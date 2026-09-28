Shakira llega al ecuador de su residencia europea en Madrid: próximos conciertos, fechas y entradas disponibles

La residencia europea de Shakira en Madrid acaba de llegar al ecuador con más de 50.000 personas por noche e invitados de primer nivel. Uno de los más especiales fue Alejandro Sanz, que se subió al escenario del Macondo Park el pasado viernes para sorprender a los presentes e interpretar junto a la colombiana 'La Tortura' —una canción que marcó un antes y un después para ambos— y, por primera vez sobre un escenario, compartieron 'Corazón Partío'.

Todavía queda la otra mitad de conciertos de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en nuestro país, con invitados igual de especiales y muchas más sorpresas en el recinto Macondo Park. Si no quieres perderte una de las mayores residencias que se han hecho en nuestro país, quedan las últimas entradas disponibles en StubHub desde 130€. ¡Corre a por la tuya!

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Razones para no perderte la residencia europea de Shakira

Un repertorio de grandes éxitos que pasa por 'La tortura', 'Antología', 'Waka Waka', 'Loba' hasta el más reciente 'Dai Dai'.

Invitados sorpresa todas las noches sobre el escenario: Laura Pausini, Alejandro Sanz, Manuel Turizo…

El recinto tiene espacios dedicados a la cultura, la gastronomía y el entretenimiento.

Solo quedan 6 conciertos más en la capital para cerrar su 'LMYNL World Tour' en Madrid.

Seis conciertos más para disfrutar de Shakira en Madrid

shakira seitrack.jpg SEITRACK

Aún nos queda Shakira para rato en Madrid, pues la colombiana tiene por delante la mitad de su residencia europea en el Macondo Park con seis conciertos este mes de octubre. De momento, ya han pasado por el recinto artistas como Laura Pausini —compartieron 'Antología'—, Alejandro Sanz o Manuel Turizo —estrenó en directo su nueva colaboración con Shakira, 'Copa vacía'—.

Los invitados están causando mucha expectación dentro del show, pues son sorpresa. Al igual que los famosos que acompañan a Shakira en ese recorrido desde el backstage hasta el escenario, 'Los caminantes', donde ya hemos visto a Paula Echevarría, Marta Díaz, Lola Lolita o Alice Campello, entre otros.

Fechas y precios de los próximos conciertos de Shakira en Madrid

A Shakira le quedan todavía seis conciertos más en el Macondo Park, la mitad de su residencia europea en Madrid. Estas son las fechas y precios de las últimas entradas disponibles en StubHub:

Viernes 2 de octubre de 2026: entradas disponibles desde 149€.

Sábado 3 de octubre de 2026: entradas disponibles desde 160€.

Domingo 4 de octubre de 2026: entradas disponibles desde 140€.

Viernes 9 de octubre de 2026: entradas disponibles desde 130€.

Sábado 10 de octubre de 2026: entradas disponibles desde 175€.

Domingo 11 de octubre de 2026: entradas disponibles desde 168€.

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Con tu entrada a los conciertos de Shakira en Madrid, tienes acceso a toda la programación de Macondo Park, con encuentros con escritoras, una propuesta musical muy amplia con nombres como Guitarricadelafuente, Amaia o Nathy Peluso, además de experiencias alrededor de la cultura latina. ¡Consigue una de las últimas entradas en StubHub!

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