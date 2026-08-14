Dónde comprar productos para animales online: las mejores tiendas para mascotas de 2026

Las mascotas son la alegría de la casa y el mejor compañero que podemos tener, y la mejor forma de devolverles todo el cariño que nos dan es acudiendo siempre a las mejores tiendas de animales. Es decir, a establecimientos especializados en sus necesidades para comprar comida de buena calidad, productos de higiene, bienestar y todos los accesorios que necesitan para su bienestar.

De hecho, el bienestar animal contempla la estimulación mental, la higiene preventiva, el descanso adecuado y el seguimiento de su salud en cada etapa vital. Para ayudarte a encontrarlas, hemos fichado las principales tiendas de animales online, analizando la variedad del catálogo, la especialización, los precios y la experiencia general del usuario.

Comparativa 10 mejores tiendas de animales 2026

Tienda Especialidad Tipos de mascotas Marcas disponibles Compra online Punto fuerte Rango de precios Zooplus Alimentación, accesorios, higiene y productos de cuidado animal Perros, gatos, roedores, pájaros, peces, tortugas y caballos Royal Canin, Hill's, Purina, Eukanuba, Advance, Taste of the Wild, entre otras Sí, exclusivamente online Catálogo de más de 10.000 productos y gran variedad de marcas Desde productos económicos hasta alimentación y artículos premium Kiwoko Alimentación, accesorios y productos de cuidado para mascotas Perros, gatos, roedores, aves, reptiles y peces Acana, Orijen, Royal Canin, Taste of the Wild, True Origins, Dogzilla, Catzilla, entre otras Sí, con envío a domicilio o recogida gratuita en tienda Catálogo online, establecimientos físicos y servicio de recogida Opciones económicas , alimentación y accesorios premium Tienda animal Alimentación, accesorios, higiene y productos de cuidado animal Perros, gatos, aves, roedores, peces, hurones, tortugas y reptiles Amplia selección de marcas de alimentación, accesorios e higiene Sí, con entrega a domicilio o Click&Collect Catálogo amplio, con opción de comprar online y recoger en tienda Productos básicos económicos y opciones premium especializadas Miscota Alimentación, higiene, antiparasitarios y accesorios para mascotas Perros, gatos, pequeños mamíferos, roedores y pájaros, entre otros Más de 1.000 marcas Sí, con ecommerce y red omnicanal Más de 40.000 referencias y servicios especializados Amplio, desde productos básicos hasta alternativas premium y especializadas Superpet Alimentación, snacks y productos de cuidado Principalmente perros y gatos, pero también pájaros y roedores Ownat, Alpha Spirit, Seresto, Natural Greatness, Nature's Variety, Feliway y otras Sí, con app y envío a domicilio Promociones y precios competitivos en alimentación Desde 1€ en snacks y pequeños productos hasta más de 90€ en algunos formatos de pienso Carrefour Alimentación y accesorios para mascotas Perros, gatos, conejos y roedores, pájaros, peces y tortugas Carrefour, Ultima, Pedigree, Friskies, Purina One, Whiskas, Felix, Vitakraft, entre otras Sí, con opciones de entrega y recogida, según producto Catálogo amplio y posibilidad de hacer una compra variada Menos de 1€ en alimentación y snacks hasta más de 50€ en determinados formatos y productos El Corte Inglés Alimentación, higiene, salud y accesorios para mascotas Perros, gatos, roedores, aves, peces, tortugas y caballos Royal Canin, Eukanuba, Nature's Variety, Edgard & Cooper, Advance, Gourmet, Whiskas, Felix, Seresto, Scalibor y otras Sí, con opción de recogida en tienda Catálogo muy amplio y variedad de marcas Productos económicos de alimentación y snacks hasta gamas veterinarias y accesorios de mayor precio LIDL Accesorios, equipamiento y alimentación para animales Perros, gatos, pájaros y otras mascotas ZOOFARI, Kerbl, Dogit, Coshida y Flexi, entre otras Sí, con envío a domicilio Variedad de accesorios a precios ajustados Precios bajos y asequibles Ikea Accesorios, descanso, alimentación y entretenimiento para perros y gatos Perros y gatos principalmente Colección propia Sí, con entrega a domicilio y opción de Click & Collect Diseño integrado con la decoración del hogar Precios asequibles Dogfy Diet Comida natural cocinada para perros Perros Marca propia Sí, mediante un plan personalizado y suscripción flexible Menús adaptados a cada perro y seguimiento nutricional Desde 1,56€ al día, según el tamaño del perro

Zooplus Zooplus

En Zooplus podrás gestionar pedidos de gran volumen fácilmente, porque su catálogo supera los 10.000 productos y tiene más de 50 marcas especializadas en alimentación para caninos y 80 para felinos, incluyendo opciones de prescripción veterinaria, fórmulas sin cereales y alimentos específicos para dietas de control de peso.

