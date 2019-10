Resultados de la Lotería Nacional del jueves, 10 de octubre de 2019

Un nuevo sorteo de la Lotería Nacional ha sido celebrado el jueves, 10 de octubre de 2019 con los siguientes resultados:

El primer premio ha sido para el número 74.385, agraciado con 300000€ a la serie (30000€ al décimo)

El segundo premio ha correspondido al número 2.749, agraciado con 60000€ a la serie (6000€ al décimo)

Aquellos décimos acabados en: 9, 0 y 5 han sido agraciados con el reintegro.

Premios y sorteos de la Lotería Nacional

Sorteo ordinario del jueves

1er Premio de 30.000€ al décimo acertando las 5 cifras de la primera extracción.

2º Premio de 6.000€ al décimo acertando las 5 cifras de la segunda extracción.

Reintegro de 3€ al décimo acertando la última cifra del primer premio o alguna de las dos extracciones adicionales correspondientes al reintegro.

Sorteo ordinario del sábado

1er Premio de 60.000€ al décimo acertando las 5 cifras de la primera extracción.

2º Premio de 12.000€ al décimo acertando las 5 cifras de la segunda extracción.

Reintegro de 6€ al décimo acertando la última cifra del primer premio o alguna de las dos extracciones adicionales correspondientes al reintegro.

Sorteos Especiales

El precio de este décimo es mayor que el de los sorteos ordinarios, al igual que los premios, que ven incrementadas sus cuantías. Este tipo de sorteo de la Lotería Nacional se celebra al menos una vez al mes y suele caer en sábado. Los sorteos especiales más relevantes son: el Sorteo de la Lotería de San Valentín, Sorteo del día del Padre y Sorteo del día de la Madre entre otros.

Sorteos Extraordinarios

Dentro de los Sorteos Extraordinarios, existen varios tipos: en primer lugar, estarían los conmemorativos como son: el Sorteo Extraordinario del Turista, el Sorteo Extraordinario del Día de San Valentín, el Sorteo Extraordinario del Día del Padre y el del Día de la Madre, etc., todos con un precio de 15€ el décimo y con un premio de 15 Millones de euros a un décimo. En segundo lugar, se encuentran los juegos más populares: el Sorteo Extraordinario de El Niño, el Sorteo Extraordinario de los Niños de San Ildefonso y el Sorteo de Navidad. El precio es de 20€ el décimo y los premios varían dependiendo del sorteo.

¿Cómo funciona La Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es el sorteo más conocido y con más historia de todas las loterías españolas. Para entender este sorteo hay que conocer sus características, como que se divide en cuatro partes: el décimo, que es el documento mínimo para participar en el sorteo; el billete que son los diez décimos de una misma serie y número; la serie es el conjunto de billetes de un mismo número es decir, cada una de las sucesiones numeradas entre el 00.000 hasta el 99.999; la fracción identifica a cada uno de los 10 décimos de un mismo billete. Gracias a la fracción se puede hacer la distinción de cualquier décimo, incluso de los que pertenezcan a un mismo número y serie.

Los Sorteos Ordinarios se juegan dos días por semana: los jueves y los sábados. Los décimos son muy característicos ya que cada semana tienen una imagen y un fondo distinto dedicado a homenajear personajes históricos, monumentos, obras de arte, etc. Los Sorteos Especiales solo caen en sábado, por lo que si se celebra un sorteo especial, no se juega el sorteo ordinario de los sábados. El Sorteo Extraordinario no tiene una fecha fija pero suele caer también en sábado tras el acontecimiento de un día importante, como por ejemplo: el Sorteo del Día de San Valentín, el Sorteo de Día de la Madre o el Sorteo del Día del Padre. Por otro lado, hay Sorteos Extraordinarios que sí tienen fecha fijada, la misma todos los años, como son: el sorteo de Navidad que se juega todos los 22 de diciembre que tiene un premio de 400.000€ al décimo y el Sorteo Extraordinario del Niño celebrado todos los 6 de enero con premio fijo de 200.000€ al décimo. Todos los décimos de los sorteos extraordinarios tienen algún adorno dedicado al motivo del día celebrado.

Cómo participar en el Sorteo de la Lotería Nacional

El décimo es el documento oficial que se puede adquirir en uno de los 10.500 puntos de venta físicos. Entre estos establecimientos se encuentran los propios puntos de venta oficiales de Loterías y Apuestas del Estado y los estancos donde también está permitida su venta. Por otro lado, los décimos se pueden comprar en algunos bares y otros establecimientos comerciales donde pueden cobrar algún cargo de gestión. La finalidad de vender en varios tipos de distribuidores facilita la labor comercial de las administraciones de lotería pudiendo llegar a más número de personas en un horario más amplio. Si se prefiere, se puede participar a través de plataformas web que tengan activado el servicio de venta online para ello, hay que cerciorarse de que la web sea de confianza y que ofrezca todo tipo de garantías.

Legislación y recaudación

La Lotería Nacional depende de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) que, a su vez está coordinada por el Ministerio de Economía y Hacienda. Del total de la recaudación, el Estado se adjudica un 30% y el resto se destina al pago de los premios.

Todos los décimos de Lotería de la SELAE se consideran “valores del estado”. Por tanto, cualquier tipo de alteración, falsificación o rectificación se considera un delito y tiene consecuencias penales. Los billetes de lotería se consideran “títulos al portador” por lo que el poseedor del documento tiene pleno derecho al premio. Al compartir un décimo, hay que asegurarse de firmar por cada uno de los que tomen parte en el décimo con: nombre y apellidos y la cantidad de cada participación junto con una fotocopia del DNI, todo ello para evitar que quien guarde el billete no quiera repartir el premio.

Algunos siglos de historia

La Lotería Nacional nace durante el mandato de Napoleón I en España. En 1811 España estaba dividida en dos partes: la mayor parte del territorio estaba ocupada por el rey de Nápoles y los “afrancesados”, como se llamaba a los seguidores franceses. El resto del territorio era la resistencia de los “antifranceses” que se habían quedado aislados en Cádiz y Portugal. Los antifranceses no contaban con una situación económica suficiente como para solventar la Guerra de Independencia, por lo que Ciriaco González Carvajal, secretario en las Cortes de Cádiz, tuvo la brillante idea de crear una Lotería en la que pudieran participar todos los ciudadanos y poder así, conseguir armas para expulsar a las tropas francesas de la península sin tener que recurrir a un aumento de los impuestos, que podría ser mal visto por la sociedad. La iniciativa fue aceptada en 1812, cuando se celebró el primer sorteo de Lotería Nacional llamado “Lotería Moderna” y cuyos números estaban impresos en el décimo.

El veintiocho de febrero de 1814 se oficia el primer sorteo en Madrid cuyo nombre cambia a “Lotería Nacional de billetes”. Desde entonces, la sede que estaba establecida en Cádiz se traspasa definitivamente a la capital.

Nota: EL ESPAÑOL no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir en los números premiados y/o en la cuantía de los premios. La única información oficial válida es la que proporciona la “Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado” (SELAE).