Últimas ofertas de aniversario de PcComponentes: protege tu casa con esta cámara de seguridad en oferta

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Hay muchas maneras de sentirse seguro en casa, y no todas pasan por tener una alarma. De hecho, cada vez hay más herramientas para estar protegidos, como las cerraduras inteligentes, las mirillas digitales y también las cámaras de seguridad avanzadas con un ángulo de 360º y visión nocturna.

Es útil para asegurarte de que todo está bajo control dentro de casa cuando estás de vacaciones, incluso para vigilar a tus mascotas mientras trabajas. Sea como sea tu rutina, seguro que le encuentras una utilidad, y por eso la cámara de seguridad Sonoff Cam Pan-Tilt 2 es ahora mismo una de las más vendidas de las ofertas del 21 aniversario de PcComponentes. ¡Acaba de alcanzar su precio mínimo histórico!

Ventajas de tener esta cámara de seguridad en casa

Cobertura panorámica de 360º para que no haya puntos ciegos en casa.

Puedes identificar a personas gracias a la resolución Full HD 1080p y a la visión nocturna en color.

Detección humana con IA que reduce las falsas alarmas.

Audio bidireccional para escuchar y hablar desde el móvil en tiempo real.

Controla cualquier rincón de tu casa desde el móvil

Cámara de seguridad Sonoff Cam Pan-Tilt 2

Lo más interesante de la cámara de seguridad Sonoff Cam Pan-Tilt 2 es su capacidad para cubrir una habitación sin tener que instalar varios dispositivos. Funciona con un sistema monitorizado de giro e inclinación que se puede desplazar para mostrar diferentes ángulos y ofrecer una vigilancia más completa que con una cámara fija convencional.

La calidad de la imagen Full HD es un plus muy importante, porque podrás reconocer a personas y cualquier detalle con una calidad que no siempre está presente en estas cámaras, y menos aún por menos de 25€. También incluye sensores infrarrojos y LEDs para mostrar imágenes a color, incluso con poca luz.

¿Para qué hogares es ideal?

Esta cámara de seguridad de Sonoff es interesante para casi cualquier hogar, aunque tiene mucho sentido si:

Vives en un piso o chalet y quieres reforzar la vigilancia.

Tienes una segunda residencia a la que acudes pocas veces al año.

Necesitas vigilar a las mascotas cuando no estás en casa o a niños pequeños mientras juegan o duermen en otra habitación.

Quieres proteger un pequeño negocio o despacho sin instalar una alarma.

Si ya estás pensando qué utilidad le vas a dar a esta cámara de seguridad top ventas en PcComponentes, aprovecha que acaba de alcanzar su precio mínimo histórico en la plataforma. ¡Solo por tiempo limitado!

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