Quería probar un anillo inteligente sin comprarme un Oura Ring y he encontrado esta alternativa low cost que funciona igual de bien

El Oura Ring, que ya va por su quinta versión, se puso muy de moda hace pocos años para medir la salud, el deporte y el descanso desde el dedo. Es decir, un anillo inteligente que sustituye a los smartwatches y que además hace una medición mucho más fiable y precisa. El problema es que el nuevo Oura Ring 5 tiene un precio de salida de 429€, y no todo el mundo lo amortiza.

La buena noticia es que hay versiones low cost en el mercado, como el anillo inteligente COLMI R09, que también mide el sueño, la actividad física y los datos de salud y los muestra en una app en el móvil. Lógicamente, hay funciones exclusivas del Oura que no incluye, pero sí que cumple con lo básico y cuesta 15 veces menos. Lo he fichado rebajado a menos de 30€ en AliExpress ¡y no me he podido resistir a probarlo!

Beneficios de tener un anillo inteligente

Sigue la salud durante todo el día y analiza frecuencia cardíaca, descanso, temperatura, nivel de estrés y más.

Controla el sueño para conocer mejor los patrones de descanso y mejorar los hábitos.

Es resistente al agua hasta 5 ATM.

Solo pesa 3,5 gramos, por lo que es muy cómodo y ligero.

Un anillo que controla la salud, el deporte y el descanso

anillo inteligente COLMI R09 AliExpress

El anillo inteligente COLMI R09 es mucho más discreto y cómodo que un reloj inteligente, y mucho más práctico en algunas situaciones. Puede pasar por un anillo convencional. Eso sí, la marca recomienda que lo coloques en el dedo índice, porque recoge con más precisión los movimientos.

Recopila datos como la frecuencia cardíaca, el nivel de estrés o la temperatura de la piel, y después los sincroniza con una app móvil para que accedas a ellos en cualquier momento. Y también controla tanto el ejercicio físico (pasos, distancia recorrida, calorías) como la calidad del descanso.

¿Es fiable y seguro? Esto dicen las reseñas

Este anillo inteligente es uno de los productos más vendidos en los últimos días en la categoría de tecnología de AliExpress, con una valoración de 4,6 estrellas sobre 5, basada en más de 500 opiniones de usuarios. Uno de ellos asegura en su comentario que "el anillo mide el sueño, los pasos, la temperatura, el estrés y la variabilidad del ritmo cardíaco".

Otro reconoce que "quería probar un smart ring, pero no estaba dispuesta a gastar mucho dinero", así que se decidió por este anillo inteligente low cost. Y fue un acierto: "Estoy muy conforme, el precio es lo mejor. Es cómodo, luce bonito y lo volvería a comprar".

Este anillo está disponible desde la talla 7 hasta la 13, y es tan fácil como seguir la guía de tallas que viene en la descripción del producto de AliExpress para acertar con la medida. Si no es así, puedes devolver el anillo gratis en 90 días y volver a comprarlo.

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