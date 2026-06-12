Refrescante y fácil de preparar en casa: la moda de este verano es el té frío

En verano y con temperaturas por encima de los 30ºC, es normal que no te apetezca beber café, té o cualquier otra preparación caliente. Pero, por suerte, hay alternativas para disfrutar de esas bebidas fresquitas y probar nuevos sabores que encajan mejor con el verano (frutas, cítricos, hierbas…).

El té frío es una de las bebidas de moda de este verano 2026, así que si quieres probar sabores y prepararlo en minutos, tienes que fichar el pack Summer Iced Basics rebajado en Tea Shop. Además, con el cupón ESPANOL10 puedes conseguirlo con un 10% de descuento extra. ¡Te va a encantar!

Lo más destacado del pack Summer Iced Basics

5 mezclas exclusivas en formato mini lata para probar nuevos sabores frutales, cítricos y especiados.

Jarra de 1,1 litros para conservar té frío en la nevera.

Filtro Tea Maker de 580 ml para infusionar sin otras herramientas.

Preparación rápida y controlada con indicaciones de tiempo y temperatura.

El pack más completo para disfrutar del té frío este verano

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Para utilizar el pack Summer Iced Basics no necesitas tener experiencia ni ser ningún experto, porque es un sistema que prepara un buen té frío a la primera. El set incluye cinco variedades, con notas afrutadas como el melocotón o la manzana, más especiadas y cítricas para innovar y probar distintos sabores. Es imposible que te canses.

También incluye una jarra de 1,1 litros para tener té frío siempre listo para servir. Y el filtro se encarga de infusionar el té con total precisión y verterlo en la jarra sin ningún paso intermedio.

Cómo preparar tu té frío con este pack en oferta

El proceso es facilísimo, aunque no lo hayas hecho nunca:

Elige la mezcla que más te guste, añádela al filtro Tea Maker y vierte agua caliente según las instrucciones de tiempo y temperatura que indique cada variedad. Una vez terminada la infusión, coloca el filtro sobre la jarra y deja que el té caiga solo. Déjalo enfriar, añade hielo o cualquier otro elemento que dé sabor (frutas, hojas de menta, toque cítrico).

¡Así de fácil! Las bebidas más refrescantes del verano empiezan con el pack Summer Iced Basics rebajado en Tea Shop y con un 10% de descuento extra con el código ESPANOL10.

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