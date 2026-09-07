¿Qué partidos de la jornada 5 de LaLiga retransmiten en DAZN este fin de semana?

El FC Barcelona ya es líder solitario de LaLiga después de conseguir pleno de victorias en las cuatro primeras jornadas de LaLiga. Le sigue de cerca el Alavés, que lleva un inicio sólido de temporada, con tres victorias y un empate; y el Real Madrid, que pinchó el pasado viernes contra el Betis en su visita a La Cartuja.

Esta semana vuelve la Champions, y el fin de semana se disputará la jornada 5 de LaLiga, que puedes ver en DAZN desde solo 14,99€ al mes. El Plan Fútbol incluye 5 partidos por jornada durante 35 de las 38 de la temporada, además del partido en abierto de cada jornada. Te contamos cuáles son los encuentros incluidos en el plan para el próximo fin de semana.

Razones para suscribirte a DAZN

Por 14,99€ al mes, tienes 6 partidos por jornada de LaLiga.

También puedes disfrutar de LaLiga Hypermotion (segunda división) al completo y los playoffs de ascenso.

Todas las grandes ligas europeas están incluidas en la suscripción.

Añade cinco partidos semanales de la NFL, además de playoffs y la Super Bowl.

Incluye previas, análisis, programas y documentales para estar al día de la actualidad del fútbol.

¿Qué incluye el Plan Fútbol de DAZN?

LaLiga por DAZN DAZN

La manera más cómoda de ver LaLiga en DAZN es suscribirte al Plan Fútbol, que incluye 5 partidos de LaLiga por jornada, además del partido en abierto de cada jornada, toda LaLiga Hypermotion, la Premier League al completo, la Bundesliga, la Ligue 1, la Eredivisie, la Liga Portugal, la Serie A, la NFL y la UEFA Nations League.

El paquete cuesta 14,99€ al mes si optas por el plan anual con pago a plazos (el más contratado). Si eliges el plan anual con pago único, el precio al año es de 164,99€ y también puedes pagar mes a mes (con cancelación cuando quieras) por 29,99€ al mes. Y si tienes menos de 30 años, la suscripción anual con pago a plazos pasa a costar 13,99€ al mes.

También tienes la posibilidad de contratar el Plan Premium si te interesa añadir otros deportes a la suscripción de DAZN: Fórmula 1, MotoGP, baloncesto…

Todos los partidos de la jornada 5 de LaLiga en DAZN

Sevilla - Valencia : viernes 11 de septiembre a las 21:00 horas.

: viernes 11 de septiembre a las 21:00 horas. Racing de Santander - Deportivo Alavés : sábado 12 de septiembre a las 14:00 horas.

: sábado 12 de septiembre a las 14:00 horas. Osasuna - Espanyol : sábado 12 de septiembre a las 16:15 horas.

: sábado 12 de septiembre a las 16:15 horas. Real Madrid - Rayo Vallecano : sábado 12 de septiembre a las 21:00 horas.

: sábado 12 de septiembre a las 21:00 horas. Celta - Málaga : domingo 13 de septiembre a las 14:00 horas.

: domingo 13 de septiembre a las 14:00 horas. Real Sociedad - Atlético de Madrid: domingo 13 de septiembre a las 21:00 horas.

¿A qué esperas? El Plan Fútbol de DAZN incluye los mejores partidos de cada jornada de LaLiga por solo 14,99€ al mes, para engancharte al fútbol español desde el principio.

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