ambiciosa y estratégica.
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy, domingo 12 de octubre de 2025 | ¿Dónde puedo jugar a última hora si estoy fuera de casa?
Si no puedes ir a una administración física, puedes jugar desde el móvil o el ordenador en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en apps autorizadas. Son rápidas, seguras y funcionan hasta el cierre.
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy, domingo 12 de octubre de 2025 | ¿Cuánto cuesta una apuesta?
Una apuesta sencilla cuesta exactamente 1,50 euros, lo que la convierte en una de las loterías más accesibles en relación con los premios que puede otorgar.
Este precio permite participar con una combinación de cinco números más un número clave. Si deseas aumentar tus posibilidades con apuestas múltiples, el precio crece proporcionalmente según la cantidad de combinaciones que juegues.
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy, domingo 12 de octubre de 2025 | ¿Quién organiza este sorteo?
El Gordo de La Primitiva está gestionado por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), una entidad pública que depende directamente del Gobierno de España. Gracias a ello, se asegura la transparencia, seguridad y fiabilidad en cada sorteo, lo que aporta confianza a los millones de jugadores que participan semana tras semana.
Además de este juego, SELAE también administra otros de gran tradición y popularidad en el país. Entre ellos destacan La Primitiva, la Bonoloto, la Lotería Nacional y el emblemático Sorteo Extraordinario de Navidad, considerado uno de los eventos más esperados del año.
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy | ¿Cómo jugar online al sorteo del domingo?
Jugar al Gordo de la Primitiva es un proceso sencillo y rápido. Basta con entrar en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, registrarse o iniciar sesión y seleccionar la opción del Gordo de la Primitiva en el Menú Principal. Una vez allí, podrás elegir tus 5 números del 1 al 54 y un número clave entre el 0 y el 9, o bien dejar que el sistema los genere automáticamente.
La participación puede hacerse en un solo sorteo o en varios de manera consecutiva. Tras realizar la selección, únicamente tendrás que completar el pago y guardar el resguardo digital como comprobante de tu apuesta.
El sorteo se celebra todos los domingos a las 21:40 horas, lo que te permite seguirlo fácilmente desde casa. De este modo, participar en el Gordo de la Primitiva es cómodo, accesible y totalmente online.
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy, domingo 12 de octubre de 2025 | Comienza la cobertura del sorteo
¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos a la cobertura en directo de EL ESPAÑOL del sorteo de El Gordo de La Primitiva, que tendrá lugar este domingo, 12 de octubre de 2025, a partir de las 21:40 horas. Como cada semana, la expectación es máxima entre los jugadores que sueñan con llevarse el gran premio y cambiar su vida de la noche a la mañana.
Desde este momento estaremos atentos a toda la previa del sorteo, explicando cómo funcionan las participaciones, los premios en juego y recordando algunos de los últimos resultados destacados. Acompáñanos en esta retransmisión especial y no te pierdas ningún detalle de lo que ocurra en esta noche de suerte. ¡Comenzamos!