Lo mejor de esta tienda : buena gestión del formato ahorro y logística de las cajas grandes.

: buena gestión del formato ahorro y logística de las cajas grandes. A mejorar: límite de peso por paquete de 31 kg (a partir de ahí, te pueden cobrar un pequeño recargo extra).

Kiwoko Kiwoko

¿Valoras la flexibilidad para gestionar cualquier contratiempo? En ese caso, te va a gustar que Kiwoko tiene una red de más de 180 establecimientos físicos, así que es una buena tienda de productos para perros y cualquier otro animal de compañía. Su catálogo suma más de 8.000 referencias en stock inmediato y un surtido bajo pedido que roza los 50.000 artículos.

Lo mejor de esta tienda : la red con más de 180 tiendas repartidas por toda la geografía española para acudir con tu mascota.

: la red con más de 180 tiendas repartidas por toda la geografía española para acudir con tu mascota. A mejorar: los precios de algunas marcas reconocidas pueden ser algo más caros en tiendas físicas que en otros canales online.

Tienda animal Tienda animal

Una de las mejores tiendas de animales de 2026 es Tiendanimal, con más de 30.000 artículos en su plataforma. Sus puntos fuertes son el servicio de entrega rápida en 24/48 horas y la flexibilidad del sistema Click&Collect, que te permite recoger los pedidos en uno de sus más de 50 puntos físicos sin coste extra.

Lo mejor de esta tienda : servicio de asesoramiento veterinario integrado.

: servicio de asesoramiento veterinario integrado. A mejorar: compra mínima de 45€ para aprovechar el envío gratis y los cupones de bienvenida.

Miscota Miscota

Tan importante es cuidar la alimentación y elegir bien la comida para tus mascotas online como controlar la salud preventiva y la higiene. Miscota es un e-commerce de origen valenciano que se ha posicionado como la mejor tienda de animales calidad-precio para equiparte con antiparasitarios, cosmética veterinaria y nutrición especializada.

Lo mejor de esta tienda : el catálogo roza las 40.000 referencias y está muy especializado en salud preventiva e higiene.

: el catálogo roza las 40.000 referencias y está muy especializado en salud preventiva e higiene. A mejorar: tiene una red de establecimientos físicos más reducida que la de otros competidores nacionales.

Superpet Superpet

Superpet es una buena tienda donde comprar comida para perros y gatos por sus precios, promociones y ofertas flash. Si te gusta cazar chollos, en su catálogo vas a encontrar marcas de alta gama (Ownat, Alpha Spirit o FirstMate) con descuentos que en la sección de outlet rozan el 50%, además de ofertas flash en distintas categorías del catálogo.

Lo mejor de esta tienda : envío gratis a partir de 39€ de compra y una sección de liquidación permanente que siempre está disponible.

: envío gratis a partir de 39€ de compra y una sección de liquidación permanente que siempre está disponible. A mejorar: centrado principalmente en perros, gatos, aves y pequeños roedores, así que no tiene productos para reptiles o acuariofilia.

Carrefour Carrefour

Para los que valoran la posibilidad de hacer toda la compra en la misma tienda, Carrefour tiene una sección de mascotas muy potente con un catálogo accesible y opciones para casi cualquier animal de compañía. Es una tienda de productos para perros y gatos muy versátil, con marcas propias y también su marca propia de alimentación, además de accesorios, transportines y rascadores.

Lo mejor de esta tienda : lo cómodo que es unificar la compra con el supermercado, además de acumular saldo en el Club Carrefour.

: lo cómodo que es unificar la compra con el supermercado, además de acumular saldo en el Club Carrefour. A mejorar: no es un distribuidor especializado en nutrición animal, así que algunas marcas son más reducidas que en las tiendas de animales online especializadas.

El Corte Inglés El Corte Inglés

¿Quieres darle lo mejor a tu mascota? Entonces, probablemente seas de comprar primeras marcas. La sección de mascotas de El Corte Inglés tiene un catálogo muy cuidado con firmas de nutrición veterinaria y súper premium (Royal Canin, Acana, Eukanuba, Advance Veterinary Diets), además de productos innovadores, como helados y yogures para mascotas.

Lo mejor de esta tienda : muy buena selección de marcas de nutrición súper premium y ofertas en segundas unidades.

: muy buena selección de marcas de nutrición súper premium y ofertas en segundas unidades. A mejorar: los precios sin ofertas son superiores a los de otras tiendas de animales online de esta comparativa.

