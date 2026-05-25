Piscina limpia todo el verano: este robot limpiafondos va a ser tu compra favorita de la temporada estival

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¿Tienes piscina en casa? Es una suerte cuando llega esta época del año, porque se convertirá en tu rincón favorito en casa para aliviar las altas temperaturas. La peor parte es que necesita mantenimiento, así que la mejor opción es que este año compres un robot limpiafondos para acabar con hojas, arena, insectos, polvo y toda la suciedad acumulada sin esfuerzo manual.

Estos dispositivos automáticos recorren el fondo de la piscina para aspirar la suciedad y filtrar los residuos. Muy parecido al robot aspirador que tienes en casa, pero hecho para la piscina. Y en el caso del robot limpiafondos Wybot A1, es totalmente inalámbrico para no depender de enchufes ni cables. Además, ¡PcComponentes lo acaba de rebajar a menos de 220€!

Ventajas de tener este robot limpiafondos Wybot

Hasta 120 minutos de autonomía para limpiar piscinas de entre 80 y 100 m².

Sistema de filtración doble con espuma ultrafina de 180 μm que captura hojas, arena y partículas pequeñas.

Carga rápida en solo 2,5 horas.

Diseño inalámbrico que evita cables, enredos y facilita su uso.

Incluye una función especial para reforzar la limpieza en los bordes.

Ahorra tiempo en la limpieza y disfruta de tu piscina

Robot limpiafondos Wybot A1

El robot limpiafondos Wybot A1 es uno de los más cómodos del mercado, porque solo necesitas colocarlo en el agua y empezará a funcionar. Su autonomía de dos horas es más que suficiente para recorrer el fondo y aspirar la suciedad sin que tengas que preocuparte por nada. Además, al ser inalámbrico, te olvidas por completo de los cables y enredos.

Funciona con un sistema de filtración de doble capa que recoge las hojas grandes, los insectos y también las partículas más pequeñas (arena, restos finos) que ensucian el agua sin que te des cuenta. Aumenta un 70% la superficie de filtrado con respecto a modelos anteriores para una limpieza más completa.

Preguntas frecuentes sobre robots limpiafondos

¿Tienes dudas? Recopilamos las preguntas frecuentes sobre los robots limpiafondos.

¿Qué hace un robot limpiafondos?

Un robotlimpiafondos recorre automáticamente el fondo de la piscina, aspira suciedad, hojas, arena y partículas pequeñas para mantener el agua limpia.

¿Este limpiafondos sirve para piscinas desmontables?

Sí, puedes utilizar el Wybot A1 tanto en piscinas desmontables como enterradas, siempre que tengan fondo plano o pendientes de menos de un 15%.

¿Qué autonomía tiene este robot limpiafondos?

Hasta 120 minutos de autonomía, que es suficiente para limpiar piscinas de tamaño medio o grande sin interrupciones.

¿Puede recoger hojas y arena fina?

Sí. Su sistema de doble filtración está preparado para capturar residuos grandes y partículas pequeñas (arena, suciedad fina).

Este robot limpiafondos en oferta es la compra más lógica si tienes una piscina en casa, quieres dedicarle menos tiempo a la limpieza y más al baño. ¡Cuesta menos de 220€!

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