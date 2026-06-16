Regaliz orgánico natural: el aliado natural con mejores beneficios para cuidarte desde dentro

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¿Qué es para ti el bienestar? Seguramente lo asocias a un momento de calma, a comer sano, hacer deporte o tener una buena rutina de skincare. Y sí, todo eso es bienestar, pero hay otra manera de cuidarte desde dentro que pasa por volver a las plantas y a las infusiones. Dentro de todas las opciones que existen, queremos que conozcas el regalizorgánico.

La raíz de regaliz se ha utilizado siempre en infusiones porque tiene un sabor dulce y un perfil aromático bastante característico. Ahora lo recuperamos (como tantas otras cosas) desde un punto de vista más consciente para sentirnos mejor y cuidarnos por dentro igual que hacemos por fuera. Una buena manera de probarlo es con el regaliz cortado orgánico de Tea Shop, rebajado en el formato de 500 gramos (250 tazas) y con un 10% extra con el código ESPANOL10.

Beneficios de tomar regaliz cortado orgánico

Apoyo natural a la salud respiratoria.

Sensación de calma y equilibrio que viene bien en momentos de estrés.

Contribuye al bienestar digestivo para proteger y suavizar el tracto intestinal de forma natural.

Efecto antioxidante para cuidar el organismo y mejorar el aspecto de la piel.

Mejora la concentración y el rendimiento mental en épocas de actividad intensa.

Una raíz natural muy versátil y que conserva sus propiedades naturales

Regaliz cortado orgánico de Tea Shop

El regaliz cortado orgánico de Tea Shop viene en forma de raíz seleccionada de alta calidad para aprovechar al máximo sus propiedades naturales. Es un producto sin aditivos, aromas ni colorantes, así que mantiene un perfil más puro para tomarlo de distintas maneras, que veremos a continuación.

La ventaja es que una sola taza de esta preparación por la mañana te ayuda a empezar el día con más energía, y también es la manera de bajar el ritmo si la tomas a última hora del día. Y con un sabor dulce que no necesita ningún otro endulzante.

Ideas de preparación

Lo más habitual para tomar regaliz cortado orgánico es en una infusión en agua caliente a unos 95ºC durante varios minutos, porque es la manera más sencilla de extraer su sabor y sus compuestos naturales.

También la puedes tomar en decocción para una extracción más intensa o incluso en maceración en frío, según tus gustos y la época del año. En verano, seguramente te apetezca aprovechar sus beneficios en una preparación más fresquita.

El regaliz orgánico tiene la ventaja de que se adapta muy bien a cualquiera de los métodos de preparación anteriores, y agradecerás haberlo descubierto por todas las ventajas que tiene para tu salud y bienestar. Aprovecha ahora el cupón descuento ESPANOL10 en Tea Shop para ahorrarte un 10% sobre el precio ya rebajado.

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