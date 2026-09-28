El sérum coreano de ADN de salmón con más de 24.000 reseñas positivas: "Deja la piel con un glow precioso"

La cosmética coreana lleva varios años haciéndose un hueco entre las marcas europeas, y todos los días suma nuevas adeptas. Desde luego, con fórmulas como el sérum PDRN Pink Peptide Serum de Medicube, con más de 24.000 reseñas positivas en Amazon, ¿quién no querría sumarse a la tendencia? Este sérum está formulado con PDRN, un fragmento de ADN extraído del esperma del salmón, muy utilizado en cosmética para mejorar el aspecto de la piel.

Contiene PDRN junto con cinco tipos de péptidos y niacinamida. Hidrata la piel, mejora la firmeza, consigue un tono uniforme, luminoso y con mucho glow. Si has oído hablar del sérum rosa coreano de Medicube y te apetece probarlo, ahora baja de precio a menos de 15€ en Amazon. ¡Te vas a enamorar!

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Beneficios de este sérum de Medicube

Contiene 10.000 ppm de PDRN de salmón para mejorar la elasticidad y revitalizar la piel.

Rostro más firme gracias a sus cinco tipos de péptidos.

Consigue un 67,42% más de hidratación con un solo uso.

Hasta un 31,03% menos de poros visibles en dos semanas.

Textura ligera que se absorbe en segundos y no deja sensación pegajosa (apta para pieles mixtas y grasas).

Una fórmula con PDRN, péptidos y niacinamida para una piel más luminosa

mediclube.jpg Medicube

El sérum PDRN Pink Peptide Serum de Medicube se ha hecho viral en las últimas semanas —y se ha convertido en bestseller en Amazon— por su concentración PDRN, cinco tipos de péptidos, niacinamida y adenosina. Cada componente tiene una función distinta en la fórmula: mejora el aspecto del rostro, reduce los poros visibles, hidrata en profundidad, reduce las manchas, rellena la piel, ilumina…

¿Y cómo utilizarlo? Medicube recomienda aplicar su sérum rosa dos o tres veces a la semana para ver cómo responde la piel, después de la limpieza y de un tónico. Con dos o tres gotitas tienes suficiente para toda la cara y el cuello. Si tu piel lo tolera bien, puedes aumentar su uso poco a poco hasta llegar a utilizarlo a diario. Ojo, si utilizas ingredientes exfoliantes o retinoides, mejor no lo apliques dentro de la misma rutina.

Opiniones del sérum PDRN Pink Peptide Serum de Medicube

¿Te ha convencido todo lo anterior? Si es así, tienes que leer las opiniones de este sérum de Medicube, con más de 24.000 reseñas de usuarios que lo han probado y confirman sus beneficios. Tiene 4,6 / 5 estrellas en Amazon:

"Lo que más he notado es la hidratación y el aspecto de la piel. Después de usarlo durante varios días, la noto más jugosa, luminosa y con un aspecto más descansado".

"Se nota la piel hidratada y se ve más luminosa, suave y limpia. Llevo 2 meses aplicando junto con mi crema habitual y desde los primeros 10 días notas la mejoría".

"He probado muchos sérums y este he de decir que es espectacular, deja la piel muy jugosa y con un glow precioso. Nutre la piel sin dejarla para nada pegajosa. Una absorción increíble y rellenada".

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Las opiniones de Amazon dictan sentencia sobre este sérum coreano de Medicube, que se ha convertido en un bestseller por su fórmula y sus beneficios sobre la piel. ¡Lo puedes probar rebajado!

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