No pesa ni 1 kilo: así es la aspiradora de mano para limpiar la casa, el coche y los rincones más difíciles

¿Cuántas aspiradoras tienes en casa? La mayoría de hogares únicamente tiene una grande, ya sea más antigua, con cable y con bolsa, o una más moderna e inalámbrica. Y en el mejor de los casos, un robot aspirador que se encargue de toda la limpieza. ¿Has pensado por qué tu vida sería mucho más fácil con una aspiradora de mano?

La necesitas si te da pereza sacar la aspiradora grande para recoger las migas después de comer, eliminar suciedad de cualquier rincón y aún más para limpiar el coche. Como la aspiradora de mano sin cable Shark WandVac, rebajada ahora a menos de 85€ entre el descuento que tiene en la tienda online de Shark y el código promocional exclusivo ELESPAÑOL-CASA (solo hasta el 30 de septiembre). ¡Aplícalo en el carrito!

Comprar en Shark por (129,99) 99,99€

Todo lo que tienes que saber sobre esta aspiradora de mano

Solo pesa 700 gramos, así que es fácil moverla de un lado a otro de la casa o llevártela al coche.

Tiene 8 minutos de autonomía, suficientes para pequeñas limpiezas en casa.

Equipa un motor de alta velocidad, con succión potente y 115 W de potencia.

Incluye 2 accesorios para adaptar la limpieza a distintas superficies.

Una aspiradora compacta necesaria en todos los hogares

aspirador mano shark.jpg Shark Ninja

La aspiradora de mano sin cable Shark WandVac es la compra más inteligente que puedes hacer este mes de septiembre. Ojo, no sustituye a una aspiradora grande ni a un robot aspirador, sino que está reservada más para tareas puntuales (recoger las migas, limpiar las alfombrillas del coche o la tapicería del sofá). Y la prueba está en sus 8 minutos de autonomía.

Eso sí, equipa igualmente un motor potente que funciona a pleno rendimiento durante esos 8 minutos de autonomía, con 115 W de potencia. Además, la boquilla estrecha es muy cómoda para acceder a rincones complicados (en el coche, entre los muebles, en huecos pequeños…).

Valoraciones de la aspiradora de mano Shark

La mejor carta de presentación de esta aspiradora de mano Shark son sus buenas reseñas de usuarios verificados. En concreto, tiene una puntuación de 4,3 / 5 estrellas en la tienda online de Shark, y esto es lo que dicen algunos de los usuarios reales que ya la tienen en casa:

"Esta es la segunda que compro. Ahora tengo una arriba y otra abajo de las escaleras. Son increíbles".

"Me encanta. Lo compré para usarlo en la cocina, para recoger las migas de la encimera y los cajones. Se carga rápido, es bonito y compacto".

"Ligera, llega a todas las esquinas, potente, fácil de usar y de vaciar. Ideal para escaleras y espacios reducidos".

Comprar en Shark por (129,99) 99,99€

Todos los productos que compres en la tienda online de Shark tienen envío gratis en 2-4 días laborables sin mínimo de compra. Aprovecha ese beneficio y no olvides aplicar el cupón ELESPAÑOL-CASA para conseguir esta aspiradora con un -15% de descuento (acumulable a la rebaja de su web). Y si no compras una aspiradora, con el código ELESPAÑOL tienes un 10% adicional en cualquier otro producto de la web.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.