Lidl Lidl

La sección de mascotas de LIDL está articulada principalmente a través de su marca propia Zoofari, una de las opciones más competitivas del mercado por tener una gama de accesorios práctica, funcional y a la que no le falta detalle. Basan su propuesta en democratizar el acceso a productos esenciales y de bienestar con una buena relación calidad-precio.

Lo mejor de esta tienda : precios muy ajustados en productos de rotación.

: precios muy ajustados en productos de rotación. A mejorar: no es un distribuidor de alimentación animal especializado ni tienen piensos de prescripción veterinaria.

IKEA IKEA

Ikea es un referente en accesorios para mascotas online, pues sus productos se cuelan en la decoración de tu casa. La línea de mascotas de Ikea está centrada en la colección UTSÅDD, y aplican el concepto de diseño democrático sueco al mundo animal: muebles de ratán, boles cerámicos con acabados neutros, alfombrillas de tonos suaves y camitas o casas integrables en cualquier estancia.

Lo mejor de esta tienda : estética minimalista muy cuidada para integrar en casa sin esfuerzo.

: estética minimalista muy cuidada para integrar en casa sin esfuerzo. A mejorar: gama orientada a los accesorios del hogar, así que no venden alimentación, productos veterinarios ni antiparásitos.

Dogfy Diet Dogfy Diet

Una alternativa al pienso industrial es Dogfy Diet, un servicio de suscripción con comida real cocinada a baja temperatura. Es una marca referente en el mercado de nutrición canina a domicilio, con raciones individuales de carne o pescado con verduras según las características físicas y la actividad de tu perro.

Lo mejor de esta tienda : alta digestibilidad y palatabilidad de sus recetas (pollo, pavo, buey, salmón) y el formato cómodo en raciones diarias.

: alta digestibilidad y palatabilidad de sus recetas (pollo, pavo, buey, salmón) y el formato cómodo en raciones diarias. A mejorar: servicio exclusivo para perros (no disponen de opciones para gatos u otros animales).

Dónde comprar comida para gatos y perros

Si sigues preguntándote dónde comprar comida para perros, gatos o cualquier otra mascota, te contamos cuál es la mejor opción según lo que estés buscando:

Mejor tienda de productos para perros y gatos con catálogo amplio

ZooPlus.

Tiendanimal.

Mejor tienda con red física y experiencia digital

Kiwoko.

Carrefour.

Mejor tienda de animales calidad-precio

Superpet.

Miscota.

Mejor tienda de accesorios para mascotas

Ikea.

LIDL

Guía de compra para elegir una buena tienda de animales en 2026

Para elegir entre todas las tiendas de animales online te recomendamos que valores varias cuestiones antes de hacer tu primer pedido:

Tipo de mascota y grado de especialización: por lo general, es fácil encontrar opciones si tienes perros o gatos, pero lo tendrás más difícil en el caso de otro tipo de mascotas (conejos, roedores, aves, peces, reptiles…). Gama de alimentación y marcas: cuantas más referencias tenga un catálogo, más opciones tendrás para comparar y encontrar opciones baratas y marcas premium. Variedad en accesorios e higiene: una buena tienda de productos para perros o gatos tiene que incluir también accesorios para mascotas online y artículos esenciales de higiene (antiparasitarios, empapadores, champús dermatológicos o diferentes tipos de arena para gato). Precios, volumen y programas de fidelización: para encontrar la mejor tienda de animales calidad-precio, fíjate en el precio por kilo o litro, si tienen packs ahorro y si la marca tiene programas de fidelización. Condiciones de envío: lo más cómodo si compras sacos de arena de 12 o 15 kg es hacerlo por internet, pero confirma a partir de qué importe no te cobran gastos de envío, cuál es la compra mínima o si hay recargo en pedidos muy pesados.

Preguntas frecuentes

¿Es más barato comprar la comida para mascotas online o en tiendas físicas?

Por lo general, comprar en las mejores tiendas de animales de 2026 de forma online es más económico. Estas plataformas tienen un mayor volumen de rotación, así que pueden ofrecer a los clientes promociones, descuentos y packs ahorro.

¿Cuál es la cantidad mínima para conseguir envío gratis en tiendas de productos para gatos y perros?

Según la tienda. En la mayoría de estas tiendas de animales online, en pedidos de entre 39€ y 49€. No obstante, algunas cadenas o supermercados ofrecen también recogida gratis en tienda (Click & Collect) sin importe mínimo o con un coste muy bajo.

¿Cómo hacer una transición segura si cambio la marca de pienso de mi mascota?

Cualquier cambio de alimentación debe realizarse de manera gradual durante un periodo de entre 7 y 10 días para evitar alteraciones digestivas. Comienza mezclando un 25% del alimento nuevo con un 75% del antiguo durante los primeros días, e incrementa poco a poco la proporción de la nueva comida hasta sustituirla por completo.

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